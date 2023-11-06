高可用性 (HA) 是指系统持续运行并提供预期服务且停机时间或中断最少的能力。在可扩展性的背景下，HA 成为企业和组织的一项关键要求，这些企业和组织依赖其软件应用程序提供对数据和服务的一致、可靠的访问，同时容纳越来越多的用户和资源。实现高可用性通常涉及先进技术和有效设计原则的实施，以及对系统组件和资源的定期监控和主动管理。

随着应用程序需求的增长，确保其高可用性对于企业保持客户满意度和防止收入损失至关重要。 ITIC 的一项调查显示，98% 的企业表示，一小时的停机时间将导致其组织损失超过 10 万美元，81% 的企业表示损失将超过 30 万美元。在考虑可扩展性时，采用全面的 HA 方法至关重要，其中包括冗余、容错、自动故障转移和负载平衡等策略。

冗余是复制关键组件或数据以在发生故障时提供备份的做法。例如，跨不同地理位置部署后端服务的多个实例可以降低区域中断的风险，从而维持全球用户的服务可用性。这种方法不仅可以确保高可用性，还可以通过为地理位置较近的实例的用户提供服务来减少延迟。

容错是指当一个或多个组件发生故障时系统继续正常运行的能力。通过设计具有自我修复功能的应用程序（其中组件可以自主识别故障并从故障中恢复），即使面对不可预测的问题，系统也可以保持其完整性并继续提供服务。

自动故障转移涉及当主要资源发生故障时将操作重定向到备用组件的过程。例如，故障转移机制可以在数据库或应用程序服务器级别实现，确保在主要资源不可用时，用户请求自动重定向到备份服务器以保持高可用性。

负载平衡是一种用于在多个计算资源之间均匀分配工作负载的技术，确保没有任何一台服务器被压垮，并且系统保持最佳性能。这可以通过基于硬件的解决方案（例如负载平衡器）来实现，也可以使用基于软件的控制器或反向代理集成为系统架构的一部分。有效的负载平衡可以通过限制潜在的瓶颈并防止资源匮乏来增强 HA。

AppMaster no-code平台在设计时考虑了可扩展性和高可用性，确保企业能够快速构建和部署高性能、可靠的应用程序，同时最大限度地减少停机时间。通过将 Go (golang) 用于后端应用程序、Vue3 用于 Web 应用程序以及用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose/用于 iOS 的SwiftUI用于移动应用程序的组合，AppMaster 生成的应用程序可以为企业和高负载用例提供高可用性。此外， AppMaster的服务器驱动方法允许对移动应用程序进行无缝更新，而无需向 App Store 和 Play Market 重新提交新版本，从而进一步增强 HA 并减少用户潜在的停机时间。

AppMaster平台还提供强大的功能，例如自动生成服务器endpoints的swagger文档和数据库架构迁移脚本，使组织可以轻松地在整个生命周期中维护和管理其系统。该平台能够在蓝图的每次更改时从头开始生成应用程序，通过防止技术债务的积累进一步支持 HA，否则可能会导致未来的稳定性或性能问题。

通过在本地托管生成的应用程序， AppMaster支持企业根据其特定要求保持对其部署的控制并确保最高级别的可用性。借助AppMaster强大的no-code平台和对高可用性的广泛支持，各种规模的企业都可以创建可扩展且高度可用的软件解决方案，以满足其不断变化的需求。