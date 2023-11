Hoge beschikbaarheid (HA) verwijst naar het vermogen van een systeem om continu te functioneren en de beoogde service te leveren met minimale downtime of verstoring. In de context van schaalbaarheid wordt HA een cruciale vereiste voor bedrijven en organisaties die erop vertrouwen dat hun softwareapplicaties consistente, betrouwbare toegang tot gegevens en diensten bieden, terwijl ze tegelijkertijd een toenemend aantal gebruikers en bronnen kunnen huisvesten. Het bereiken van HA impliceert doorgaans de implementatie van geavanceerde technologie en effectieve ontwerpprincipes, gekoppeld aan regelmatige monitoring en proactief beheer van systeemcomponenten en bronnen.

Naarmate de eisen aan toepassingen toenemen, wordt het garanderen van hun HA van cruciaal belang voor bedrijven om de klanttevredenheid te behouden en omzetverlies te voorkomen. Volgens een onderzoek van ITIC meldde 98% van de bedrijven dat één uur downtime hun organisatie meer dan $100.000 zou kosten, en 81% verklaarde dat de kosten meer dan $300.000 zouden bedragen. Bij het overwegen van schaalbaarheid is het van cruciaal belang om een ​​alomvattende benadering van HA te hanteren, die onder meer redundantie, fouttolerantie, geautomatiseerde failover en taakverdeling omvat.

Redundantie is de praktijk waarbij kritieke componenten of gegevens worden gedupliceerd om back-up te bieden in geval van een storing. Het inzetten van meerdere exemplaren van backend-services op verschillende geografische locaties kan bijvoorbeeld het risico op regionale storingen verkleinen, waardoor de beschikbaarheid van de service voor wereldwijde gebruikers behouden blijft. Deze aanpak garandeert niet alleen een hoge beschikbaarheid, maar vermindert ook de latentie door gebruikers te bedienen vanuit geografisch dichterbij gelegen instanties.

Fouttolerantie verwijst naar het vermogen van het systeem om correct te blijven functioneren wanneer een of meer componenten defect raken. Door applicaties te ontwerpen met zelfherstellende mogelijkheden – waarbij componenten zelfstandig fouten kunnen identificeren en herstellen – kunnen systemen hun integriteit behouden en service blijven verlenen, zelfs als er sprake is van onvoorspelbare problemen.

Geautomatiseerde failover omvat het proces waarbij bewerkingen worden omgeleid naar alternatieve componenten wanneer een primaire bron uitvalt. Er kunnen bijvoorbeeld failover-mechanismen worden geïmplementeerd op database- of applicatieserverniveau, waardoor ervoor wordt gezorgd dat, mocht een primaire bron niet meer beschikbaar zijn, gebruikersverzoeken automatisch worden doorgestuurd naar een back-upserver om een ​​hoge beschikbaarheid te behouden.

Load-balancing is een techniek die wordt gebruikt om de werklast gelijkmatig over meerdere computerbronnen te verdelen, zodat geen enkele server overbelast raakt en het systeem optimale prestaties behoudt. Dit kan worden bereikt door middel van op hardware gebaseerde oplossingen, zoals load balancers, of kan worden geïntegreerd als onderdeel van de systeemarchitectuur met behulp van op software gebaseerde controllers of reverse proxy's. Effectieve taakverdeling kan HA verbeteren door de kans op knelpunten te beperken en uithongering van hulpbronnen te voorkomen.

Het AppMaster no-code platform is ontworpen met schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid in het achterhoofd, zodat bedrijven snel krachtige, betrouwbare applicaties kunnen bouwen en implementeren met minimale downtime. Door een combinatie van Go (golang) te gebruiken voor backend-applicaties, Vue3 voor webapplicaties en Kotlin en Jetpack Compose voor Android/ SwiftUI voor iOS voor mobiele applicaties, kunnen door AppMaster gegenereerde applicaties een hoge beschikbaarheid bieden voor zakelijke toepassingen en gebruiksscenario's met hoge belasting. Bovendien maakt de servergestuurde aanpak van AppMaster naadloze updates van mobiele applicaties mogelijk zonder nieuwe versies opnieuw in te dienen bij de App Store en Play Market – waardoor de HA verder wordt verbeterd en de potentiële downtime voor gebruikers wordt verminderd.

Het AppMaster platform biedt ook krachtige functies, zoals het automatisch genereren van braniedocumentatie voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's, waardoor het voor organisaties gemakkelijk wordt om hun systemen gedurende hun hele levenscyclus te onderhouden en te beheren. De mogelijkheid van het platform om bij elke wijziging in de blauwdrukken vanaf het begin applicaties te genereren, ondersteunt HA verder door de accumulatie van technische schulden te voorkomen, die anders tot toekomstige stabiliteits- of prestatieproblemen zouden kunnen leiden.

Door gegenereerde applicaties op locatie te hosten, ondersteunt AppMaster bedrijven bij het behouden van de controle over hun implementatie en het garanderen van de hoogste beschikbaarheidsniveaus, afhankelijk van hun specifieke vereisten. Met het krachtige no-code platform van AppMaster en uitgebreide ondersteuning voor hoge beschikbaarheid kunnen bedrijven van elke omvang schaalbare en zeer beschikbare softwareoplossingen creëren die gelijke tred houden met hun steeds evoluerende behoeften.