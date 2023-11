La haute disponibilité (HA) fait référence à la capacité d'un système à fonctionner en continu et à fournir le service prévu avec un minimum de temps d'arrêt ou de perturbation. Dans le contexte de l'évolutivité, la haute disponibilité devient une exigence essentielle pour les entreprises et les organisations qui s'appuient sur leurs applications logicielles pour fournir un accès cohérent et fiable aux données et aux services, tout en s'adaptant à un nombre croissant d'utilisateurs et de ressources. La réalisation de la haute disponibilité implique généralement la mise en œuvre d’une technologie avancée et de principes de conception efficaces, associée à une surveillance régulière et à une gestion proactive des composants et des ressources du système.

À mesure que la demande en matière d'applications augmente, il devient crucial pour les entreprises de garantir leur haute disponibilité afin de maintenir la satisfaction de leurs clients et d'éviter les pertes de revenus. Selon une enquête réalisée par ITIC, 98 % des entreprises ont déclaré qu'une seule heure d'arrêt leur coûterait plus de 100 000 $, et 81 % ont déclaré que le coût dépasserait 300 000 $. Lorsque l’on envisage l’évolutivité, il est essentiel d’adopter une approche globale de la haute disponibilité qui inclut, entre autres stratégies, la redondance, la tolérance aux pannes, le basculement automatisé et l’équilibrage de charge.

La redondance est la pratique consistant à dupliquer des composants ou des données critiques pour fournir une sauvegarde en cas de panne. Par exemple, le déploiement de plusieurs instances de services backend sur différents emplacements géographiques peut atténuer le risque de pannes régionales, tout en maintenant la disponibilité des services pour les utilisateurs du monde entier. Cette approche garantit non seulement une haute disponibilité, mais réduit également la latence en servant les utilisateurs à partir d'instances géographiquement plus proches.

La tolérance aux pannes fait référence à la capacité du système à continuer de fonctionner correctement lorsqu'un ou plusieurs composants tombent en panne. En concevant des applications dotées de capacités d’auto-réparation – dans lesquelles les composants peuvent identifier les pannes et s’en remettre de manière autonome – les systèmes peuvent maintenir leur intégrité et continuer à fournir des services, même face à des problèmes imprévisibles.

Le basculement automatisé implique le processus de redirection des opérations vers des composants alternatifs en cas de panne d'une ressource principale. Par exemple, des mécanismes de basculement peuvent être implémentés au niveau de la base de données ou du serveur d'applications, garantissant que, si une ressource principale devient indisponible, les demandes des utilisateurs sont automatiquement redirigées vers un serveur de sauvegarde pour maintenir une haute disponibilité.

L'équilibrage de charge est une technique utilisée pour répartir les charges de travail uniformément sur plusieurs ressources informatiques, garantissant qu'aucun serveur n'est submergé et que le système maintient des performances optimales. Ceci peut être réalisé grâce à des solutions matérielles, telles que des équilibreurs de charge, ou peut être intégré dans le cadre de l'architecture du système à l'aide de contrôleurs logiciels ou de proxys inverses. Un équilibrage de charge efficace peut améliorer la haute disponibilité en limitant le risque de goulots d'étranglement et en évitant le manque de ressources.

La plate no-code AppMaster est conçue dans un souci d'évolutivité et de haute disponibilité, garantissant que les entreprises peuvent rapidement créer et déployer des applications performantes et fiables avec un temps d'arrêt minimal. En utilisant une combinaison de Go (golang) pour les applications backend, Vue3 pour les applications Web et Kotlin et Jetpack Compose pour Android/ SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles, les applications générées par AppMaster peuvent fournir une haute disponibilité pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. De plus, l'approche basée sur le serveur d' AppMaster permet des mises à jour transparentes des applications mobiles sans soumettre à nouveau de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market, ce qui améliore encore la haute disponibilité et réduit les temps d'arrêt potentiels pour les utilisateurs.

La plateforme AppMaster offre également des fonctionnalités puissantes telles que la génération automatique de documentation swagger pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, permettant aux organisations de maintenir et de gérer facilement leurs systèmes tout au long de leur cycle de vie. La capacité de la plateforme à générer des applications à partir de zéro à chaque modification des plans soutient davantage la haute disponibilité en empêchant l'accumulation de dette technique, qui pourrait autrement entraîner de futurs problèmes de stabilité ou de performances.

En hébergeant les applications générées sur site, AppMaster aide les entreprises à garder le contrôle de leur déploiement et à garantir les plus hauts niveaux de disponibilité, en fonction de leurs besoins spécifiques. Grâce à la puissante plateforme no-code d' AppMaster et à la prise en charge étendue de la haute disponibilité, les entreprises de toutes tailles peuvent créer des solutions logicielles évolutives et hautement disponibles qui suivent le rythme de leurs besoins en constante évolution.