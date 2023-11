Alta disponibilidade (HA) refere-se à capacidade de um sistema operar continuamente e fornecer o serviço pretendido com tempo de inatividade ou interrupção mínimo. No contexto da escalabilidade, a HA torna-se um requisito crítico para empresas e organizações que dependem das suas aplicações de software para fornecer acesso consistente e confiável a dados e serviços, ao mesmo tempo que acomodam um número crescente de utilizadores e recursos. Alcançar a HA normalmente envolve a implementação de tecnologia avançada e princípios de design eficazes, juntamente com monitoramento regular e gerenciamento proativo de componentes e recursos do sistema.

À medida que as demandas por aplicativos aumentam, garantir sua alta disponibilidade torna-se crucial para que as empresas mantenham a satisfação do cliente e evitem perda de receita. De acordo com uma pesquisa da ITIC, 98% das empresas relataram que uma única hora de inatividade custaria à sua organização mais de US$ 100.000, e 81% afirmaram que o custo excederia US$ 300.000. Ao considerar a escalabilidade, é vital adotar uma abordagem abrangente para HA que inclua redundância, tolerância a falhas, failover automatizado e balanceamento de carga, entre outras estratégias.

Redundância é a prática de duplicar componentes ou dados críticos para fornecer backup em caso de falha. Por exemplo, a implementação de múltiplas instâncias de serviços de backend em diferentes localizações geográficas pode mitigar o risco de interrupções regionais, mantendo a disponibilidade do serviço para utilizadores globais. Essa abordagem não apenas garante alta disponibilidade, mas também reduz a latência ao atender usuários de instâncias geograficamente mais próximas.

A tolerância a falhas refere-se à capacidade do sistema de continuar funcionando corretamente quando um ou mais componentes falham. Ao projetar aplicações com capacidades de autocorreção – onde os componentes podem identificar e se recuperar de falhas de forma autônoma – os sistemas podem manter sua integridade e continuar a fornecer serviços, mesmo diante de problemas imprevisíveis.

O failover automatizado envolve o processo de redirecionamento de operações para componentes alternativos quando um recurso primário falha. Por exemplo, mecanismos de failover podem ser implementados no nível do banco de dados ou do servidor de aplicativos, garantindo que, caso um recurso primário fique indisponível, as solicitações do usuário sejam automaticamente redirecionadas para um servidor de backup para manter a alta disponibilidade.

O balanceamento de carga é uma técnica usada para distribuir cargas de trabalho uniformemente entre vários recursos de computação, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado e que o sistema mantenha o desempenho ideal. Isto pode ser conseguido através de soluções baseadas em hardware, como balanceadores de carga, ou pode ser integrado como parte da arquitetura do sistema usando controladores baseados em software ou proxies reversos. O balanceamento de carga eficaz pode aprimorar a HA, limitando o potencial de gargalos e evitando a falta de recursos.

A plataforma no-code AppMaster foi projetada tendo em mente a escalabilidade e a alta disponibilidade, garantindo que as empresas possam criar e implantar rapidamente aplicativos confiáveis ​​e de alto desempenho com tempo de inatividade mínimo. Ao usar uma combinação de Go (golang) para aplicativos de back-end, Vue3 para aplicativos da web e Kotlin e Jetpack Compose para Android/ SwiftUI para iOS para aplicativos móveis, os aplicativos gerados pelo AppMaster podem fornecer alta disponibilidade para casos de uso corporativos e de alta carga. Além disso, a abordagem orientada ao servidor do AppMaster permite atualizações contínuas para aplicativos móveis sem reenviar novas versões para a App Store e Play Market – melhorando ainda mais a HA e reduzindo o potencial tempo de inatividade para os usuários.

A plataforma AppMaster também oferece recursos poderosos, como geração automática de documentação swagger para endpoints de servidores e scripts de migração de esquema de banco de dados, facilitando para as organizações a manutenção e o gerenciamento de seus sistemas durante todo o seu ciclo de vida. A capacidade da plataforma de gerar aplicativos do zero a cada alteração nos projetos apoia ainda mais a HA, evitando o acúmulo de dívida técnica, que de outra forma poderia levar a problemas futuros de estabilidade ou desempenho.

Ao hospedar aplicativos gerados no local, AppMaster ajuda as empresas a manter o controle sobre sua implantação e a garantir os mais altos níveis de disponibilidade, de acordo com seus requisitos específicos. Com a poderosa plataforma no-code do AppMaster e amplo suporte para alta disponibilidade, empresas de todos os tamanhos podem criar soluções de software escaláveis ​​e altamente disponíveis que acompanham suas necessidades em constante evolução.