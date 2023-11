高可用性 (HA) とは、ダウンタイムや中断を最小限に抑えながら継続的に動作し、目的のサービスを提供するシステムの能力を指します。スケーラビリティの観点から、HA は、増加するユーザーとリソースに対応しながら、データとサービスへの一貫した信頼性の高いアクセスを提供するソフトウェア アプリケーションに依存する企業や組織にとって重要な要件になります。 HA を実現するには、通常、高度なテクノロジーと効果的な設計原則の実装に加え、システム コンポーネントとリソースの定期的な監視とプロアクティブな管理が必要です。

アプリケーションの需要が高まるにつれ、企業が顧客満足度を維持し、収益損失を防ぐためには、HA を確保することが重要になります。 ITIC の調査によると、98% の企業が 1 時間のダウンタイムで組織に 100,000 ドルを超えるコストがかかると報告し、81% がそのコストは 300,000 ドルを超えると述べています。スケーラビリティを考慮する場合、冗長性、フォールト トレランス、自動フェイルオーバー、ロード バランシングなどの戦略を含む、HA に対する包括的なアプローチをとることが重要です。

冗長性とは、障害が発生した場合にバックアップを提供するために重要なコンポーネントまたはデータを複製することです。たとえば、バックエンド サービスの複数のインスタンスを地理的に異なる場所に展開すると、地域的な停止のリスクが軽減され、世界中のユーザーに対するサービスの可用性が維持されます。このアプローチは、高可用性を確保するだけでなく、地理的に近いインスタンスからユーザーにサービスを提供することでレイテンシーも削減します。

フォールト トレランスとは、1 つ以上のコンポーネントに障害が発生した場合でも、システムが正しく機能し続ける能力を指します。コンポーネントが障害を自律的に特定して回復できる自己修復機能を備えたアプリケーションを設計することにより、システムは、予測不可能な問題に直面しても整合性を維持し、サービスを提供し続けることができます。

自動フェイルオーバーには、プライマリ リソースに障害が発生したときに操作を代替コンポーネントにリダイレクトするプロセスが含まれます。たとえば、フェイルオーバー メカニズムをデータベース レベルまたはアプリケーション サーバー レベルで実装でき、プライマリ リソースが使用できなくなった場合に、ユーザーのリクエストが自動的にバックアップ サーバーにリダイレクトされ、高可用性が維持されます。

負荷分散は、ワークロードを複数のコンピューティング リソースに均等に分散し、単一のサーバーが過負荷にならないようにし、システムが最適なパフォーマンスを維持するために使用される手法です。これは、ロード バランサーなどのハードウェア ベースのソリューションを通じて実現することも、ソフトウェア ベースのコントローラーやリバース プロキシを使用してシステム アーキテクチャの一部として統合することもできます。効果的な負荷分散により、ボトルネックの可能性が制限され、リソースの枯渇が防止されるため、HA が強化されます。

