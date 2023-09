Software proprietário refere-se a uma categoria específica de software de computador que pertence, é controlado e mantido exclusivamente por seu desenvolvedor ou proprietário. No contexto do Licenciamento de Software e Código Aberto, o software proprietário distingue-se pelos seus termos de licenciamento restritivos, falta de acesso ao código-fonte e direitos de propriedade exclusivos. O software proprietário é muitas vezes de natureza comercial, uma vez que os desenvolvedores ou proprietários desse software normalmente visam gerar receita vendendo ou licenciando o software aos usuários. O software proprietário contrasta com o software de código aberto, que permite distribuição e modificação gratuitas, bem como acesso ao código-fonte para fins de transparência e colaboração.

Quando um usuário adquire um software proprietário, normalmente recebe uma licença ou uma série de licenças, permitindo-lhe usar o software sob termos e condições específicos definidos pelos desenvolvedores ou proprietários do software. Esses termos de licenciamento podem variar significativamente, mas geralmente incluem restrições à capacidade do usuário de modificar, redistribuir ou alterar de outra forma o software em questão. Além disso, as licenças de software proprietário muitas vezes limitam o número de dispositivos nos quais o software pode ser instalado ou o número de usuários que podem acessar o software simultaneamente. Em muitos casos, essas licenças também proíbem a engenharia reversa ou a descompilação do software na tentativa de acessar o código-fonte subjacente.

Os desenvolvedores e proprietários de software proprietário muitas vezes justificam os seus modelos de licenciamento restritivos e a natureza de código fechado argumentando que tais restrições são necessárias para proteger a sua propriedade intelectual, manter uma vantagem competitiva e gerar receitas para apoiar o desenvolvimento e manutenção contínuos do software. De acordo com dados da International Data Corporation (IDC), o mercado mundial de software proprietário foi estimado em mais de 260 mil milhões de dólares em 2018, demonstrando a procura significativa deste tipo de software entre empresas e consumidores.

Apesar da popularidade do software proprietário, é importante reconhecer que ele apresenta algumas limitações inerentes e possíveis desvantagens. A natureza de código fechado do software proprietário pode limitar até que ponto os utilizadores podem personalizar ou modificar o software para atender às suas necessidades específicas, contribuindo para uma flexibilidade reduzida na implementação e utilização do software. Além disso, a incapacidade de acessar ou examinar o código-fonte do software pode dificultar a identificação e a resolução de possíveis vulnerabilidades de segurança, problemas de desempenho ou outros defeitos que possam estar presentes no software. Por fim, o software proprietário muitas vezes depende do aprisionamento do fornecedor, o que implica que os usuários podem se tornar dependentes de um determinado fornecedor ou plataforma de software, tornando um desafio mudar para soluções alternativas sem incorrer em custos elevados ou enfrentar problemas de compatibilidade.

Em resumo, software proprietário é uma categoria de software de computador caracterizada por termos de licenciamento restritivos, natureza de código fechado e direitos de propriedade exclusivos. Embora apresente certas limitações e desafios potenciais, o software proprietário continua a desempenhar um papel significativo no mercado mundial de software, com desenvolvedores e usuários aproveitando seus pontos fortes para alcançar os objetivos desejados. Ao incorporar o melhor dos princípios de software proprietário e de código aberto, ferramentas como a plataforma no-code da AppMaster permitem que os usuários criem e implantem com eficiência aplicativos poderosos e escaláveis ​​que atendam às suas necessidades e requisitos exclusivos.