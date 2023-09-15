Web sitesi geliştirme bağlamında sıkıştırma, daha hızlı yükleme süreleri ve en iyi web performansını sağlamak için dosyaların, verilerin ve görüntülerin boyutunun azaltılması sürecini ifade eder. Sıkıştırmanın temel amacı, istemci ile sunucu arasında aktarılması gereken veri miktarını en aza indirmek ve ana sunucudaki kaynak kullanımını azaltmaktır. Bu, gereksiz verileri ortadan kaldıran ve dosyaların gösterimini optimize eden ve önemli ölçüde daha küçük dosya boyutları sağlayan çeşitli teknikler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu teknikler genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma.

Kayıpsız sıkıştırma, orijinal verilerin herhangi bir bilgi kaybı olmadan sıkıştırılmış verilerden mükemmel bir şekilde yeniden oluşturulabildiği bir yöntemdir. Bu, içeriğin kalitesinin ve doğruluğunun sıkıştırma ve açma işlemleri boyunca bozulmadan kaldığı anlamına gelir. Kayıpsız sıkıştırma tekniklerine örnek olarak HTML, CSS ve JavaScript dosyaları gibi metin içerikleri için Gzip ve Brotli ve resimler için PNG, GIF veya SVG verilebilir. WebP ve AVIF, kayıpsız sıkıştırmayı da destekleyen, ancak eski formatlarla karşılaştırıldığında daha iyi sıkıştırma oranlarına sahip modern görüntü formatlarıdır.

Öte yandan kayıplı sıkıştırma, daha yüksek sıkıştırma oranları için genellikle insan gözünün algılayamayacağı bir düzeyde kaliteden ödün verir. Bu yöntem, daha az kritik veya gereksiz olduğu düşünülen veri bölümlerini kaldırarak genel dosya boyutunu etkili bir şekilde azaltır. Kayıplı sıkıştırma tekniklerine örnek olarak görüntüler için JPEG ve Mozilla'nın JPEG-XR'si, ses dosyaları için MP3 ve AAC ve video dosyaları için H.264, H.265 ve VP9 verilebilir. Kayıplı görüntü sıkıştırması genellikle web tasarımında kullanılır çünkü görsel kalitede gözle görülür farklar olmadan kayıpsız sıkıştırmaya göre çok daha küçük dosya boyutları elde edebilir.

Web sitelerinin yapısını ve içeriğini düzenli olarak analiz eden HTTP Arşivi'ne göre, Eylül 2021 itibarıyla bir masaüstü web sayfasının ortalama boyutu 2.109,5 KB civarındadır; bu boyutun yaklaşık %51'ini resimler ve komut dosyaları, stil sayfaları ve web siteleri oluşturur. yazı tipleri de önemli kısımları kaplıyor. Bu, daha iyi web sitesi performansı ve kullanıcı deneyimi sağlamak için etkili sıkıştırma çözümlerine olan artan ihtiyacın altını çiziyor.

Sıkıştırma teknikleri web sitesi geliştirme sürecinin çeşitli aşamalarında uygulanabilir. Örneğin, tasarım ve kodlama aşamasında geliştiriciler, gereksiz boşlukları, yorumları ve karakterleri ortadan kaldıran ve birden fazla dosyayı sırasıyla tek bir dosyada birleştiren küçültme ve birleştirme yoluyla HTML, CSS ve JavaScript'i optimize edebilir. Bu sürecin otomatikleştirilmesine yardımcı olmak için Sass, Less veya terser gibi ön işleme araçları kullanılabilir.

Dağıtım ve çalışma zamanı aşamaları sırasında, metin tabanlı içeriği istemciye göndermeden önce dinamik olarak sıkıştıran Gzip veya Brotli gibi HTTP sıkıştırma teknikleri kullanılarak sunucu tarafında sıkıştırma daha da uygulanabilir. Apache, Nginx ve IIS gibi popüler web sunucuları bu sıkıştırma algoritmaları için yerleşik destek içerir.

Modern içerik dağıtım ağları (CDN'ler), genellikle geliştiricilerin herhangi bir ek çalışmasına gerek kalmadan web sitelerinin performansını önemli ölçüde artırabilen uyarlanabilir görüntü yeniden boyutlandırma, otomatik WebP dönüştürme ve istemci ipuçları desteği gibi ek sıkıştırma ve optimizasyon çözümleri sağlar.

Bir web sitesinin sıkıştırma stratejisinin performansını değerlendirmek için Google Lighthouse ve WebPageTest gibi araçlar kullanılabilir. Bu araçlar, bir web sitesinin sıkıştırma çabalarının mevcut durumu hakkında bilgi sağlar ve optimizasyon ve iyileştirmeler için alanlar önerir. Sağlam bir sıkıştırma stratejisi uygulamak yalnızca daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir web sitesinin arama motoru optimizasyonuna (SEO) katkıda bulunur ve barındırma maliyetlerini düşürür.

AppMaster güçlü no-code platformumuz, gelişmiş uygulama oluşturma ve dağıtım hattımız tarafından desteklenen, müşterilerin optimize edilmiş web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. AppMaster, gelişmiş sıkıştırma ve performans optimizasyon tekniklerini kullanarak yüksek düzeyde optimize edilmiş, verimli uygulamaların sunulmasını sağlayarak, müşterilerin kurumsal ve yüksek yüklü kullanım için geliştirilmiş ölçeklenebilirliğin yanı sıra olağanüstü kullanıcı deneyimleri sağlayan kesintisiz, yüksek performanslı web siteleri ve uygulamalar elde etmelerine yardımcı olur. vakalar. Ayrıca, AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları otomatik olarak sıfırdan yeniden oluşturma yeteneği, teknik borcun uzak tutulmasına yardımcı olur ve sürdürülebilir, uygun maliyetli ve hızlı uygulama geliştirmeyi teşvik ederek, onu geniş yelpazedeki işletmeler için ideal bir çözüm haline getirir.