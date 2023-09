In de context van websiteontwikkeling verwijst compressie naar het proces waarbij de grootte van bestanden, gegevens en afbeeldingen wordt verminderd om snellere laadtijden en optimale webprestaties te garanderen. Het primaire doel van compressie is het minimaliseren van de hoeveelheid gegevens die moet worden overgedragen tussen de client en de server, en het verminderen van het gebruik van bronnen op de hostserver. Dit wordt bereikt door middel van verschillende technieken die overtollige gegevens elimineren en de weergave van bestanden optimaliseren, wat resulteert in aanzienlijk kleinere bestandsgroottes. Deze technieken kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld: compressie zonder verlies en compressie met verlies.

Lossless compressie is een methode waarbij de originele gegevens perfect kunnen worden gereconstrueerd uit de gecomprimeerde gegevens zonder enig verlies van informatie. Dit betekent dat de kwaliteit en nauwkeurigheid van de inhoud intact blijven tijdens de compressie- en decompressieprocessen. Voorbeelden van compressietechnieken zonder verlies zijn Gzip en Brotli voor tekstuele inhoud zoals HTML-, CSS- en JavaScript-bestanden, en PNG, GIF of SVG voor afbeeldingen. WebP en AVIF zijn moderne beeldformaten die ook verliesvrije compressie ondersteunen, maar met betere compressieverhoudingen vergeleken met oudere formaten.

Compressie met verlies levert daarentegen een zekere mate van kwaliteit op, die meestal niet waarneembaar is voor het menselijk oog, voor hogere compressieverhoudingen. Deze methode verwijdert delen van gegevens die als minder kritisch of overbodig worden beschouwd, waardoor de totale bestandsgrootte effectief wordt verkleind. Voorbeelden van compressietechnieken met verlies zijn onder meer JPEG en Mozilla's JPEG-XR voor afbeeldingen, MP3 en AAC voor audiobestanden, en H.264, H.265 en VP9 voor videobestanden. Lossy beeldcompressie wordt vaak gebruikt bij webontwerp omdat hiermee veel kleinere bestandsgroottes kunnen worden bereikt dan verliesvrije compressie zonder merkbare verschillen in de visuele kwaliteit.

Volgens HTTP Archive, dat regelmatig de structuur en inhoud van websites analyseert, bedraagt ​​de gemiddelde grootte van een desktopwebpagina sinds september 2021 ongeveer 2.109,5 KB, waarbij afbeeldingen bijna 51% van die grootte uitmaken, en scripts, stylesheets en lettertypen nemen ook aanzienlijke delen in beslag. Dit onderstreept de groeiende behoefte aan effectieve compressieoplossingen om betere websiteprestaties en gebruikerservaring te garanderen.

Compressietechnieken kunnen in verschillende stadia van het websiteontwikkelingsproces worden toegepast. Tijdens de ontwerp- en codeerfase kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld HTML, CSS en JavaScript optimaliseren door middel van minificatie en aaneenschakeling, waardoor onnodige witruimte, opmerkingen en tekens worden verwijderd en meerdere bestanden in één worden gecombineerd. Voorverwerkingstools zoals Sass, Less of terser kunnen worden gebruikt om dit proces te helpen automatiseren.

Tijdens de implementatie- en runtimefasen kan compressie verder worden toegepast aan de serverzijde met behulp van HTTP-compressietechnieken zoals Gzip of Brotli, die op tekst gebaseerde inhoud dynamisch comprimeren voordat deze naar de client wordt verzonden. Populaire webservers zoals Apache, Nginx en IIS bevatten ingebouwde ondersteuning voor deze compressie-algoritmen.

Moderne content delivery-netwerken (CDN's) bieden vaak aanvullende compressie- en optimalisatieoplossingen, zoals adaptieve afbeeldingsgrootte, automatische WebP-conversie en ondersteuning voor clienthints, die de prestaties van websites aanzienlijk kunnen verbeteren zonder extra werk van ontwikkelaars.

Tools zoals Google Lighthouse en WebPageTest kunnen worden gebruikt om de prestaties van de compressiestrategie van een website te evalueren. Deze tools bieden inzicht in de huidige staat van de compressie-inspanningen van een website en suggereren gebieden voor optimalisatie en verbeteringen. Het implementeren van een robuuste compressiestrategie leidt niet alleen tot een betere gebruikerservaring, maar draagt ​​ook bij aan de zoekmachineoptimalisatie (SEO) van een website en verlaagt de hostingkosten.

