Dans le contexte du développement de sites Web, la compression fait référence au processus de réduction de la taille des fichiers, des données et des images pour garantir des temps de chargement plus rapides et des performances Web optimales. L'objectif principal de la compression est de minimiser la quantité de données à transférer entre le client et le serveur et de réduire l'utilisation des ressources sur le serveur hôte. Ceci est réalisé grâce à diverses techniques qui éliminent les données redondantes et optimisent la représentation des fichiers, ce qui entraîne des tailles de fichiers nettement plus petites. Ces techniques peuvent être globalement classées en deux catégories : la compression sans perte et avec perte.

La compression sans perte est une méthode dans laquelle les données originales peuvent être parfaitement reconstruites à partir des données compressées sans aucune perte d'informations. Cela signifie que la qualité et la précision du contenu restent intactes tout au long des processus de compression et de décompression. Des exemples de techniques de compression sans perte incluent Gzip et Brotli pour le contenu textuel tel que les fichiers HTML, CSS et JavaScript, et PNG, GIF ou SVG pour les images. WebP et AVIF sont des formats d'image modernes qui prennent également en charge la compression sans perte, mais avec de meilleurs taux de compression par rapport aux formats plus anciens.

La compression avec perte, en revanche, sacrifie un certain degré de qualité, généralement imperceptible à l'œil humain, au profit de taux de compression plus élevés. Cette méthode supprime les parties de données considérées comme moins critiques ou redondantes, réduisant ainsi la taille globale du fichier. Des exemples de techniques de compression avec perte incluent JPEG et JPEG-XR de Mozilla pour les images, MP3 et AAC pour les fichiers audio, ainsi que H.264, H.265 et VP9 pour les fichiers vidéo. La compression d'images avec perte est souvent utilisée dans la conception Web, car elle permet d'obtenir des tailles de fichiers beaucoup plus petites que la compression sans perte, sans différences notables dans la qualité visuelle.

Selon HTTP Archive, qui analyse régulièrement la structure et le contenu des sites Web, en septembre 2021, la taille médiane d'une page Web de bureau était d'environ 2 109,5 Ko, les images représentant près de 51 % de cette taille, et les scripts, feuilles de style et les polices occupent également des portions importantes. Cela met en évidence le besoin croissant de solutions de compression efficaces pour garantir de meilleures performances du site Web et une meilleure expérience utilisateur.

Les techniques de compression peuvent être appliquées à différentes étapes du processus de développement d’un site Web. Par exemple, pendant la phase de conception et de codage, les développeurs peuvent optimiser HTML, CSS et JavaScript grâce à la minification et à la concaténation, qui suppriment les espaces, les commentaires et les caractères inutiles et combinent respectivement plusieurs fichiers en un seul. Des outils de prétraitement tels que Sass, Less ou terser peuvent être utilisés pour aider à automatiser ce processus.

Pendant les phases de déploiement et d'exécution, la compression peut être appliquée davantage côté serveur à l'aide de techniques de compression HTTP telles que Gzip ou Brotli, qui compressent dynamiquement le contenu textuel avant de l'envoyer au client. Les serveurs Web populaires comme Apache, Nginx et IIS incluent une prise en charge intégrée de ces algorithmes de compression.

Les réseaux de diffusion de contenu (CDN) modernes fournissent souvent des solutions de compression et d'optimisation supplémentaires, telles que le redimensionnement adaptatif des images, la conversion WebP automatique et la prise en charge des astuces client, qui peuvent améliorer considérablement les performances des sites Web sans aucun travail supplémentaire de la part des développeurs.

Des outils tels que Google Lighthouse et WebPageTest peuvent être utilisés pour évaluer les performances de la stratégie de compression d'un site Web. Ces outils fournissent un aperçu de l'état actuel des efforts de compression d'un site Web et suggèrent des domaines d'optimisation et d'amélioration. La mise en œuvre d'une stratégie de compression robuste conduit non seulement à une meilleure expérience utilisateur, mais contribue également à l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) d'un site Web et réduit les coûts d'hébergement.

