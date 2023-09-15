Sunucusuz Mimari, geliştiricilerin temel altyapının yönetimi konusunda endişelenmeden uygulamaya özel kod yazmaya odaklanmasına olanak tanıyan yazılım uygulamaları oluşturmaya yönelik modern bir yaklaşımı ifade eder. Sunucusuz mimari, bulut tabanlı hizmetlerden yararlanarak kaynakları otomatik olarak sağlar, uygulamayı ölçeklendirir ve hata toleransını yönetir, ayrıca yüksek performans ve sürdürülebilirlik sunar. Uygulama geliştirmedeki bu paradigma değişikliği, daha hızlı pazara sürüm süresi, kolaylaştırılmış geliştirme süreçleri, maliyet etkinliği ve azaltılmış operasyonel karmaşıklık sağlar.

Sunucusuz mimaride geliştiriciler, donanım bakımı, işletim sistemi güncellemeleri ve ağ oluşturma görevleri gibi sunucu tarafı sorumluluklarıyla ilgilenmezler. Bunun yerine, kodlarını belirli olaylara veya tetikleyicilere yanıt olarak yürüten Hizmet Olarak İşlevler (FaaS) olarak dağıtırlar. Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure gibi önde gelen bulut sağlayıcıları, geliştiricilerin temel altyapıdan yararlanarak sunucusuz uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan AWS Lambda, Google Cloud Functions ve Azure Functions gibi sunucusuz bilgi işlem platformları sunar. yönetilen hizmetler.

Güçlü, no-code bir platform olan AppMaster, sunucusuz mimariye hitap eden çok sayıda araç ve hizmet sunar. AppMaster ile kullanıcılar, kapsamlı teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, iş süreçlerini tasarlayabilir, REST API'lerini uygulayabilir ve web ve mobil uygulamalar geliştirebilir. Sunucu odaklı bir yaklaşımı benimseyen ve her değişiklik için sıfırdan uygulamalar üreten AppMaster, kalıcı ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik sağlayarak teknik borcu ortadan kaldırır.

Sunucusuz mimari kullanmanın potansiyel faydalarından bazıları şunlardır:

Maliyet tasarrufu: Sunucusuz uygulamalar kaynakları yalnızca aktif olarak çalışırken tüketir; bu, bulut sağlayıcılarının önceden tahsis edilmiş kaynaklar yerine kullanıma göre faturalandırma yapması anlamına gelir. Bu kullandıkça öde modeli, özellikle talebin dalgalandığı uygulamalarda maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olur.

Sunucusuz uygulamalar kaynakları yalnızca aktif olarak çalışırken tüketir; bu, bulut sağlayıcılarının önceden tahsis edilmiş kaynaklar yerine kullanıma göre faturalandırma yapması anlamına gelir. Bu kullandıkça öde modeli, özellikle talebin dalgalandığı uygulamalarda maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olur. Ölçeklenebilirlik: Sunucusuz platformlar, gerektiğinde yeni örnekler oluşturarak uygulamaların ölçeklendirilmesini otomatik olarak yönetir ve geliştiricilerin altyapı yönetimi konusunda endişelenmeden iş mantığına odaklanmasına olanak tanır. Bu otomatik ölçeklendirme mekanizması, trafikteki ani artışların üstesinden gelmeye yardımcı olur ve yüksek yüklü kullanım durumlarını zahmetsizce destekler.

Sunucusuz platformlar, gerektiğinde yeni örnekler oluşturarak uygulamaların ölçeklendirilmesini otomatik olarak yönetir ve geliştiricilerin altyapı yönetimi konusunda endişelenmeden iş mantığına odaklanmasına olanak tanır. Bu otomatik ölçeklendirme mekanizması, trafikteki ani artışların üstesinden gelmeye yardımcı olur ve yüksek yüklü kullanım durumlarını zahmetsizce destekler. Esnek dağıtım seçenekleri: Sunucusuz mimari, kuruluşların uygulamaları çeşitli ortamlara hızla dağıtmasına, değişen trafik koşullarına uyum sağlamasına ve iş gereksinimlerini karşılamasına olanak tanır. AppMaster uygulamaları şirket içinde veya bulutta dağıtılabilir ve uygulamanın nerede barındırılacağı konusunda benzersiz bir esneklik sunar.

Sunucusuz mimari, kuruluşların uygulamaları çeşitli ortamlara hızla dağıtmasına, değişen trafik koşullarına uyum sağlamasına ve iş gereksinimlerini karşılamasına olanak tanır. uygulamaları şirket içinde veya bulutta dağıtılabilir ve uygulamanın nerede barındırılacağı konusunda benzersiz bir esneklik sunar. Geliştirilmiş geliştirici üretkenliği: Sunucusuz mimariler, altyapıyla ilgili görevleri ortadan kaldırarak geliştiricilerin iş mantığını yazmaya odaklanmasına olanak tanır, bu da daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha kısa pazara sürüm süresi sağlar.

Sunucusuz mimariler, altyapıyla ilgili görevleri ortadan kaldırarak geliştiricilerin iş mantığını yazmaya odaklanmasına olanak tanır, bu da daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha kısa pazara sürüm süresi sağlar. Diğer hizmetlerle kolay entegrasyon: Sunucusuz platformlar birçok popüler üçüncü taraf hizmetine kullanıma hazır konektörler sunarak veritabanları, mesajlaşma sistemleri ve kimlik doğrulama sağlayıcıları gibi temel bileşenlerin entegrasyonunu kolaylaştırır.

Ancak sunucusuz mimarinin her senaryo veya uygulama için uygun olmayabileceğini unutmamak gerekir. Sunucusuz mimariyi benimsemeden önce dikkate alınması gereken bazı faktörler şunlardır:

Başlatma gecikmesi: Sunucusuz işlevler, özellikle yeni bir örneğin oluşturulduğu soğuk başlatmalar için daha yüksek başlatma gecikmesine sahip olabilir. Bu gecikme, zaman açısından kritik uygulamalar için yanıt sürelerini etkileyebilir.

Sunucusuz işlevler, özellikle yeni bir örneğin oluşturulduğu soğuk başlatmalar için daha yüksek başlatma gecikmesine sahip olabilir. Bu gecikme, zaman açısından kritik uygulamalar için yanıt sürelerini etkileyebilir. Satıcıya bağlılık: Sunucusuz platformların çoğu tescillidir; bu, bir bulut sağlayıcısından diğerine geçişin karmaşık olabileceği ve uygulamaların hedef ortama uyacak şekilde yeniden yazılmasını gerektirebileceği anlamına gelir.

Sunucusuz platformların çoğu tescillidir; bu, bir bulut sağlayıcısından diğerine geçişin karmaşık olabileceği ve uygulamaların hedef ortama uyacak şekilde yeniden yazılmasını gerektirebileceği anlamına gelir. Durumsuzluk: Sunucusuz işlevler, durumsuz ve geçici olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, oturum durumunu koruması gereken veya uzun süren işlemlerle ilgilenmesi gereken uygulamalar için uygun olmayabilir.

Sunucusuz işlevler, durumsuz ve geçici olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, oturum durumunu koruması gereken veya uzun süren işlemlerle ilgilenmesi gereken uygulamalar için uygun olmayabilir. Yürütme süresi sınırlamaları: Sunucusuz sağlayıcıların çoğu, işlevler için genellikle birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar değişen bir maksimum yürütme süresi uygular. Bu sınırlama, uzun süreli görevler gerektiren uygulamalar için uygun olmayabilir.

Özetle, sunucusuz mimari, modern uygulama geliştirmede güçlü bir yaklaşım olarak ortaya çıkmış olup maliyet tasarrufu, ölçeklenebilirlik ve geliştirici üretkenliği gibi çok sayıda avantaj sunmaktadır. Bu yaklaşımı benimseyen kuruluşlar, iş gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı araç setinden ve sunucu odaklı yaklaşımından yararlanarak sunucusuz uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak için AppMaster gibi no-code platformlardan yararlanabilir.