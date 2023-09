W kontekście tworzenia stron internetowych kompresja odnosi się do procesu zmniejszania rozmiaru plików, danych i obrazów w celu zapewnienia szybszego ładowania i optymalnej wydajności sieci. Podstawowym celem kompresji jest zminimalizowanie ilości danych, które należy przesłać między klientem a serwerem, oraz zmniejszenie wykorzystania zasobów serwera hosta. Osiąga się to za pomocą różnych technik, które eliminują zbędne dane i optymalizują reprezentację plików, co skutkuje znacznie mniejszymi rozmiarami plików. Techniki te można ogólnie podzielić na dwie kategorie: kompresję bezstratną i kompresję stratną.

Kompresja bezstratna to metoda, dzięki której oryginalne dane można doskonale zrekonstruować na podstawie skompresowanych danych, bez utraty informacji. Oznacza to, że jakość i dokładność treści pozostają niezmienione przez cały proces kompresji i dekompresji. Przykłady technik kompresji bezstratnej obejmują Gzip i Brotli dla treści tekstowych, takich jak pliki HTML, CSS i JavaScript, oraz PNG, GIF i SVG dla obrazów. WebP i AVIF to nowoczesne formaty obrazów, które również obsługują kompresję bezstratną, ale z lepszymi współczynnikami kompresji w porównaniu ze starszymi formatami.

Z drugiej strony, kompresja stratna poświęca pewien stopień jakości, zwykle niezauważalny dla ludzkiego oka, na rzecz wyższych współczynników kompresji. Ta metoda usuwa części danych, które są uważane za mniej krytyczne lub zbędne, skutecznie zmniejszając ogólny rozmiar pliku. Przykłady technik kompresji stratnej obejmują JPEG i JPEG-XR firmy Mozilla dla obrazów, MP3 i AAC dla plików audio oraz H.264, H.265 i VP9 dla plików wideo. Kompresja stratna obrazu jest często stosowana w projektowaniu stron internetowych, ponieważ pozwala uzyskać znacznie mniejsze rozmiary plików niż kompresja bezstratna, bez zauważalnych różnic w jakości wizualnej.

Według HTTP Archive, które regularnie analizuje strukturę i zawartość stron internetowych, według stanu na wrzesień 2021 r. średni rozmiar strony internetowej na komputery stacjonarne wynosi około 2109,5 KB, z czego prawie 51% stanowią obrazy, a skrypty, arkusze stylów i czcionki również zajmują znaczną część. Podkreśla to rosnące zapotrzebowanie na skuteczne rozwiązania w zakresie kompresji, aby zapewnić lepszą wydajność witryny i wygodę użytkownika.

Techniki kompresji można zastosować na różnych etapach procesu tworzenia witryny internetowej. Na przykład na etapie projektowania i kodowania programiści mogą optymalizować HTML, CSS i JavaScript poprzez minifikację i konkatenację, które usuwają niepotrzebne spacje, komentarze i znaki oraz łączą wiele plików w jeden. Aby zautomatyzować ten proces, można zastosować narzędzia do wstępnego przetwarzania, takie jak Sass, Less lub teser.

Na etapie wdrażania i działania kompresję można dalej zastosować po stronie serwera, korzystając z technik kompresji HTTP, takich jak Gzip lub Brotli, które dynamicznie kompresują treść tekstową przed wysłaniem jej do klienta. Popularne serwery internetowe, takie jak Apache, Nginx i IIS, zawierają wbudowaną obsługę tych algorytmów kompresji.

Nowoczesne sieci dostarczania treści (CDN) często zapewniają dodatkowe rozwiązania w zakresie kompresji i optymalizacji, takie jak adaptacyjna zmiana rozmiaru obrazu, automatyczna konwersja WebP i obsługa wskazówek dla klientów, co może znacząco poprawić wydajność witryn internetowych bez dodatkowej pracy ze strony programistów.

Narzędzia takie jak Google Lighthouse i WebPageTest mogą służyć do oceny skuteczności strategii kompresji witryny internetowej. Narzędzia te zapewniają wgląd w bieżący stan kompresji witryny internetowej i sugerują obszary wymagające optymalizacji i ulepszeń. Wdrożenie solidnej strategii kompresji nie tylko prowadzi do lepszego doświadczenia użytkownika, ale także przyczynia się do optymalizacji witryny pod kątem wyszukiwarek (SEO) i obniża koszty hostingu.

