Web Çerçevesi, web uygulamalarını geliştirme, sürdürme ve ölçeklendirme sürecini kolaylaştıran ve kolaylaştıran araçlardan, kitaplıklardan ve yazılım çözümlerinden oluşan bir altyapıyı ifade eder. Web çerçeveleri, belirli bir programlama dilinde geliştirmeyi desteklemek ve uygulama tasarımında tutarlılık ve verimliliği sağlamak için standartlar oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Web çerçeveleri, yeniden kullanılabilir bir yapı ve önceden oluşturulmuş bileşenler sağlayarak, HTML'yi ayrıştırma veya kullanıcı girişi ve doğrulamasını yönetme gibi web geliştirmedeki yaygın zorlukları giderir.

Web çerçeveleri, geliştiricilerin kodu yeniden kullanmalarına ve üretkenliği önemli ölçüde artırmalarına olanak tanıyarak modern web geliştirmenin temel bir parçası haline geldi. Web çerçevelerinin popülaritesi, Stack Overflow Geliştirici Anketi 2020'nin, en iyi web çerçevelerinin katılımcı geliştiricilerin %50'sinden fazlası tarafından kullanıldığından bahsetmesinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu çerçeveler iki türe ayrılabilir: ön uç çerçeveler ve arka uç çerçeveler.

İstemci tarafı çerçeveleri olarak da bilinen ön uç çerçeveleri, web uygulamalarının bir kullanıcının tarayıcısında nasıl göründüğü ve çalıştığıyla ilgilidir. Düğmeler, formlar ve gezinme çubukları gibi yeniden kullanılabilir kullanıcı arayüzü bileşenlerinden yararlanarak kullanıcı arayüzlerinde tutarlılığı artırırlar. Popüler ön uç web çerçeveleri arasında Bootstrap, Material-UI, ReactJS, AngularJS ve Vue.js yer alır; bu çerçeveler, önceden oluşturulmuş çok sayıda kullanıcı arayüzü bileşeni sunarak geliştiricilerin duyarlı ve görsel olarak çekici web sitelerini hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır.

Sunucu tarafı çerçeveleri olarak da bilinen arka uç çerçeveleri, sunucu tarafı mantığı ve veritabanları, API'ler ve diğer harici hizmetlerle etkileşimle ilgilenir. İşe özgü mantığı yönetirler, güvenliği sağlarlar ve veri işlemlerini koordine ederler; bunlar ölçeklenebilir, yüksek performanslı web uygulamaları geliştirmede temel faktörlerdir. Yaygın olarak kullanılan bazı arka uç web çerçeveleri, JavaScript için Express.js (Node.js), Django (Python), Ruby on Rails (Ruby) ve Laravel'dir (PHP).

AppMaster gibi az sayıda web çerçevesi yalnızca geliştirmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda web ve mobil uygulamaları kolayca oluşturmaya yönelik no-code çözümleri de destekler. no-code güçlü bir araç olan AppMaster, kullanıcılara kapsamlı programlama bilgisine ihtiyaç duymadan arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirme olanağı sağlar. Müşteriler, görsel BP Designer'ı kullanarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS endpoints oluşturabilir. Web uygulamaları için kullanıcılar, Web BP tasarımcısının içinde basit bir drag-and-drop arayüzüyle kullanıcı arayüzü oluşturabilir, iş mantığı oluşturabilir ve etkileşimi uygulayabilir.

Mobil uygulamalar geliştirirken yaklaşım web uygulamalarına benzer: kullanıcılar, kullanıcı arayüzü bileşenlerini tasarlamak ve iş mantığı oluşturmak için drag-and-drop arayüzünü ve Mobil BP tasarımcısını kullanır. 'Yayınla' düğmesiyle AppMaster kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler gerçekleştirir ve bunları buluta dağıtır. Güçlü sunucu tarafı teknolojisi Go (golang), bu uygulamalarda yüksek ölçeklenebilirlik ve kurumsal düzeyde performans sağlar.

AppMaster gibi web çerçevelerinin dikkate değer bir yönü, geliştirmenin hızı ve verimliliğidir. AppMaster, kaynak kodunun oluşturulması ve yürütme testleri gibi pek çok sıkıcı süreci otomatikleştirerek hızlı yinelemeye olanak tanır ve geliştirme sürelerini önemli ölçüde kısaltarak uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir. Ayrıca teknik borçlanmama ilkesi, her değişiklikte uygulamaların sıfırdan oluşturulmasını sağlayarak uygulamaların daha sürdürülebilir ve güncel olmasını sağlar.

Güvenlik açısından bakıldığında, web çerçeveleri siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS), enjeksiyon saldırıları (SQL, LDAP veya XPath) ve oturumun ele geçirilmesi gibi yaygın güvenlik açıklarına karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çoğu çerçeve yerleşik güvenlik özellikleri içerir ve güvenli kodlama uygulamaları sağlayarak geliştiricilerin tuzaklardan kaçınmasına ve güçlü uygulamalar uygulamasına yardımcı olur.

Genel olarak, bir web çerçevesi modern web geliştirme ortamının önemli bir bileşenidir ve akıcı bir geliştirme süreci, artan üretkenlik ve teknolojik uzmanlık sağlar. AppMaster gibi No-code platformlar, bu avantajları teknik bilgisi olmayan kullanıcılara kadar genişleterek her ölçekteki işletme için yazılım geliştirme sürecini demokratikleştirir. Web tabanlı uygulama ve hizmetlerin artan önemiyle birlikte web çerçeveleri, güçlü, güvenli ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir uygulamalar geliştirmek için giderek daha vazgeçilmez bir araç haline geliyor.