在网站开发的背景下，压缩是指减小文件、数据和图像大小的过程，以确保更快的加载时间和最佳的 Web 性能。压缩的主要目标是最大限度地减少客户端和服务器之间需要传输的数据量，并减少主机服务器上的资源使用。这是通过消除冗余数据并优化文件表示的各种技术来实现的，从而大大减小文件大小。这些技术可大致分为两类：无损压缩和有损压缩。

无损压缩是一种可以从压缩数据完美重建原始数据而不丢失任何信息的方法。这意味着在整个压缩和解压缩过程中内容的质量和准确性保持不变。无损压缩技术的示例包括用于 HTML、CSS 和 JavaScript 文件等文本内容的 Gzip 和 Brotli，以及用于图像的 PNG、GIF 或 SVG。 WebP 和 AVIF 是现代图像格式，也支持无损压缩，但与旧格式相比具有更好的压缩比。

另一方面，有损压缩会牺牲一定程度的质量（通常人眼无法察觉）以获得更高的压缩比。此方法删除了被认为不太重要或冗余的部分数据，从而有效地减小了总体文件大小。有损压缩技术的示例包括用于图像的 JPEG 和 Mozilla 的 JPEG-XR、用于音频文件的 MP3 和 AAC 以及用于视频文件的 H.264、H.265 和 VP9。有损图像压缩通常用于网页设计，因为它可以实现比无损压缩小得多的文件大小，并且视觉质量没有明显差异。

根据定期分析网站结构和内容的 HTTP Archive 的数据，截至 2021 年 9 月，桌面网页的中值大小约为 2,109.5 KB，其中图像占该大小的近 51%，脚本、样式表和字体也占据了很大一部分。这凸显了对有效压缩解决方案的日益增长的需求，以确保更好的网站性能和用户体验。

压缩技术可以应用于网站开发过程的各个阶段。例如，在设计和编码阶段，开发人员可以通过缩小和串联来优化 HTML、CSS 和 JavaScript，从而删除不必要的空格、注释和字符，并将多个文件分别合并为一个。 Sass、Less 或 terser 等预处理工具可用于帮助自动化此过程。

在部署和运行时阶段，可以使用 Gzip 或 Brotli 等 HTTP 压缩技术在服务器端进一步应用压缩，这些技术在将基于文本的内容发送到客户端之前动态压缩它们。 Apache、Nginx 和 IIS 等流行的 Web 服务器包含对这些压缩算法的内置支持。

现代内容交付网络 (CDN) 通常提供额外的压缩和优化解决方案，例如自适应图像大小调整、自动 WebP 转换和客户端提示支持，这些可以显着提高网站的性能，而无需开发人员进行任何额外工作。

Google Lighthouse 和 WebPageTest 等工具可用于评估网站压缩策略的性能。这些工具可以深入了解网站压缩工作的当前状态，并建议优化和改进的领域。实施强大的压缩策略不仅可以带来更好的用户体验，还有助于网站的搜索引擎优化 (SEO) 并降低托管成本。

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