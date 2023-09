Nel contesto dello sviluppo di siti Web, la compressione si riferisce al processo di riduzione delle dimensioni di file, dati e immagini per garantire tempi di caricamento più rapidi e prestazioni Web ottimali. L'obiettivo principale della compressione è ridurre al minimo la quantità di dati da trasferire tra il client e il server e ridurre l'utilizzo delle risorse sul server host. Ciò si ottiene attraverso varie tecniche che eliminano i dati ridondanti e ottimizzano la rappresentazione dei file, risultando in dimensioni di file sostanzialmente più piccole. Queste tecniche possono essere classificate in due categorie: compressione senza perdita e compressione con perdita.

La compressione senza perdita è un metodo in cui i dati originali possono essere perfettamente ricostruiti dai dati compressi senza alcuna perdita di informazioni. Ciò significa che la qualità e l'accuratezza del contenuto rimangono intatte durante i processi di compressione e decompressione. Esempi di tecniche di compressione senza perdita di dati includono Gzip e Brotli per contenuti testuali come file HTML, CSS e JavaScript e PNG, GIF o SVG per le immagini. WebP e AVIF sono formati di immagine moderni che supportano anche la compressione senza perdita di dati, ma con rapporti di compressione migliori rispetto ai formati precedenti.

La compressione con perdita, d'altro canto, sacrifica un certo grado di qualità, solitamente impercettibile all'occhio umano, a favore di rapporti di compressione più elevati. Questo metodo rimuove parti di dati considerate meno critiche o ridondanti, riducendo di fatto la dimensione complessiva del file. Esempi di tecniche di compressione con perdita includono JPEG e JPEG-XR di Mozilla per immagini, MP3 e AAC per file audio e H.264, H.265 e VP9 per file video. La compressione delle immagini con perdita di dati viene spesso utilizzata nel web design perché può ottenere dimensioni di file molto più piccole rispetto alla compressione senza perdita di dati senza differenze evidenti nella qualità visiva.

Secondo HTTP Archive, che analizza regolarmente la struttura e il contenuto dei siti Web, a settembre 2021 la dimensione media di una pagina Web desktop è di circa 2.109,5 KB, con immagini che rappresentano quasi il 51% di tale dimensione e script, fogli di stile e altri contenuti. anche i caratteri occupano porzioni significative. Ciò evidenzia la crescente necessità di soluzioni di compressione efficaci per garantire prestazioni del sito Web ed esperienza utente migliori.

Le tecniche di compressione possono essere applicate in varie fasi del processo di sviluppo del sito web. Ad esempio, durante la fase di progettazione e codifica, gli sviluppatori possono ottimizzare HTML, CSS e JavaScript attraverso la minimizzazione e la concatenazione, che rimuovono rispettivamente spazi bianchi, commenti e caratteri non necessari e combinano più file in uno solo. Strumenti di preelaborazione come Sass, Less o terser possono essere utilizzati per automatizzare questo processo.

Durante le fasi di distribuzione e runtime, la compressione può essere ulteriormente applicata sul lato server utilizzando tecniche di compressione HTTP come Gzip o Brotli, che comprimono dinamicamente il contenuto basato su testo prima di inviarlo al client. I server Web più diffusi come Apache, Nginx e IIS includono il supporto integrato per questi algoritmi di compressione.

Le moderne reti di distribuzione dei contenuti (CDN) spesso forniscono soluzioni aggiuntive di compressione e ottimizzazione, come il ridimensionamento adattivo delle immagini, la conversione WebP automatica e il supporto dei suggerimenti client, che possono migliorare significativamente le prestazioni dei siti Web senza alcun lavoro aggiuntivo da parte degli sviluppatori.

Strumenti come Google Lighthouse e WebPageTest possono essere utilizzati per valutare le prestazioni della strategia di compressione di un sito web. Questi strumenti forniscono informazioni sullo stato attuale degli sforzi di compressione di un sito Web e suggeriscono aree di ottimizzazione e miglioramento. L'implementazione di una solida strategia di compressione non solo porta a una migliore esperienza utente, ma contribuisce anche all'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) di un sito Web e riduce i costi di hosting.

