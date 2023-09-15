في سياق تطوير مواقع الويب، يشير الضغط إلى عملية تقليل حجم الملفات والبيانات والصور لضمان أوقات تحميل أسرع وأداء مثالي للويب. الهدف الأساسي من الضغط هو تقليل كمية البيانات التي يجب نقلها بين العميل والخادم، وتقليل استخدام الموارد على الخادم المضيف. يتم تحقيق ذلك من خلال تقنيات مختلفة تعمل على التخلص من البيانات الزائدة وتحسين تمثيل الملفات، مما يؤدي إلى أحجام ملفات أصغر بكثير. يمكن تصنيف هذه التقنيات على نطاق واسع إلى فئتين: الضغط بدون فقدان والضغط مع فقدان البيانات.

الضغط بدون فقدان هو أسلوب يمكن من خلاله إعادة بناء البيانات الأصلية بشكل مثالي من البيانات المضغوطة دون فقدان أي معلومات. وهذا يعني أن جودة ودقة المحتوى تظل سليمة طوال عمليات الضغط وإلغاء الضغط. تتضمن أمثلة تقنيات الضغط بدون فقدان البيانات Gzip وBrotli للمحتوى النصي مثل ملفات HTML وCSS وJavaScript، وPNG أو GIF أو SVG للصور. يعد WebP وAVIF من تنسيقات الصور الحديثة التي تدعم أيضًا الضغط بدون فقدان البيانات، ولكن مع نسب ضغط أفضل مقارنة بالتنسيقات القديمة.

من ناحية أخرى، يضحي الضغط مع فقد درجة معينة من الجودة، والتي عادة ما تكون غير محسوسة للعين البشرية، من أجل نسب ضغط أعلى. تقوم هذه الطريقة بإزالة أجزاء من البيانات التي تعتبر أقل أهمية أو زائدة عن الحاجة، مما يؤدي بشكل فعال إلى تقليل الحجم الإجمالي للملف. تتضمن أمثلة تقنيات الضغط مع فقدان البيانات JPEG وJPEG-XR من Mozilla للصور، وMP3 وAAC لملفات الصوت، وH.264، وH.265، وVP9 لملفات الفيديو. غالبًا ما يتم استخدام ضغط الصور مع فقدان البيانات في تصميم الويب لأنه يمكن أن يحقق أحجام ملفات أصغر بكثير من الضغط بدون فقدان البيانات دون اختلافات ملحوظة في جودة الصورة.

وفقًا لأرشيف HTTP، الذي يحلل بانتظام بنية ومحتوى مواقع الويب، اعتبارًا من سبتمبر 2021، يبلغ متوسط ​​الحجم لصفحة الويب على سطح المكتب حوالي 2109.5 كيلوبايت، وتمثل الصور ما يقرب من 51% من هذا الحجم، والبرامج النصية وأوراق الأنماط والبيانات. الخطوط تشغل أجزاء كبيرة أيضًا. وهذا يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة لحلول ضغط فعالة لضمان أداء أفضل لموقع الويب وتجربة المستخدم.

يمكن تطبيق تقنيات الضغط في مراحل مختلفة من عملية تطوير موقع الويب. على سبيل المثال، أثناء مرحلة التصميم والترميز، يمكن للمطورين تحسين HTML وCSS وJavaScript من خلال التصغير والتسلسل، مما يؤدي إلى إزالة المسافات البيضاء والتعليقات والأحرف غير الضرورية، ودمج ملفات متعددة في ملف واحد، على التوالي. يمكن استخدام أدوات المعالجة المسبقة مثل Sass أو Less أو terser للمساعدة في أتمتة هذه العملية.

أثناء مرحلتي النشر ووقت التشغيل، يمكن تطبيق الضغط بشكل أكبر على جانب الخادم باستخدام تقنيات ضغط HTTP مثل Gzip أو Brotli، والتي تقوم بضغط المحتوى المستند إلى النص ديناميكيًا قبل إرساله إلى العميل. تتضمن خوادم الويب الشهيرة مثل Apache وNginx وIIS دعمًا مدمجًا لخوارزميات الضغط هذه.

غالبًا ما توفر شبكات توصيل المحتوى الحديثة (CDNs) حلول ضغط وتحسين إضافية، مثل تغيير حجم الصورة التكيفي، والتحويل التلقائي لـ WebP، ودعم تلميحات العميل، والتي يمكنها تحسين أداء مواقع الويب بشكل كبير دون أي عمل إضافي من المطورين.

يمكن استخدام أدوات مثل Google Lighthouse وWebPageTest لتقييم أداء استراتيجية الضغط الخاصة بموقع الويب. توفر هذه الأدوات نظرة ثاقبة للحالة الحالية لجهود الضغط لموقع الويب، وتقترح مجالات للتحسين والتحسين. إن تنفيذ إستراتيجية ضغط قوية لا يؤدي فقط إلى تجربة أفضل للمستخدم ولكنه يساهم أيضًا في تحسين محرك البحث لموقع الويب (SEO) ويقلل تكاليف الاستضافة.

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