Programlama paradigmaları bağlamında, yapısal programlama olarak da bilinen yapısal programlama, modülerliği, açıklığı ve anlaşılırlığı vurgulayan bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Karmaşık sorunların daha küçük, yönetilebilir alt sorunlara bölündüğü ve yönetilebilir kod modülleri tanımlanana kadar daha sonra bunların daha da ayrıştırıldığı yukarıdan aşağıya bir tasarım stratejisini destekler. Bu paradigma, programlarda uygun organizasyonu ve akış kontrolünü vurgulayarak döngüler, koşullar ve alt rutinler gibi iyi tanımlanmış kontrol yapılarının kullanımını teşvik eder.

Yapısal programlama, daha önceki programlama uygulamalarının sınırlamalarına bir tepki olarak 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında ortaya çıktı. Bu uygulamalar genellikle bakımı, anlaşılması ve değiştirilmesi zor olan, yönetilemeyen, hataya açık kodlara yol açtı. Yapılandırılmış programlama yaklaşımını savunan önemli araştırmacılar arasında program yapısına daha fazla dikkat edilmesinin daha güvenilir, verimli ve bakımı kolay yazılımla sonuçlanacağına ikna olan Edsger Dijkstra, Tony Hoare ve Niklaus Wirth vardı.

Bu programlama paradigması birkaç temel kavrama dayanmaktadır:

Yukarıdan Aşağıya Tasarım: Büyük bir problemi daha küçük, anlaşılması daha kolay modüllere ayırma süreci. Bu yaklaşım, geliştiricilerin dikkatlerini programın farklı bölümlerine bağımsız olarak odaklamasına olanak tanıyarak genel uygulamanın yönetilebilir bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve bakım sürecini kolaylaştırır. Modülerlik: Kodun, anlaşılır arayüzlere sahip bağımsız, iyi tanımlanmış modüller halinde düzenlenmesi, kodun sürdürülebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini iyileştirme. Bu prensip, kod tekrarını ve mantık parçalanmasını azaltarak programcıların tüm programın ayrı bölümlerini daha verimli bir şekilde anlamasına ve değiştirmesine olanak tanır. Kontrol Yapıları: Yapısal programlama, yürütme akışını düzenlemek için döngüler, koşullar ve prosedür çağrıları gibi sınırlı sayıda kontrol yapısının kullanımını teşvik eder. Bu yapılar net giriş ve çıkış noktaları sağlar, okunabilirliğe katkıda bulunur ve programın kontrol akışı hakkında netlik sağlanmasına yardımcı olur. Paradigmanın temel ilkesi, karmaşık ve hataya açık kodlara yol açabilecek "goto" ifadeleri gibi yapılandırılmamış kontrol aktarımlarının ortadan kaldırılmasıdır. Belgeleme: Geliştiricilerin kodun yapısını ve işlevselliğini etkili bir şekilde anlayabilmesini sağlamak için programın düzgün şekilde belgelenmesine önemli bir vurgu yapılır. Yaklaşım, satır içi yorumların, tanımlayıcı değişken ve işlev adlarının ve spesifikasyonlar ve kullanım kılavuzları dahil kapsamlı harici belgelerin kullanımını teşvik eder. Kod Tutarlılığı: Yapısal programlama, adlandırma kuralları, girinti stilleri ve yorum formatları dahil olmak üzere tutarlı kodlama uygulamalarının kullanımını teşvik eder. Bu yaklaşım okunabilirliği kolaylaştırır, birleşik bir programlama stili sağlar ve geliştiriciler arasındaki işbirliğini teşvik eder.

Yapısal programlamanın başlangıcından bu yana yazılım geliştirme alanında anlamlı bir etkisi olmuştur. Metodolojileri Pascal, C ve Ada gibi çeşitli üst düzey programlama dillerinin temelini oluşturur ve ilkeleri, nesne yönelimli programlama (OOP) ve fonksiyonel programlama gibi mevcut programlama metodolojilerinde etkili olmaya devam etmektedir. Ek olarak, yapısal programlama teknikleri, tasarım kalıpları, birim testleri ve sürekli entegrasyon da dahil olmak üzere, yaygın olarak benimsenen yazılım mühendisliğinin en iyi uygulamalarının temelini oluşturmuştur.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, kullanıcılara modülerliği, netliği ve anlaşılması kolay kodu teşvik eden, görsel olarak yönlendirilen bir ortam sunarak yapısal programlamanın ilkelerini bünyesinde barındırır. AppMaster karmaşık kod yapılarını ortadan kaldırarak ve farklı uygulama bileşenleri arasında kusursuz entegrasyonu teşvik ederek, kullanıcılarının sezgisel drag-and-drop araçları aracılığıyla veri modelleri, iş süreçleri ve kullanıcı arayüzleri tasarlamasına olanak tanır.

Örneğin, AppMaster kullanarak bir web uygulaması oluştururken kullanıcılar, Web BP tasarımcısı aracılığıyla arayüzü görsel olarak tasarlayabilir ve her bileşen için iş mantığı oluşturabilir. Bu yaklaşım, yapısal programlamanın yukarıdan aşağıya tasarım, modülerlik ve kontrol yapısı ilkelerini uygulayarak kullanıcıların uygulamanın belirli bölümlerine odaklanmasına, bileşenleri yeniden kullanmasına ve kontrol akışına ilişkin net bir anlayışa sahip olmasına olanak tanır. Ayrıca, oluşturulan uygulamalar, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Android ve iOS mobil uygulamaları için Kotlin/ Jetpack Compose veya SwiftUI gibi sağlam ve popüler teknoloji yığınlarını kullanan modern programlama uygulamalarına uygundur. , sırasıyla.

Özetle, yapısal programlama, yazılım geliştirmede modülerliğe, okunabilirliğe ve sürdürülebilirliğe öncelik veren, zamanla test edilmiş bir programlama paradigmasıdır. Yukarıdan aşağıya tasarım, sıkı kontrol yapıları ve kod tutarlılığı kullanan yapılandırılmış programlama, sağlam, verimli ve bakımı kolay yazılımların oluşturulmasını kolaylaştırır. AppMaster gibi platformlar aracılığıyla, yapısal programlama ilkeleri modern uygulama geliştirmeye uygulanabilir, süreç kolaylaştırılabilir ve hem işletmeler hem de kuruluşlar için yüksek kaliteli çıktılar sağlanabilir.