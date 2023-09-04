Akış Odaklı Programlama (FDP), birbirine bağlı işlevsel bileşenler arasındaki veri akışına odaklanan, uygulamaların modüler ve veri merkezli tasarımını vurgulayan bir yazılım geliştirme paradigmasıdır. Bu yaklaşım, Veri Akışı Programlama kavramlarından doğmuştur ve modern yazılım sistemlerindeki karmaşıklıkları ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini ele alacak şekilde gelişmiştir. FDP, endişelerin net bir şekilde ayrılmasına vurgu yaparak bileşenlerin verimli bir şekilde geliştirilmesini, yeniden kullanılmasını ve bakımını teşvik eder, bu da onu özellikle arka uç, web ve web uygulamalarının hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde geliştirilmesine olanak tanıyan AppMaster gibi görsel araçlar ve no-code platformlar bağlamında uygun hale getirir. ve mobil uygulamalar.

FDP'nin temel ilkeleri arasında modülerlik, veri merkezli tasarım, gevşek bağlantı, endişelerin ayrılması ve eşzamanlılık yer alır. Bu ilkeler, geliştiricileri, uygulamaları her biri belirli bir görevi gerçekleştirmekten sorumlu olan işlevsel bileşenlerden oluşan bir ağ olarak oluşturmaya teşvik eder. Bileşenler yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır; bu, farklı uygulamalar veya projeler arasında paylaşılabileceği anlamına gelir; bu da kodun yeniden kullanılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırır. FDP'de veriler, bileşenler ağı üzerinden akar ve bileşenlerin girdilerini alırken yürütülmesini tetikler. Bu, veriler kullanılabilir hale geldikçe bileşenlerin eşzamanlı olarak çalışmasıyla verimli paralel ve eşzamansız yürütmeye olanak tanır, bekleme sürelerini azaltır ve genel performansı artırır.

AppMaster gibi No-code ve low-code platformlar, veri modelleri, iş süreçleri ve kullanıcı arayüzü bileşenleri için drag-and-drop öğelerini kullanarak uygulamaları tasarlamak ve uygulamak için görsel araçlar sağlamak üzere FDP ilkelerinden yararlanır. Bu grafiksel gösterim, geliştirme sürecini basitleştirir ve programcı olmayanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hedef kitle için erişilebilir olmasını sağlar. AppMaster platformu, arka uç için Go (golang), web için Vue3 ve Android için Jetpack Compose ile Kotlin ve iOS için SwiftUI gibi en ileri programlama dilleri ve çerçevelerinde tasarlanan uygulamalar için otomatik olarak kaynak kodu üretir. Oluşturulan uygulamalar durum bilgisizdir, ölçeklenebilirdir ve FDP paradigmasıyla tamamen uyumludur.

Akış Odaklı Programlama konusundaki araştırmalar, bu paradigma için özel olarak tasarlanmış çok sayıda çerçeve, araç ve programlama dili üretmiştir. Yaygın olarak kullanılan FDP dilleri ve araçlarından bazıları LabVIEW, Max, Pure Data ve Microsoft'un TPL Veri Akışı Kitaplığını içerir. FDP, ses ve video işleme, kontrol sistemleri, veri işleme hatları, iş süreci otomasyonu ve Nesnelerin İnterneti (IoT) iş akışları gibi çeşitli uygulama alanlarında kullanılır.

FDP'nin öne çıkan kullanım durumlarından biri, özellikle büyük veri ve gerçek zamanlı analitik bağlamında veri işlemedir. FDP'nin eşzamanlılık, paralellik ve modülerliğine yönelik doğal desteği, onu, büyük hacimli verileri birden fazla hesaplama kaynağına dağıtan ve işleyen karmaşık veri işleme hatları oluşturmaya uygun hale getirir. Akış odaklı veri işleme sistemlerine örnek olarak Apache Flink, Apache NiFi ve Google Cloud Dataflow verilebilir; bunlar, geliştiricilerin dağıtılmış veri işleme uygulamalarını kolaylıkla tasarlamasına ve dağıtmasına olanak tanır.

AppMaster bağlamında FDP paradigması, veri modellerinin, iş süreçlerinin ve kullanıcı arayüzlerinin tasarlanması için sezgisel görsel araçlar sağlayarak uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmak için kullanılır. Arka uç uygulamaları, mükemmel ölçeklendirme yetenekleri sağlayan yüksek performanslı bir dil olan Go ile oluşturulur. Ayrıca, FDP yaklaşımını kullanarak AppMaster uygulamaları, birincil veri deposu olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir. AppMaster uygulamaları, planlardaki her değişiklikle sıfırdan oluşturularak teknik borç ortadan kaldırılır ve optimum performans ve sürdürülebilirlik sağlanır.

FDP ile ekipler, uygulamaları geleneksel yöntemlere göre 10 kata kadar daha hızlı ve çok daha düşük bir maliyetle geliştirebilir. Hız ve maliyet verimliliğinin bu birleşimi, küçük işletmelere, kurumsal müşterilere ve hatta yurttaş geliştiricilere, normalde aşırı derecede pahalı veya zaman alıcı olabilecek işlevsel, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturma ve dağıtma yeteneği verir. AppMaster gibi platformlar, Akış Odaklı Programlamanın gücünden yararlanarak, sürdürülebilir, modüler ve geleceğe hazır bir uygulama mimarisini teşvik ederken aynı zamanda karmaşık iş ihtiyaçlarını karşılayan son teknoloji ürünü çözümler oluşturma konusunda kullanıcılara güç verir.