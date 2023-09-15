Web sitesi geliştirme bağlamında, önbellek terimi , HTML sayfaları, resimler ve diğer kaynaklar gibi işlenmiş verilerin bir kopyasının, veri işleme hattının çeşitli aşamalarında saklanması uygulamasını ifade eder. Önbelleğe almanın temel amacı, önceden hesaplanan sonuçları yeniden kullanarak performansı artırmak, gecikmeyi azaltmak ve kaynak kullanımını en aza indirmek, böylece iş yüklerini ve bant genişliği tüketimini sunucu veya istemciden boşaltmak ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmektir.

Web sitesi geliştirmede önbelleğe alma, tarayıcı önbelleğe alma, sunucu tarafı önbelleğe alma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN'ler) aracılığıyla ara önbelleğe alma veya proxy sunucularını önbelleğe alma dahil olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir. Önbelleğe alma sistemleri, sistem performansını ve kaynak kullanımını optimize ederken, önbelleğe alınmış ve önbelleğe alınmamış veriler arasındaki tutarlılığı korumak amacıyla verilerin ne zaman ve nasıl depolanacağını, alınacağını ve önbellek depolarından çıkarılacağını belirlemek için genellikle belirli önbellek politikalarına ve algoritmalara dayanır.

Tarayıcı önbelleğe alma, web sayfası kaynaklarının kullanıcının tarayıcısı içinde istemci tarafında önbelleğe alınmasını içerir. Bir kullanıcı bir web sayfasını ziyaret ettiğinde, tarayıcı web sayfasının HTML dosyaları, stil sayfaları, komut dosyaları ve medya dosyaları gibi varlıklarını yerel bir önbelleğe indirir ve saklar. Sonraki ziyaretlerde tarayıcı, kaynakları sunucudan yeniden istemeden önce gerekli kaynaklar için yerel önbelleği kontrol edecektir. Bu, yükleme sürelerini azaltır ve bant genişliği kullanımını azaltır. Google Chrome, Firefox ve Safari gibi popüler tarayıcılar, HTTP önbellek kontrol başlıkları gibi web standartları tarafından tanımlanan yönergeleri izleyen yerleşik önbellekleme mekanizmalarına sahiptir.

Sunucu tarafı önbelleğe alma, bir web sunucusu dinamik web sayfalarının veya verilerin önceden oluşturulmuş, statik sürümlerini bir önbellek deposunda depoladığında meydana gelir. Bu önbellek deposu, Redis veya Memcached gibi hızlı erişilebilen bir bellek deposu veya disk tabanlı bir depolama sistemi olabilir. Sunucu tarafı önbelleğe alma, her istekte içeriği yeniden oluşturmak yerine, önbelleğe alınmış verileri doğrudan tarayıcıya veya ara önbellekleme sistemine sunarak içerik dağıtımını hızlandırır. Yaygın sunucu tarafı önbelleğe alma teknikleri arasında tam sayfa önbelleğe alma, parça önbelleğe alma, nesne önbelleğe alma ve veritabanı sorgusu önbelleğe alma bulunur.

Ara önbelleğe alma , web içeriğini önbelleğe almak ve son kullanıcılara sunmak için CDN'ler veya önbelleğe alma proxy sunucuları gibi üçüncü taraf sistemlerden yararlanır. CDN'ler, statik web kaynaklarını coğrafi olarak dağınık sunuculardan oluşan bir ağ üzerinde çoğaltır ve önbelleğe alır, böylece farklı konumlardaki kullanıcılar için daha hızlı içerik dağıtımı ve daha az gecikme süresi sağlar. Varnish veya Nginx gibi önbelleğe alma proxy sunucuları, içeriğin kaynak sunucu adına önbelleğe alınması ve sunulması için de kullanılabilir; içerik dağıtımını ve kaynak kullanımını optimize etmek için sunucu ile istemci arasında bir aracı önbellek katmanı olarak işlev görür.

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Önbelleğe almayı anlamak ve etkili bir şekilde kullanmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek, sunucu yükünü azaltmak ve kaynak kullanımını optimize etmek için web sitesi geliştirmenin kritik bir yönüdür. no-code geliştirme platformunuz olarak AppMaster seçtiğinizde, oluşturduğunuz uygulamaların, modern web geliştirmenin taleplerini karşılayan yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sunmak için önbelleğe almada en iyi uygulamaları kullanacağından emin olabilirsiniz.