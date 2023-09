Nel contesto dello sviluppo di siti web, il termine cache si riferisce alla pratica di archiviare una copia dei dati elaborati, come pagine HTML, immagini e altre risorse, in varie fasi del processo di elaborazione dei dati. L'obiettivo principale della memorizzazione nella cache è migliorare le prestazioni, ridurre la latenza e minimizzare l'utilizzo delle risorse riutilizzando i risultati precedentemente calcolati, scaricando così i carichi di lavoro e il consumo di larghezza di banda dal server o dal client e migliorando l'esperienza utente complessiva.

La memorizzazione nella cache nello sviluppo di siti Web può assumere diverse forme, tra cui la memorizzazione nella cache del browser, la memorizzazione nella cache lato server e la memorizzazione nella cache intermedia tramite Content Delivery Network (CDN) o la memorizzazione nella cache di server proxy. I sistemi di memorizzazione nella cache in genere si basano su policy e algoritmi di cache specifici per determinare quando e come archiviare, recuperare ed eliminare i dati dagli archivi cache per mantenere la coerenza tra i dati memorizzati nella cache e quelli non memorizzati nella cache, ottimizzando al contempo le prestazioni del sistema e l'utilizzo delle risorse.

La memorizzazione nella cache del browser implica la memorizzazione nella cache delle risorse della pagina Web sul lato client, all'interno del browser dell'utente. Quando un utente visita una pagina Web, il browser scaricherà e memorizzerà le risorse della pagina Web, come file HTML, fogli di stile, script e file multimediali, in una cache locale. Nelle visite successive, il browser controllerà la cache locale per le risorse richieste prima di richiedere nuovamente le risorse dal server. Ciò riduce i tempi di caricamento e diminuisce l'utilizzo della larghezza di banda. I browser più diffusi, come Google Chrome, Firefox e Safari, dispongono di meccanismi di memorizzazione nella cache integrati che seguono le linee guida definite dagli standard web, come le intestazioni di controllo della cache HTTP.

La memorizzazione nella cache lato server si verifica quando un server Web archivia versioni statiche pre-renderizzate di pagine Web dinamiche o dati in un archivio cache. Questo archivio cache può essere un archivio di memoria rapidamente accessibile, come Redis o Memcached, o un sistema di archiviazione basato su disco. La memorizzazione nella cache lato server accelera la distribuzione dei contenuti fornendo i dati memorizzati nella cache direttamente al browser o a un sistema di memorizzazione nella cache intermedio invece di rigenerare il contenuto a ogni richiesta. Le tecniche comuni di memorizzazione nella cache lato server includono la memorizzazione nella cache dell'intera pagina, la memorizzazione nella cache dei frammenti, la memorizzazione nella cache degli oggetti e la memorizzazione nella cache delle query del database.

Il caching intermedio sfrutta sistemi di terze parti, come CDN o server proxy di caching, per memorizzare nella cache e fornire contenuti Web agli utenti finali. Le CDN replicano e memorizzano nella cache le risorse Web statiche su una rete di server geograficamente dispersi, consentendo una distribuzione più rapida dei contenuti e una latenza ridotta per gli utenti in località diverse. I server proxy di memorizzazione nella cache, come Varnish o Nginx, possono anche essere utilizzati per memorizzare nella cache e servire contenuti per conto del server di origine, funzionando come livello di cache intermedio tra il server e il client per ottimizzare la distribuzione dei contenuti e l'utilizzo delle risorse.

In AppMaster, la nostra potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili incorpora intrinsecamente tecniche di caching per migliorare le prestazioni, la scalabilità e l'efficienza delle applicazioni create utilizzando la nostra piattaforma. Le applicazioni backend generate utilizzano la memorizzazione nella cache lato server per un recupero ottimizzato dei dati e un carico ridotto del database, mentre le nostre applicazioni Web generate da Vue3 sfruttano la memorizzazione nella cache del browser per ridurre al minimo i tempi di caricamento e la latenza. Inoltre, le applicazioni mobili che creiamo utilizzano il framework basato su server di AppMaster, che offre vantaggi sia dai meccanismi di caching del lato server che del browser per garantire prestazioni ottimali dell'app.

Comprendere e sfruttare in modo efficace la memorizzazione nella cache è un aspetto fondamentale dello sviluppo di un sito Web per migliorare l'esperienza dell'utente, ridurre il carico del server e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Scegliendo AppMaster come piattaforma di sviluppo no-code, puoi essere certo che le applicazioni che creerai utilizzeranno le migliori pratiche di memorizzazione nella cache per offrire prestazioni elevate e scalabilità, soddisfacendo le esigenze dello sviluppo web moderno.