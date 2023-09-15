Kaynaklar Arası Kaynak Paylaşımı (CORS)

Çapraz Kaynaklı Kaynak Paylaşımı (CORS), modern web geliştirmede farklı alanlar arasında güvenli iletişim ve veri alışverişini sağlayan temel bir güvenlik mekanizmasıdır. Özellikle dağıtılmış sistemler ve bulut tabanlı altyapı bağlamında web uygulamalarının düzgün işleyişi için önemli bir bileşendir. CORS, bir etki alanında (kaynak) çalışan bir web uygulamasının, web tarayıcısının yerleşik Aynı Kaynak Politikasını (SOP) ihlal etmeden farklı bir etki alanından yazı tipleri, resimler, komut dosyaları veya API verileri gibi kaynakları istemesine olanak tanır. SOP, web sayfalarının farklı bir kaynaktan gelen kaynaklarla etkileşimini kısıtlayan, kullanıcıları siteler arası istek sahteciliği (XSRF) ve siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) saldırıları gibi olası güvenlik açıklarından koruyan bir güvenlik özelliğidir.

CORS'un etkin olduğu bir ortamda, hem istemci (web tarayıcısı) hem de sunucu (kaynak sağlayıcı), kaynaklar arası kaynak paylaşımına izin verilip verilmediğini belirlemek için bir anlaşma sürecine katılır. CORS protokolü olarak bilinen bu anlaşma süreci, istemci ve sunucu arasında HTTP başlıklarının değişimini içerir. CORS protokolü iki ana bileşenden oluşur: ön kontrol istekleri ve gerçek istekler.

Ön kontrol isteği, sunucunun gerçek isteğin başarılı olması için gerekli CORS ayarlarını destekleyip desteklemediğini belirlemek amacıyla istemci tarafından gerçek istekten önce gönderilen bir HTTP SEÇENEKLERİ isteğidir. Sunucu, çapraz köken isteklerini ve herhangi bir ek koşulu veya kısıtlamayı (izin verilen HTTP yöntemleri ve başlıkları gibi) kabul etmeye istekli olduğunu belirten CORS ile ilgili belirli başlıklarla yanıt verir. Ön kontrol isteği başarılı olursa istemci, HTTP GET, POST, PUT, DELETE veya desteklenen herhangi bir yöntem olabilecek gerçek istekle devam eder.

CORS'u desteklemek için web sunucuları ve uygulamalarının yanıtlarında CORS ile ilgili uygun HTTP üstbilgilerini içermesi gerekir. Bu başlıklar şunları içerir:

Access-Control-Allow-Origin : Kaynaklara erişmesine izin verilen kökenleri (etki alanlarını) belirtir. Herhangi bir alana izin vermek için belirli bir alana veya joker karaktere (*) ayarlanabilir.

: Kaynaklara erişmesine izin verilen kökenleri (etki alanlarını) belirtir. Herhangi bir alana izin vermek için belirli bir alana veya joker karaktere (*) ayarlanabilir. Access-Control-Allow-Methods : Çapraz kaynak istekleri için GET, POST, PUT, DELETE vb. gibi izin verilen HTTP yöntemlerini listeler.

: Çapraz kaynak istekleri için GET, POST, PUT, DELETE vb. gibi izin verilen HTTP yöntemlerini listeler. Access-Control-Allow-Headers : İçerik Türü, Yetkilendirme vb. gibi çapraz kaynak istekleri için izin verilen HTTP başlıklarını belirtir.

: İçerik Türü, Yetkilendirme vb. gibi çapraz kaynak istekleri için izin verilen HTTP başlıklarını belirtir. Access-Control-Expose-Headers : İstemcinin sunucunun yanıtında erişebileceği başlıkları listeleyerek istemcinin sunucudan özel başlıkları okumasını sağlar.

: İstemcinin sunucunun yanıtında erişebileceği başlıkları listeleyerek istemcinin sunucudan özel başlıkları okumasını sağlar. Access-Control-Allow-Credentials : Çerezlerle veya diğer kimlik bilgileriyle çapraz kaynak isteklerine izin verilip verilmediğini belirtir.

: Çerezlerle veya diğer kimlik bilgileriyle çapraz kaynak isteklerine izin verilip verilmediğini belirtir. Access-Control-Max-Age : İstemcinin ön kontrol isteği sonuçlarını önbelleğe alabileceği maksimum süreyi (saniye cinsinden) belirterek birden fazla ön kontrol isteğine olan ihtiyacı azaltır.

AppMaster oluşturulan arka uç uygulamaları CORS desteğiyle oluşturularak farklı alanlarda barındırılabilecek web ve mobil uygulamalarla kusursuz entegrasyon sağlanır. Üstelik AppMaster platformu, CORS ayarlarını yönetmek için kullanışlı bir arayüz sağlayarak geliştiricilerin CORS ile ilgili uygun başlıkları kendi özel kullanım durumlarına uyacak şekilde yapılandırmasını kolaylaştırır. Bu, oluşturulan uygulamaların web güvenliğindeki en iyi uygulamalara uygun olmasını sağlarken, dağıtım ve diğer hizmetlerle entegrasyon konusunda esneklik sağlar.

AppMaster yerleşik CORS desteğine ek olarak web geliştiricileri, uygulamalarında CORS'u etkinleştirmek için çeşitli açık kaynak kitaplıklardan ve ara yazılım çözümlerinden de yararlanabilir. Bazı popüler kütüphaneler şunları içerir:

Node.js ve Express için cors

Ruby ve Rack uygulamaları için rack-cors

Django web uygulamaları için django-cors-headers

Flask web uygulamaları için flask-cors

Sonuç olarak, Çapraz Kaynaklı Kaynak Paylaşımı (CORS), kaynakların ve verilerin farklı alanlar arasında güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayan modern web geliştirmenin önemli bir yönüdür. Birbirine bağlı web uygulamaları dünyasında gerekli olan güvenlik düzeyini korurken Aynı Köken Politikasının sınırlamalarının üstesinden gelmek için temel bir çözüm sağlar. AppMaster no-code platformu, CORS mekanizmasını benimseyerek web güvenliğindeki en iyi uygulamalara uyan arka uç, web ve mobil uygulamalar üretir. Bu şekilde AppMaster, geliştiricilere ve işletmelere ölçeklenebilir ve güvenli uygulamaları her zamankinden daha hızlı ve daha uygun maliyetli oluşturma olanağı sağlar.