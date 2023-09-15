Web sitesi geliştirme dünyasında Kubernetes, konteynerli uygulamaların dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini otomatikleştiren, çığır açan, açık kaynaklı bir konteyner düzenleme platformudur. Başlangıçta Google tarafından geliştirilen bu güçlü çözüm, artık Cloud Native Computing Foundation (CNCF) tarafından sürdürülüyor ve karmaşık uygulamaları geniş ölçekte çalıştırmanın operasyonel zorluklarını basitleştirmede önemli bir rol oynayarak, büyüyen gereksinimleri karşılamak isteyen kuruluşlar için vazgeçilmez hale geliyor. Verimli ve güvenilir yazılım geliştirme talepleri.

Kubernetes, birden fazla ana bilgisayardaki konteyner kümelerini yönetmek için birleşik bir çerçeve sağlayarak geliştiricilerin uygulamaları mikro hizmetler adı verilen daha küçük bileşenlere ayırmasına ve bunları konteyner tabanlı birimler olarak dağıtmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, hem uygulama hem de altyapı bileşenleri için daha yüksek derecede esneklik, ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık sağlar. Kubernetes'in temel faydaları, konteyner yaşam döngülerini yönetme, konteynerler için otomatik devreye alma ve geri alma işlemleri sunma, konteyner hizmetlerinin yüksek düzeyde kullanılabilirliğini sürdürme ve konteyner bulut sunucuları arasındaki yük dağıtımını optimize ederek bilgi işlem kaynaklarının verimli kullanımını kolaylaştırma becerisidir.

Kubernetes'in temel yapı taşları şunları içerir:

Düğümler: Kubernetes kümesinin temel birimi olan düğüm, konteynerleri çalıştıran fiziksel veya sanal bir makinedir. Düğümler, iş yükü gereksinimlerine göre bir kümeye kolayca eklenebilir veya kümeden çıkarılabilir.

Pod'lar: Kubernetes nesne modelindeki en küçük ve en basit birim olan pod, çalışan bir işlemin tek bir örneğini temsil eder ve bir veya daha fazla kapsayıcı içerebilir. Bir bölme içindeki kapsayıcılar ortak bir ağ ad alanını ve depolama birimlerini paylaşır.

Hizmetler: Kubernetes hizmeti, mantıksal bir bölme kümesini ve bunlara erişim için bir ağ politikasını tanımlayan bir soyutlamadır. Hizmetler, bir uygulamanın farklı bileşenleri arasında kesintisiz iletişime olanak tanıyan sabit bir IP adresi ve DNS adı sağlar.

Giriş: Giriş, harici trafiğin Kubernetes kümesinde çalışan hizmetlere erişmesine izin veren kuralları tanımlayan bir API nesnesidir. Bu, gelen trafik için yük dengelemeyi, SSL sonlandırmayı ve ana bilgisayar veya yol tabanlı yönlendirmeyi mümkün kılar.

ConfigMaps ve Secrets: ConfigMaps ve Secrets, sırasıyla yapılandırma verilerini ve hassas bilgileri depolayan nesnelerdir ve geliştiricilerin uygulamaya özel ayarları ve kimlik bilgilerini konteyner görüntülerinden ayrı olarak yönetmelerine olanak tanır.

Kubernetes, bu bileşenlerden yararlanarak uygulama geliştiricilerinin, DevOps ve altyapı ekipleri tarafından yönetilebilen temel altyapı konusunda endişelenmeden konteynerli uygulamaları dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır. Endişelerin bu şekilde ayrılması, geliştirme döngülerinin daha hızlı olmasını sağlar ve uygulamaların pazara çıkış süresini kısaltır.

Örneğin, AppMaster no-code platformu, veri modellerini ve iş mantığını planlar halinde görsel olarak oluşturarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma sürecini basitleştirir. Bu planlar devreye alındığında Go, Vue.js ve Kotlin gibi en son teknolojiler kullanılarak oluşturulan, Docker konteynerlerinde kapsüllenen ve buluta dağıtılan tamamen işlevsel, konteynerli uygulamalara dönüştürülür. AppMaster, temel konteyner düzenleme platformu olarak Kubernetes'i kullanarak uygulamaların en zorlu iş yükleri ve kullanım senaryolarında bile yüksek düzeyde ölçeklenebilir, esnek ve performanslı kalmasını sağlar. Bu kapsamlı yaklaşım, kuruluşlara teknik borç tahakkuk etmeden uygulamaları geliştirme, dağıtma ve yönetme konusunda 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli bir yol sağlar.

Yakın zamanda yapılan bir CNCF araştırmasına göre, yanıt verenlerin yaklaşık %83'ü Kubernetes'i üretim ortamlarında kullandığını bildirdi; bu da bu güçlü orkestrasyon platformunun giderek daha fazla benimsendiğini yansıtıyor. Üstelik Kubernetes'in genişletilebilir yapısı, AWS, Azure ve Google Cloud Platform gibi bulut sağlayıcılarının yanı sıra CI/CD işlem hatları ve izleme sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli platformlar ve araçlarla entegre edilmesine olanak tanır.

Kubernetes'in pek çok avantaj sunmasının yanı sıra zorlu bir öğrenme eğrisine de sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Ancak AppMaster gibi şirketler, temel teknolojiyi soyutlayan gelişmiş platformlar sağlayarak geliştiricilerin ve işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmasına olanak tanıyarak Kubernetes'in karmaşıklığını kolaylaştırdı.

Özetle Kubernetes, konteynerleştirilmiş uygulamaların yönetilme, dağıtılma ve ölçeklendirilme biçiminde devrim yaratarak web sitesi geliştirme profesyonelleri için sağlam ve genişletilebilir bir konteyner düzenleme platformu sağladı. Kuruluşlar, Kubernetes'in gücünden yararlanarak ve AppMaster no-code platform gibi çözümlerin basitliğinden yararlanarak, geleneksel olarak yazılım geliştirme süreçlerinde yer alan zaman ve maliyetten çok daha düşük bir sürede esnek, ölçeklenebilir uygulamaları verimli bir şekilde geliştirebilir, dağıtabilir ve yönetebilir.