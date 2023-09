No contexto do desenvolvimento de sites, o termo cache refere-se à prática de armazenar uma cópia dos dados processados, como páginas HTML, imagens e outros recursos, em vários estágios do pipeline de processamento de dados. O objetivo principal do cache é melhorar o desempenho, reduzir a latência e minimizar o uso de recursos reutilizando resultados previamente computados, aliviando assim as cargas de trabalho e o consumo de largura de banda do servidor ou do cliente e melhorando a experiência geral do usuário.

O cache no desenvolvimento de sites pode assumir várias formas, incluindo cache do navegador, cache do lado do servidor e cache intermediário por meio de redes de distribuição de conteúdo (CDNs) ou servidores proxy de cache. Os sistemas de cache normalmente dependem de políticas e algoritmos de cache específicos para determinar quando e como armazenar, recuperar e despejar dados de armazenamentos de cache para manter a consistência entre dados armazenados e não armazenados em cache, otimizando o desempenho do sistema e a utilização de recursos.

O cache do navegador envolve o armazenamento em cache de recursos da página da Web no lado do cliente, no navegador do usuário. Quando um usuário visita uma página da web, o navegador baixa e armazena os ativos da página da web, como arquivos HTML, folhas de estilo, scripts e arquivos de mídia, em um cache local. Nas visitas subsequentes, o navegador verificará o cache local em busca dos recursos necessários antes de solicitá-los novamente ao servidor. Isso reduz o tempo de carregamento e diminui o uso da largura de banda. Navegadores populares, como Google Chrome, Firefox e Safari, possuem mecanismos de cache integrados que seguem diretrizes definidas por padrões da web, como cabeçalhos de controle de cache HTTP.

O cache do lado do servidor ocorre quando um servidor da Web armazena versões estáticas e pré-renderizadas de páginas da Web dinâmicas ou dados em um armazenamento de cache. Esse armazenamento de cache pode ser um armazenamento de memória de acesso rápido, como Redis ou Memcached, ou um sistema de armazenamento baseado em disco. O cache do lado do servidor acelera a entrega de conteúdo, fornecendo dados armazenados em cache diretamente ao navegador ou a um sistema de cache intermediário, em vez de regenerar o conteúdo a cada solicitação. As técnicas comuns de cache do lado do servidor incluem cache de página inteira, cache de fragmentos, cache de objetos e cache de consulta de banco de dados.

O cache intermediário aproveita sistemas de terceiros, como CDNs ou servidores proxy de cache, para armazenar em cache e entregar conteúdo da web aos usuários finais. As CDNs replicam e armazenam em cache recursos estáticos da Web em uma rede de servidores geograficamente dispersos, permitindo entrega mais rápida de conteúdo e latência reduzida para usuários em locais diferentes. Servidores proxy de cache, como Varnish ou Nginx, também podem ser empregados para armazenar em cache e servir conteúdo em nome do servidor de origem, funcionando como uma camada de cache intermediária entre o servidor e o cliente para otimizar a entrega de conteúdo e o uso de recursos.

Na AppMaster, nossa poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis incorpora inerentemente técnicas de cache para melhorar o desempenho, escalabilidade e eficiência dos aplicativos criados usando nossa plataforma. Os aplicativos de back-end gerados empregam cache do lado do servidor para recuperação otimizada de dados e redução da carga do banco de dados, enquanto nossos aplicativos da web gerados pelo Vue3 aproveitam o cache do navegador para minimizar os tempos de carregamento e a latência. Além disso, os aplicativos móveis que criamos utilizam a estrutura orientada ao servidor do AppMaster, que gera benefícios dos mecanismos de cache do servidor e do navegador para garantir o desempenho ideal do aplicativo.

Compreender e aproveitar efetivamente o cache é um aspecto crítico do desenvolvimento de sites para aprimorar a experiência do usuário, reduzir a carga do servidor e otimizar a utilização de recursos. Ao escolher AppMaster como sua plataforma de desenvolvimento no-code, você pode ter certeza de que os aplicativos que você criar utilizarão as melhores práticas de cache para oferecer alto desempenho e escalabilidade, atendendo às demandas do desenvolvimento web moderno.