في سياق تطوير موقع الويب، يشير مصطلح ذاكرة التخزين المؤقت إلى ممارسة تخزين نسخة من البيانات المعالجة، مثل صفحات HTML والصور والموارد الأخرى، في مراحل مختلفة من مسار معالجة البيانات. الهدف الأساسي من التخزين المؤقت هو تحسين الأداء وتقليل زمن الوصول وتقليل استخدام الموارد عن طريق إعادة استخدام النتائج المحسوبة مسبقًا، وبالتالي تفريغ أعباء العمل واستهلاك النطاق الترددي من الخادم أو العميل وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية.

يمكن أن يتخذ التخزين المؤقت في تطوير مواقع الويب عدة أشكال، بما في ذلك التخزين المؤقت للمتصفح، والتخزين المؤقت من جانب الخادم، والتخزين المؤقت الوسيط عبر شبكات توصيل المحتوى (CDNs) أو التخزين المؤقت للخوادم الوكيلة. تعتمد أنظمة التخزين المؤقت عادةً على سياسات وخوارزميات ذاكرة تخزين مؤقت محددة لتحديد متى وكيفية تخزين البيانات واستردادها وإخراجها من مخازن ذاكرة التخزين المؤقت للحفاظ على الاتساق بين البيانات المخزنة مؤقتًا والبيانات غير المخزنة مؤقتًا مع تحسين أداء النظام واستخدام الموارد.

يتضمن التخزين المؤقت للمتصفح التخزين المؤقت لموارد صفحة الويب من جانب العميل، داخل متصفح المستخدم. عندما يزور مستخدم صفحة ويب، سيقوم المتصفح بتنزيل أصول صفحة الويب وتخزينها، مثل ملفات HTML وأوراق الأنماط والبرامج النصية وملفات الوسائط، في ذاكرة تخزين مؤقت محلية. في الزيارات اللاحقة، سيتحقق المتصفح من ذاكرة التخزين المؤقت المحلية بحثًا عن الموارد المطلوبة قبل طلب الموارد من جديد من الخادم. وهذا يقلل من أوقات التحميل ويقلل من استخدام النطاق الترددي. تحتوي المتصفحات الشائعة، مثل Google Chrome وFirefox وSafari، على آليات تخزين مؤقت مدمجة تتبع الإرشادات التي تحددها معايير الويب، مثل رؤوس التحكم في ذاكرة التخزين المؤقت لـ HTTP.

يحدث التخزين المؤقت من جانب الخادم عندما يقوم خادم الويب بتخزين الإصدارات الثابتة المعروضة مسبقًا لصفحات الويب الديناميكية أو البيانات في مخزن ذاكرة التخزين المؤقت. يمكن أن يكون مخزن ذاكرة التخزين المؤقت هذا بمثابة مخزن ذاكرة يمكن الوصول إليه بسرعة، مثل Redis أو Memcached، أو نظام تخزين قائم على القرص. يعمل التخزين المؤقت من جانب الخادم على تسريع تسليم المحتوى عن طريق تقديم البيانات المخزنة مؤقتًا مباشرة إلى المتصفح أو نظام التخزين المؤقت الوسيط بدلاً من إعادة إنشاء المحتوى عند كل طلب. تتضمن تقنيات التخزين المؤقت الشائعة من جانب الخادم التخزين المؤقت للصفحة الكاملة، والتخزين المؤقت للأجزاء، والتخزين المؤقت للكائنات، والتخزين المؤقت لاستعلام قاعدة البيانات.

يعمل التخزين المؤقت المتوسط ​​على تعزيز أنظمة الجهات الخارجية، مثل شبكات CDN أو خوادم بروكسي التخزين المؤقت، لتخزين محتوى الويب مؤقتًا وتقديمه للمستخدمين النهائيين. تعمل شبكات CDN على نسخ موارد الويب الثابتة وتخزينها مؤقتًا عبر شبكة من الخوادم المنتشرة جغرافيًا، مما يتيح تسليم المحتوى بشكل أسرع وتقليل زمن الوصول للمستخدمين في مواقع مختلفة. يمكن أيضًا استخدام التخزين المؤقت للخوادم الوكيلة، مثل Varnish أو Nginx، لتخزين المحتوى مؤقتًا وتقديمه نيابة عن الخادم الأصلي، حيث يعمل كطبقة ذاكرة تخزين مؤقت وسيطة بين الخادم والعميل لتحسين تسليم المحتوى واستخدام الموارد.

في AppMaster ، تتضمن منصتنا القوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بطبيعتها تقنيات التخزين المؤقت لتحسين الأداء وقابلية التوسع وكفاءة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصتنا. تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها التخزين المؤقت من جانب الخادم لتحسين استرجاع البيانات وتقليل تحميل قاعدة البيانات، بينما تستفيد تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها بواسطة Vue3 من التخزين المؤقت للمتصفح لتقليل أوقات التحميل وزمن الوصول. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول التي نقوم بإنشائها إطار عمل AppMaster القائم على الخادم، والذي يحقق فوائد من آليات التخزين المؤقت من جانب الخادم والمتصفح لضمان الأداء الأمثل للتطبيق.

يعد فهم التخزين المؤقت والاستفادة منه بشكل فعال جانبًا مهمًا لتطوير موقع الويب لتحسين تجربة المستخدم وتقليل حمل الخادم وتحسين استخدام الموارد. من خلال اختيار AppMaster كنظام أساسي للتطوير no-code ، يمكنك الاطمئنان إلى أن التطبيقات التي تقوم بإنشائها ستستخدم أفضل الممارسات في التخزين المؤقت لتقديم أداء عالي وقابلية للتوسع، وتلبية متطلبات تطوير الويب الحديث.