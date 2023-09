In de context van websiteontwikkeling verwijst de term cache naar de praktijk van het opslaan van een kopie van verwerkte gegevens, zoals HTML-pagina's, afbeeldingen en andere bronnen, in verschillende stadia van de gegevensverwerkingspijplijn. Het primaire doel van caching is het verbeteren van de prestaties, het verminderen van de latentie en het minimaliseren van het gebruik van bronnen door eerder berekende resultaten te hergebruiken, waardoor de werklast en het bandbreedteverbruik van de server of de client worden ontlast en de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd.

Caching bij de ontwikkeling van websites kan verschillende vormen aannemen, waaronder browsercaching, caching op de server en tussentijdse caching via Content Delivery Networks (CDN's) of caching van proxyservers. Cachingsystemen vertrouwen doorgaans op specifiek cachebeleid en -algoritmen om te bepalen wanneer en hoe gegevens uit cacheopslagplaatsen moeten worden opgeslagen, opgehaald en verwijderd om de consistentie tussen in de cache opgeslagen en niet-in de cache opgeslagen gegevens te behouden en tegelijkertijd de systeemprestaties en het gebruik van bronnen te optimaliseren.

Browsercaching omvat het cachen van webpaginabronnen aan de clientzijde, in de browser van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een webpagina bezoekt, downloadt de browser de elementen van de webpagina, zoals HTML-bestanden, stylesheets, scripts en mediabestanden, en slaat deze op in een lokale cache. Bij volgende bezoeken controleert de browser de lokale cache op de benodigde bronnen voordat hij de bronnen opnieuw opvraagt ​​bij de server. Dit vermindert de laadtijden en vermindert het bandbreedtegebruik. Populaire browsers, zoals Google Chrome, Firefox en Safari, hebben ingebouwde cachingmechanismen die de richtlijnen volgen die zijn gedefinieerd door webstandaarden, zoals HTTP-cache-control-headers.

Caching aan de serverzijde vindt plaats wanneer een webserver vooraf gegenereerde, statische versies van dynamische webpagina's of gegevens opslaat in een cacheopslag. Deze cacheopslag kan een snel toegankelijke geheugenopslag zijn, zoals Redis of Memcached, of een schijfgebaseerd opslagsysteem. Caching aan de serverzijde versnelt de levering van inhoud door gegevens in de cache rechtstreeks aan de browser of een tussenliggend cachingsysteem aan te bieden, in plaats van de inhoud bij elk verzoek opnieuw te genereren. Veelgebruikte cachingtechnieken aan de serverzijde zijn onder meer caching van volledige pagina's, fragmentcaching, objectcaching en caching van databasequery's.

Bij tussentijdse caching wordt gebruik gemaakt van systemen van derden, zoals CDN's of caching-proxyservers, om webinhoud in de cache op te slaan en aan eindgebruikers te leveren. CDN's repliceren en cachen statische webbronnen over een netwerk van geografisch verspreide servers, waardoor een snellere levering van inhoud en een kortere latentie voor gebruikers op verschillende locaties mogelijk wordt. Caching-proxyservers, zoals Varnish of Nginx, kunnen ook worden gebruikt om inhoud te cachen en aan te bieden namens de oorspronkelijke server, en fungeren als een tussenliggende cachelaag tussen de server en de client om de levering van inhoud en het gebruik van bronnen te optimaliseren.

