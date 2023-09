Dans le contexte du développement de sites Web, le terme cache fait référence à la pratique consistant à stocker une copie des données traitées, telles que des pages HTML, des images et d'autres ressources, à différentes étapes du pipeline de traitement des données. L'objectif principal de la mise en cache est d'améliorer les performances, de réduire la latence et de minimiser l'utilisation des ressources en réutilisant les résultats précédemment calculés, déchargeant ainsi les charges de travail et la consommation de bande passante du serveur ou du client et améliorant l'expérience utilisateur globale.

La mise en cache dans le développement de sites Web peut prendre plusieurs formes, notamment la mise en cache du navigateur, la mise en cache côté serveur et la mise en cache intermédiaire via des réseaux de diffusion de contenu (CDN) ou des serveurs proxy de mise en cache. Les systèmes de mise en cache s'appuient généralement sur des politiques et des algorithmes de cache spécifiques pour déterminer quand et comment stocker, récupérer et expulser les données des magasins de cache afin de maintenir la cohérence entre les données mises en cache et non mises en cache tout en optimisant les performances du système et l'utilisation des ressources.

La mise en cache du navigateur implique la mise en cache des ressources de pages Web côté client, dans le navigateur de l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur visite une page Web, le navigateur télécharge et stocke les ressources de la page Web, telles que les fichiers HTML, les feuilles de style, les scripts et les fichiers multimédias, dans un cache local. Lors des visites ultérieures, le navigateur vérifiera le cache local pour les ressources requises avant de demander à nouveau les ressources au serveur. Cela réduit les temps de chargement et diminue l’utilisation de la bande passante. Les navigateurs populaires, comme Google Chrome, Firefox et Safari, disposent de mécanismes de mise en cache intégrés qui suivent les directives définies par les normes Web, telles que les en-têtes de contrôle du cache HTTP.

La mise en cache côté serveur se produit lorsqu'un serveur Web stocke des versions statiques pré-rendues de pages Web dynamiques ou de données dans un magasin de cache. Ce magasin de cache peut être un stockage de mémoire rapidement accessible, comme Redis ou Memcached, ou un système de stockage sur disque. La mise en cache côté serveur accélère la diffusion du contenu en transmettant les données mises en cache directement au navigateur ou à un système de mise en cache intermédiaire au lieu de régénérer le contenu à chaque requête. Les techniques courantes de mise en cache côté serveur incluent la mise en cache de page entière, la mise en cache de fragments, la mise en cache d'objets et la mise en cache de requêtes de base de données.

La mise en cache intermédiaire exploite des systèmes tiers, tels que les CDN ou les serveurs proxy de mise en cache, pour mettre en cache et fournir du contenu Web aux utilisateurs finaux. Les CDN répliquent et mettent en cache les ressources Web statiques sur un réseau de serveurs géographiquement dispersés, permettant une diffusion de contenu plus rapide et une latence réduite pour les utilisateurs situés dans des emplacements disparates. Les serveurs proxy de mise en cache, comme Varnish ou Nginx, peuvent également être utilisés pour mettre en cache et servir du contenu au nom du serveur d'origine, fonctionnant comme une couche de cache intermédiaire entre le serveur et le client pour optimiser la livraison du contenu et l'utilisation des ressources.

Chez AppMaster, notre puissante plateforme no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles intègre intrinsèquement des techniques de mise en cache pour améliorer les performances, l'évolutivité et l'efficacité des applications créées à l'aide de notre plateforme. Les applications backend générées utilisent la mise en cache côté serveur pour une récupération optimisée des données et une charge de base de données réduite, tandis que nos applications Web générées par Vue3 tirent parti de la mise en cache du navigateur pour minimiser les temps de chargement et la latence. De plus, les applications mobiles que nous créons utilisent le cadre piloté par serveur d' AppMaster, qui offre les avantages des mécanismes de mise en cache côté serveur et du navigateur pour garantir des performances optimales des applications.

Comprendre et exploiter efficacement la mise en cache est un aspect essentiel du développement de sites Web pour améliorer l'expérience utilisateur, réduire la charge du serveur et optimiser l'utilisation des ressources. En choisissant AppMaster comme plate no-code, vous pouvez être assuré que les applications que vous créez utiliseront les meilleures pratiques en matière de mise en cache pour offrir des performances et une évolutivité élevées, répondant ainsi aux exigences du développement Web moderne.