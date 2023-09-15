В контексте разработки веб-сайтов термин « кеш» относится к практике хранения копии обработанных данных, таких как HTML-страницы, изображения и другие ресурсы, на различных этапах конвейера обработки данных. Основная цель кэширования — повысить производительность, уменьшить задержку и свести к минимуму использование ресурсов за счет повторного использования ранее вычисленных результатов, тем самым разгружая рабочую нагрузку и потребление полосы пропускания с сервера или клиента и улучшая общее взаимодействие с пользователем.

Кэширование при разработке веб-сайтов может принимать несколько форм, включая кеширование в браузере, кеширование на стороне сервера и промежуточное кеширование через сети доставки контента (CDN) или кеширование прокси-серверов. Системы кэширования обычно полагаются на определенные политики и алгоритмы кэширования, чтобы определить, когда и как хранить, извлекать и удалять данные из хранилищ кэша, чтобы поддерживать согласованность между кэшированными и некэшированными данными, одновременно оптимизируя производительность системы и использование ресурсов.

Кэширование браузера предполагает кэширование ресурсов веб-страницы на стороне клиента в браузере пользователя. Когда пользователь посещает веб-страницу, браузер загружает и сохраняет ресурсы веб-страницы, такие как файлы HTML, таблицы стилей, сценарии и медиафайлы, в локальный кеш. При последующих посещениях браузер будет проверять локальный кэш на наличие необходимых ресурсов, прежде чем снова запрашивать ресурсы с сервера. Это сокращает время загрузки и снижает использование полосы пропускания. Популярные браузеры, такие как Google Chrome, Firefox и Safari, имеют встроенные механизмы кэширования, которые соответствуют рекомендациям, определенным веб-стандартами, например, заголовкам управления кэшем HTTP.

Кэширование на стороне сервера происходит, когда веб-сервер сохраняет предварительно обработанные статические версии динамических веб-страниц или данных в хранилище кэша. Это хранилище кэша может быть быстродоступным хранилищем в памяти, например Redis или Memcached, или дисковой системой хранения. Кэширование на стороне сервера ускоряет доставку контента, предоставляя кэшированные данные непосредственно в браузер или промежуточную систему кэширования вместо повторного создания контента при каждом запросе. Общие методы кэширования на стороне сервера включают полностраничное кэширование, кэширование фрагментов, кэширование объектов и кэширование запросов к базе данных.

Промежуточное кэширование использует сторонние системы, такие как CDN или кэширующие прокси-серверы, для кэширования и доставки веб-контента конечным пользователям. CDN реплицируют и кэшируют статические веб-ресурсы в сети географически распределенных серверов, обеспечивая более быструю доставку контента и снижение задержек для пользователей в разных местах. Кэширующие прокси-серверы, такие как Varnish или Nginx, также могут использоваться для кэширования и обслуживания контента от имени исходного сервера, выступая в качестве промежуточного уровня кэша между сервером и клиентом для оптимизации доставки контента и использования ресурсов.

В AppMaster наша мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений по своей сути включает методы кэширования для повышения производительности, масштабируемости и эффективности приложений, созданных с использованием нашей платформы. Созданные серверные приложения используют кэширование на стороне сервера для оптимизации извлечения данных и снижения нагрузки на базу данных, а наши веб-приложения, созданные на Vue3, используют преимущества кэширования браузера для минимизации времени загрузки и задержки. Кроме того, в мобильных приложениях, которые мы создаем, используется серверная платформа AppMaster, которая обеспечивает преимущества механизмов кэширования как на стороне сервера, так и в браузере, обеспечивая оптимальную производительность приложений.

Понимание и эффективное использование кэширования — важнейший аспект разработки веб-сайтов, позволяющий улучшить взаимодействие с пользователем, снизить нагрузку на сервер и оптимизировать использование ресурсов. Выбрав AppMaster в качестве платформы для разработки no-code, вы можете быть уверены, что создаваемые вами приложения будут использовать лучшие практики кэширования для обеспечения высокой производительности и масштабируемости, отвечающих требованиям современной веб-разработки.