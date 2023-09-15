hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Кэш

15, сент. 2023

В контексте разработки веб-сайтов термин « кеш» относится к практике хранения копии обработанных данных, таких как HTML-страницы, изображения и другие ресурсы, на различных этапах конвейера обработки данных. Основная цель кэширования — повысить производительность, уменьшить задержку и свести к минимуму использование ресурсов за счет повторного использования ранее вычисленных результатов, тем самым разгружая рабочую нагрузку и потребление полосы пропускания с сервера или клиента и улучшая общее взаимодействие с пользователем.

Кэширование при разработке веб-сайтов может принимать несколько форм, включая кеширование в браузере, кеширование на стороне сервера и промежуточное кеширование через сети доставки контента (CDN) или кеширование прокси-серверов. Системы кэширования обычно полагаются на определенные политики и алгоритмы кэширования, чтобы определить, когда и как хранить, извлекать и удалять данные из хранилищ кэша, чтобы поддерживать согласованность между кэшированными и некэшированными данными, одновременно оптимизируя производительность системы и использование ресурсов.

Кэширование браузера предполагает кэширование ресурсов веб-страницы на стороне клиента в браузере пользователя. Когда пользователь посещает веб-страницу, браузер загружает и сохраняет ресурсы веб-страницы, такие как файлы HTML, таблицы стилей, сценарии и медиафайлы, в локальный кеш. При последующих посещениях браузер будет проверять локальный кэш на наличие необходимых ресурсов, прежде чем снова запрашивать ресурсы с сервера. Это сокращает время загрузки и снижает использование полосы пропускания. Популярные браузеры, такие как Google Chrome, Firefox и Safari, имеют встроенные механизмы кэширования, которые соответствуют рекомендациям, определенным веб-стандартами, например, заголовкам управления кэшем HTTP.

Кэширование на стороне сервера происходит, когда веб-сервер сохраняет предварительно обработанные статические версии динамических веб-страниц или данных в хранилище кэша. Это хранилище кэша может быть быстродоступным хранилищем в памяти, например Redis или Memcached, или дисковой системой хранения. Кэширование на стороне сервера ускоряет доставку контента, предоставляя кэшированные данные непосредственно в браузер или промежуточную систему кэширования вместо повторного создания контента при каждом запросе. Общие методы кэширования на стороне сервера включают полностраничное кэширование, кэширование фрагментов, кэширование объектов и кэширование запросов к базе данных.

Промежуточное кэширование использует сторонние системы, такие как CDN или кэширующие прокси-серверы, для кэширования и доставки веб-контента конечным пользователям. CDN реплицируют и кэшируют статические веб-ресурсы в сети географически распределенных серверов, обеспечивая более быструю доставку контента и снижение задержек для пользователей в разных местах. Кэширующие прокси-серверы, такие как Varnish или Nginx, также могут использоваться для кэширования и обслуживания контента от имени исходного сервера, выступая в качестве промежуточного уровня кэша между сервером и клиентом для оптимизации доставки контента и использования ресурсов.

В AppMaster наша мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений по своей сути включает методы кэширования для повышения производительности, масштабируемости и эффективности приложений, созданных с использованием нашей платформы. Созданные серверные приложения используют кэширование на стороне сервера для оптимизации извлечения данных и снижения нагрузки на базу данных, а наши веб-приложения, созданные на Vue3, используют преимущества кэширования браузера для минимизации времени загрузки и задержки. Кроме того, в мобильных приложениях, которые мы создаем, используется серверная платформа AppMaster, которая обеспечивает преимущества механизмов кэширования как на стороне сервера, так и в браузере, обеспечивая оптимальную производительность приложений.

Понимание и эффективное использование кэширования — важнейший аспект разработки веб-сайтов, позволяющий улучшить взаимодействие с пользователем, снизить нагрузку на сервер и оптимизировать использование ресурсов. Выбрав AppMaster в качестве платформы для разработки no-code, вы можете быть уверены, что создаваемые вами приложения будут использовать лучшие практики кэширования для обеспечения высокой производительности и масштабируемости, отвечающих требованиям современной веб-разработки.

Изучите больше терминов:
API (интерфейс прикладного программирования) HTTP (протокол передачи гипертекста) SSL (уровень защищенных сокетов) SSR (серверный рендеринг) Whois Виджет Коэффициент конверсии Кэш Макет Методы POST/GET Подсказка Пользовательский интерфейс (пользовательский интерфейс) Привязка Тема Фавикон Целевая страница

Похожие статьи

Технический долг: примеры и виды
date 18, сент. 2023 clock 7 мин
Технический долг: примеры и виды
Изучите концепцию технического долга, его различные виды и примеры того, как он влияет на ваши проекты разработки программного обеспечения. Узнайте, как минимизировать технический долг и стимулировать инновации.
Software Development Productivity
Психология drag-and-drop
date 18, сент. 2023 clock 4 мин
Психология drag-and-drop
Изучите психологические аспекты функций перетаскивания на no-code платформах, поймите, почему они привлекательны для пользователей, и узнайте, как AppMaster.io использует это для улучшения разработки приложений.
No-code UI/UX
Что такое модель базы данных?
date 18, сент. 2023 clock 7 мин
Что такое модель базы данных?
Погрузитесь в мир моделей баз данных, изучив их особенности, различные типы, такие как иерархические, сетевые и реляционные модели.
Databases Software Development
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь