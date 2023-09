Im Kontext der Website-Entwicklung bezieht sich der Begriff „ Cache“ auf die Praxis, eine Kopie verarbeiteter Daten wie HTML-Seiten, Bilder und andere Ressourcen in verschiedenen Phasen der Datenverarbeitungspipeline zu speichern. Das Hauptziel des Caching besteht darin, die Leistung zu verbessern, die Latenz zu reduzieren und den Ressourcenverbrauch durch die Wiederverwendung zuvor berechneter Ergebnisse zu minimieren, wodurch Arbeitslasten und Bandbreitenverbrauch vom Server oder Client entlastet und das Benutzererlebnis insgesamt verbessert werden.

Caching bei der Website-Entwicklung kann verschiedene Formen annehmen, einschließlich Browser-Caching, serverseitiges Caching und Zwischen-Caching über Content Delivery Networks (CDNs) oder Caching-Proxy-Server. Caching-Systeme stützen sich in der Regel auf bestimmte Cache-Richtlinien und -Algorithmen, um zu bestimmen, wann und wie Daten gespeichert, abgerufen und aus Cache-Speichern entfernt werden, um die Konsistenz zwischen zwischengespeicherten und nicht zwischengespeicherten Daten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Systemleistung und Ressourcennutzung zu optimieren.

Beim Browser-Caching werden Webseitenressourcen clientseitig im Browser des Benutzers zwischengespeichert. Wenn ein Benutzer eine Webseite besucht, lädt der Browser die Assets der Webseite herunter und speichert sie in einem lokalen Cache, z. B. HTML-Dateien, Stylesheets, Skripts und Mediendateien. Bei späteren Besuchen überprüft der Browser den lokalen Cache auf die benötigten Ressourcen, bevor er die Ressourcen erneut vom Server anfordert. Dies verkürzt die Ladezeiten und verringert die Bandbreitennutzung. Beliebte Browser wie Google Chrome, Firefox und Safari verfügen über integrierte Caching-Mechanismen, die den durch Webstandards definierten Richtlinien folgen, beispielsweise HTTP-Cache-Control-Headern.

Serverseitiges Caching tritt auf, wenn ein Webserver vorgerenderte, statische Versionen dynamischer Webseiten oder Daten in einem Cache-Speicher speichert. Bei diesem Cache-Speicher kann es sich um einen schnell zugänglichen Speicher wie Redis oder Memcached oder um ein festplattenbasiertes Speichersystem handeln. Serverseitiges Caching beschleunigt die Bereitstellung von Inhalten, indem zwischengespeicherte Daten direkt an den Browser oder ein zwischengeschaltetes Caching-System bereitgestellt werden, anstatt den Inhalt bei jeder Anfrage neu zu generieren. Zu den gängigen serverseitigen Caching-Techniken gehören Ganzseiten-Caching, Fragment-Caching, Objekt-Caching und Datenbankabfrage-Caching.

Beim Zwischencaching werden Drittsysteme wie CDNs oder Caching-Proxyserver genutzt, um Webinhalte zwischenzuspeichern und an Endbenutzer bereitzustellen. CDNs replizieren und speichern statische Webressourcen über ein Netzwerk geografisch verteilter Server und ermöglichen so eine schnellere Bereitstellung von Inhalten und eine geringere Latenz für Benutzer an unterschiedlichen Standorten. Caching-Proxyserver wie Varnish oder Nginx können auch zum Zwischenspeichern und Bereitstellen von Inhalten im Auftrag des Ursprungsservers eingesetzt werden und fungieren als Zwischen-Cache-Schicht zwischen Server und Client, um die Inhaltsbereitstellung und Ressourcennutzung zu optimieren.

Bei AppMaster integriert unsere leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen von Natur aus Caching-Techniken, um die Leistung, Skalierbarkeit und Effizienz der mit unserer Plattform erstellten Anwendungen zu verbessern. Generierte Backend-Anwendungen nutzen serverseitiges Caching für optimierten Datenabruf und reduzierte Datenbanklast, während unsere mit Vue3 generierten Webanwendungen Browser-Caching nutzen, um Ladezeiten und Latenzzeiten zu minimieren. Darüber hinaus nutzen die von uns erstellten mobilen Anwendungen das servergesteuerte Framework von AppMaster, das sowohl von serverseitigen als auch von Browser-Caching-Mechanismen profitiert, um eine optimale App-Leistung sicherzustellen.

Das Verständnis und die effektive Nutzung von Caching ist ein entscheidender Aspekt der Website-Entwicklung, um das Benutzererlebnis zu verbessern, die Serverlast zu reduzieren und die Ressourcennutzung zu optimieren. Wenn Sie sich für AppMaster als Ihre no-code Entwicklungsplattform entscheiden, können Sie sicher sein, dass die von Ihnen erstellten Anwendungen Best Practices im Caching nutzen, um hohe Leistung und Skalierbarkeit zu bieten und den Anforderungen der modernen Webentwicklung gerecht zu werden.