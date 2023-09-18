في سياق قواعد البيانات العلائقية، الفهرس غير المجمع هو نوع من بنية الفهرس المستخدمة لتحسين سرعة وكفاءة عمليات استرجاع البيانات مع ضمان بقاء الترتيب الفعلي للبيانات المخزنة دون تغيير. توفر تقنية الفهرسة هذه طريقة بديلة لتحديد موقع عناصر بيانات محددة بسرعة في قواعد بيانات كبيرة، دون إعادة ترتيب البيانات الفعلية. تعد الفهارس غير المجمعة مفيدة بشكل خاص في السيناريوهات حيث يجب على نظام قاعدة البيانات إجراء استعلامات معقدة تتضمن جداول أو أعمدة أو معايير بحث متعددة، وكذلك في الحالات التي يجب أن يتعامل فيها النظام بكفاءة مع أعباء عمل OLTP (معالجة المعاملات عبر الإنترنت) المتنوعة.

على غرار أشكال الفهرسة الأخرى، يتم إنشاء الفهرس غير العنقودي باستخدام بنية بيانات شجرة متوازنة، عادةً ما تكون B-Tree أو B+Tree، والتي تتكون من عدة عقد مترابطة منظمة في مستويات هرمية. تحتوي كل عقدة على واحد أو أكثر من مفاتيح الفهرس بالإضافة إلى المؤشرات أو المراجع المقابلة لسجلات البيانات الفعلية في قاعدة البيانات. الفرق الأساسي بين الفهرس غير المجمع والمجمع هو أن الأول لا يؤثر على الترتيب المادي لسجلات البيانات الأساسية. وبالتالي، يمكن إنشاء فهارس غير مجمعة على أي عمود أو مجموعة من الأعمدة داخل الجدول، بغض النظر عما إذا كانت بمثابة المفتاح الأساسي أو تمثل قيودًا فريدة. تتيح هذه المرونة لمسؤولي قواعد البيانات والمطورين تحسين أداء الاستعلام بناءً على متطلبات التطبيق المحددة وأنماط الوصول.

عندما يقوم نظام قاعدة البيانات بمعالجة استعلام يمكن أن يستخدم فهرسًا غير مجمع، فإنه يبحث في الفهرس عن البيانات المطلوبة باستخدام معايير البحث المحددة. بمجرد تحديد موقع مفتاح الفهرس المناسب، يتبع النظام المؤشر أو المرجع المرتبط للوصول إلى سجل البيانات المقابل. يشار إلى هذه العملية باسم "البحث عن الفهرس"، وهي بشكل عام أسرع من عمليات فحص الجدول الكامل، لأنها تسمح للنظام بتحديد موقع المعلومات المطلوبة واستردادها مباشرة دون فحص كل سجل في الجدول الأساسي. من خلال توفير طريقة الوصول المبسطة هذه، يمكن للفهارس غير المجمعة تحسين أداء العمليات كثيفة القراءة في قواعد البيانات الكبيرة التي يتم الاستعلام عنها بشكل متكرر.

في منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام قواعد بيانات علائقية تحتوي على فهارس غير مجمعة لتحسين أداء عمليات استرداد البيانات الخاصة بهم. نظرًا لنهجه القائم على الخادم ودعمه لمجموعة واسعة من هياكل قواعد البيانات، يتيح AppMaster تحديث تطبيقات العملاء وصيانتها بسهولة، دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. علاوة على ذلك، تقوم منصة AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق شاملة ونصوص برمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات والموارد الأساسية الأخرى، مما يضمن إمكانية نشر أي تغييرات يتم إجراؤها على مخططات التطبيقات ونشرها بسلاسة عبر مجموعة البرامج بأكملها بأقل جهد وأقصى قدر من الكفاءة.

في الختام، تمثل الفهارس غير المجمعة عنصرًا محوريًا في أنظمة قواعد البيانات العلائقية، مما يوفر وسيلة فعالة لتحسين أداء الاستعلام وتسريع عمليات استرجاع البيانات. من خلال تمكين أنظمة قواعد البيانات من تحديد عناصر بيانات محددة والوصول إليها بسرعة دون إعادة ترتيب الترتيب الفعلي للسجلات، توفر هذه الفهارس ميزة حاسمة من حيث الكفاءة وقابلية التوسع والاستجابة. باعتبارك خبيرًا في تطوير البرمجيات ومستخدمًا ماهرًا لمنصة AppMaster ، فمن الضروري فهم المبادئ الأساسية للفهارس غير المجمعة ودورها في تحسين عمليات قاعدة البيانات لحالات الاستخدام المتنوعة ومتطلبات التطبيقات.