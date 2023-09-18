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Некластеризованный индекс

18, сент. 2023

В контексте реляционных баз данных некластеризованный индекс — это тип индексной структуры, используемый для повышения скорости и эффективности операций поиска данных, гарантируя при этом, что физический порядок хранимых данных остается неизменным. Этот метод индексирования предлагает альтернативный метод быстрого поиска определенных элементов данных в больших базах данных без переупорядочивания фактических данных. Некластеризованные индексы особенно полезны в сценариях, когда система баз данных должна выполнять сложные запросы, включающие несколько таблиц, столбцов или критериев поиска, а также в случаях, когда система должна эффективно обрабатывать разнообразные рабочие нагрузки OLTP (онлайн-обработка транзакций).

Подобно другим формам индексирования, некластеризованный индекс строится с использованием сбалансированной древовидной структуры данных, обычно B-дерева или B+дерева, которая состоит из нескольких взаимосвязанных узлов, организованных в иерархические уровни. Каждый узел содержит один или несколько ключей индекса вместе с соответствующими указателями или ссылками на фактические записи данных в базе данных. Основное различие между некластеризованным и кластеризованным индексом заключается в том, что первый не влияет на физическое расположение базовых записей данных. Следовательно, некластеризованные индексы могут быть созданы для любого столбца или набора столбцов в таблице, независимо от того, служат ли они первичным ключом или представляют ограничения уникальности. Такая гибкость позволяет администраторам и разработчикам баз данных оптимизировать производительность запросов на основе требований конкретных приложений и шаблонов доступа.

Когда система базы данных обрабатывает запрос, который может использовать некластеризованный индекс, она ищет в индексе необходимые данные, используя указанные критерии поиска. Найдя соответствующий индексный ключ, система следует соответствующему указателю или ссылке для доступа к соответствующей записи данных. Этот процесс называется «поиском по индексу», который обычно выполняется быстрее, чем полное сканирование таблицы, поскольку позволяет системе напрямую находить и извлекать нужную информацию без сканирования каждой записи в базовой таблице. Предоставляя этот оптимизированный метод доступа, некластеризованные индексы могут значительно повысить производительность операций с интенсивным чтением в больших, часто запрашиваемых базах данных.

На платформе AppMaster no-code пользователи могут создавать и развертывать серверные приложения с помощью реляционных баз данных, содержащих некластеризованные индексы, для оптимизации производительности своих операций по извлечению данных. Благодаря серверному подходу и поддержке широкого спектра структур баз данных AppMaster позволяет легко обновлять и обслуживать клиентские приложения без необходимости отправлять новые версии в App Store или Play Market. Кроме того, платформа AppMaster автоматически генерирует исчерпывающую документацию, сценарии миграции схемы базы данных и другие важные ресурсы, тем самым гарантируя, что любые изменения, внесенные в схемы приложений, могут быть беспрепятственно распространены и развернуты по всему стеку программного обеспечения с минимальными усилиями и максимальной эффективностью.

В заключение, некластеризованные индексы представляют собой ключевой компонент систем реляционных баз данных, предлагая эффективные средства повышения производительности запросов и ускорения процессов поиска данных. Позволяя системам баз данных быстро находить и получать доступ к конкретным элементам данных без изменения физического порядка записей, эти индексы обеспечивают решающее преимущество с точки зрения эффективности, масштабируемости и оперативности. Будучи экспертом в разработке программного обеспечения и опытным пользователем платформы AppMaster, вам важно понимать фундаментальные принципы некластеризованных индексов и их роль в оптимизации операций базы данных для различных вариантов использования и требований приложений.

Изучите больше терминов:
Блокировка Внутреннее соединение Выбор Индекс Отличительные Пакетная обработка Подзапрос Посмотреть Связь данных Система управления реляционными базами данных (СУБД) Словарь данных Тип данных Хранилище данных Язык манипулирования данными (DML) Язык структурированных запросов (SQL) Язык управления данными (DCL)

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