В контексте реляционных баз данных некластеризованный индекс — это тип индексной структуры, используемый для повышения скорости и эффективности операций поиска данных, гарантируя при этом, что физический порядок хранимых данных остается неизменным. Этот метод индексирования предлагает альтернативный метод быстрого поиска определенных элементов данных в больших базах данных без переупорядочивания фактических данных. Некластеризованные индексы особенно полезны в сценариях, когда система баз данных должна выполнять сложные запросы, включающие несколько таблиц, столбцов или критериев поиска, а также в случаях, когда система должна эффективно обрабатывать разнообразные рабочие нагрузки OLTP (онлайн-обработка транзакций).

Подобно другим формам индексирования, некластеризованный индекс строится с использованием сбалансированной древовидной структуры данных, обычно B-дерева или B+дерева, которая состоит из нескольких взаимосвязанных узлов, организованных в иерархические уровни. Каждый узел содержит один или несколько ключей индекса вместе с соответствующими указателями или ссылками на фактические записи данных в базе данных. Основное различие между некластеризованным и кластеризованным индексом заключается в том, что первый не влияет на физическое расположение базовых записей данных. Следовательно, некластеризованные индексы могут быть созданы для любого столбца или набора столбцов в таблице, независимо от того, служат ли они первичным ключом или представляют ограничения уникальности. Такая гибкость позволяет администраторам и разработчикам баз данных оптимизировать производительность запросов на основе требований конкретных приложений и шаблонов доступа.

Когда система базы данных обрабатывает запрос, который может использовать некластеризованный индекс, она ищет в индексе необходимые данные, используя указанные критерии поиска. Найдя соответствующий индексный ключ, система следует соответствующему указателю или ссылке для доступа к соответствующей записи данных. Этот процесс называется «поиском по индексу», который обычно выполняется быстрее, чем полное сканирование таблицы, поскольку позволяет системе напрямую находить и извлекать нужную информацию без сканирования каждой записи в базовой таблице. Предоставляя этот оптимизированный метод доступа, некластеризованные индексы могут значительно повысить производительность операций с интенсивным чтением в больших, часто запрашиваемых базах данных.

На платформе AppMaster no-code пользователи могут создавать и развертывать серверные приложения с помощью реляционных баз данных, содержащих некластеризованные индексы, для оптимизации производительности своих операций по извлечению данных. Благодаря серверному подходу и поддержке широкого спектра структур баз данных AppMaster позволяет легко обновлять и обслуживать клиентские приложения без необходимости отправлять новые версии в App Store или Play Market. Кроме того, платформа AppMaster автоматически генерирует исчерпывающую документацию, сценарии миграции схемы базы данных и другие важные ресурсы, тем самым гарантируя, что любые изменения, внесенные в схемы приложений, могут быть беспрепятственно распространены и развернуты по всему стеку программного обеспечения с минимальными усилиями и максимальной эффективностью.

В заключение, некластеризованные индексы представляют собой ключевой компонент систем реляционных баз данных, предлагая эффективные средства повышения производительности запросов и ускорения процессов поиска данных. Позволяя системам баз данных быстро находить и получать доступ к конкретным элементам данных без изменения физического порядка записей, эти индексы обеспечивают решающее преимущество с точки зрения эффективности, масштабируемости и оперативности. Будучи экспертом в разработке программного обеспечения и опытным пользователем платформы AppMaster, вам важно понимать фундаментальные принципы некластеризованных индексов и их роль в оптимизации операций базы данных для различных вариантов использования и требований приложений.