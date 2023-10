Nel contesto dei database relazionali, un indice non cluster è un tipo di struttura di indice utilizzata per migliorare la velocità e l'efficienza delle operazioni di recupero dei dati garantendo al tempo stesso che l'ordine fisico dei dati archiviati rimanga invariato. Questa tecnica di indicizzazione offre un metodo alternativo per individuare rapidamente elementi di dati specifici in database di grandi dimensioni, senza riorganizzare i dati effettivi. Gli indici non cluster sono particolarmente utili negli scenari in cui un sistema di database deve eseguire query complesse che coinvolgono più tabelle, colonne o criteri di ricerca, nonché nei casi in cui il sistema deve gestire in modo efficiente diversi carichi di lavoro OLTP (Online Transaction Processing).

Similmente ad altre forme di indicizzazione, un indice non cluster viene creato utilizzando una struttura dati ad albero bilanciata, tipicamente un B-Tree o B+Tree, che consiste di diversi nodi interconnessi organizzati in livelli gerarchici. Ogni nodo contiene una o più chiavi di indice insieme ai puntatori o ai riferimenti corrispondenti ai record di dati effettivi nel database. La distinzione principale tra un indice non cluster e un indice cluster è che il primo non influisce sulla disposizione fisica dei record di dati sottostanti. Di conseguenza, gli indici non cluster possono essere creati su qualsiasi colonna o insieme di colonne all'interno di una tabella, indipendentemente dal fatto che servano come chiave primaria o rappresentino vincoli univoci. Questa flessibilità consente agli amministratori e agli sviluppatori di database di ottimizzare le prestazioni delle query in base ai requisiti specifici dell'applicazione e ai modelli di accesso.

Quando un sistema di database elabora una query che può utilizzare un indice non cluster, cerca nell'indice i dati richiesti utilizzando i criteri di ricerca specificati. Una volta individuata la chiave di indice appropriata, il sistema segue il puntatore o riferimento associato per accedere al record di dati corrispondente. Questo processo viene definito "ricerca dell'indice", che generalmente è più veloce delle scansioni dell'intera tabella, poiché consente al sistema di individuare e recuperare direttamente le informazioni desiderate senza eseguire la scansione di ogni record nella tabella sottostante. Fornendo questo metodo di accesso semplificato, gli indici non cluster possono migliorare significativamente le prestazioni delle operazioni ad alta intensità di lettura in database di grandi dimensioni e interrogati di frequente.

In conclusione, gli indici non cluster rappresentano una componente fondamentale dei sistemi di database relazionali, offrendo un mezzo efficace per migliorare le prestazioni delle query e accelerare i processi di recupero dei dati. Consentendo ai sistemi di database di individuare e accedere rapidamente a elementi di dati specifici senza riorganizzare l'ordine fisico dei record, questi indici forniscono un vantaggio fondamentale in termini di efficienza, scalabilità e reattività. In qualità di esperto nello sviluppo di software e utente esperto della piattaforma AppMaster, è essenziale comprendere i principi fondamentali degli indici non cluster e il loro ruolo nell'ottimizzazione delle operazioni del database per diversi casi d'uso e requisiti applicativi.