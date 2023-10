Dans le contexte des bases de données relationnelles, un index non clusterisé est un type de structure d'index utilisé pour améliorer la vitesse et l'efficacité des opérations de récupération de données tout en garantissant que l'ordre physique des données stockées reste inchangé. Cette technique d'indexation offre une méthode alternative pour localiser rapidement des éléments de données spécifiques dans des bases de données volumineuses, sans réorganiser les données réelles. Les index non clusterisés sont particulièrement utiles dans les scénarios dans lesquels un système de base de données doit effectuer des requêtes complexes impliquant plusieurs tables, colonnes ou critères de recherche, ainsi que dans les cas où le système doit gérer efficacement diverses charges de travail OLTP (Online Transaction Processing).

Semblable à d'autres formes d'indexation, un index non clusterisé est construit à l'aide d'une structure de données arborescente équilibrée, généralement un B-Tree ou un B+Tree, qui se compose de plusieurs nœuds interconnectés organisés en niveaux hiérarchiques. Chaque nœud contient une ou plusieurs clés d'index ainsi que des pointeurs ou des références correspondants aux enregistrements de données réels dans la base de données. La principale distinction entre un index non clusterisé et un index clusterisé est que le premier n'affecte pas la disposition physique des enregistrements de données sous-jacents. Par conséquent, les index non clusterisés peuvent être créés sur n'importe quelle colonne ou ensemble de colonnes d'une table, qu'ils servent de clé primaire ou qu'ils représentent des contraintes uniques. Cette flexibilité permet aux administrateurs de bases de données et aux développeurs d'optimiser les performances des requêtes en fonction des exigences spécifiques des applications et des modèles d'accès.

Lorsqu'un système de base de données traite une requête pouvant utiliser un index non clusterisé, il recherche dans l'index les données requises à l'aide des critères de recherche spécifiés. Une fois qu'il a localisé la clé d'index appropriée, le système suit le pointeur ou la référence associée pour accéder à l'enregistrement de données correspondant. Ce processus est appelé « recherche d'index », qui est généralement plus rapide que l'analyse complète d'une table, car il permet au système de localiser et de récupérer directement les informations souhaitées sans analyser chaque enregistrement de la table sous-jacente. En fournissant cette méthode d'accès rationalisée, les index non clusterisés peuvent améliorer considérablement les performances des opérations de lecture intensive dans les grandes bases de données fréquemment interrogées.

Sur la plateforme no-code AppMaster, les utilisateurs peuvent générer et déployer des applications backend avec des bases de données relationnelles contenant des index non clusterisés pour optimiser les performances de leurs opérations de récupération de données. Grâce à son approche basée sur le serveur et à la prise en charge d'un large éventail de structures de bases de données, AppMaster permet aux applications client d'être mises à jour et entretenues facilement, sans avoir à soumettre de nouvelles versions à l'App Store ou au Play Market. De plus, la plateforme AppMaster génère automatiquement une documentation complète, des scripts de migration de schéma de base de données et d'autres ressources essentielles, garantissant ainsi que toute modification apportée aux plans d'application peut être propagée et déployée de manière transparente sur l'ensemble de la pile logicielle avec un minimum d'effort et une efficacité maximale.

En conclusion, les index non clusterisés représentent un composant essentiel des systèmes de bases de données relationnelles, offrant un moyen efficace d'améliorer les performances des requêtes et d'accélérer les processus de récupération de données. En permettant aux systèmes de bases de données de localiser et d'accéder rapidement à des éléments de données spécifiques sans réorganiser l'ordre physique des enregistrements, ces index offrent un avantage essentiel en termes d'efficacité, d'évolutivité et de réactivité. En tant qu'expert en développement de logiciels et utilisateur compétent de la plateforme AppMaster, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux des index non clusterisés et leur rôle dans l'optimisation des opérations de base de données pour divers cas d'utilisation et exigences d'application.