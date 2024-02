No-Code-Daten-Governance

No-Code Data Governance ist ein systematischer Ansatz zur Datenverwaltung, der die konsistente, genaue und sichere Nutzung von Daten in no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster gewährleistet. Diese Methode beinhaltet die Nutzung von Richtlinien, Standards, Prozessen und Tools, die es Unternehmen ermöglichen, Datenressourcen effektiver zu nutzen, den vollen Wert ihrer Daten auszuschöpfen und gesetzliche Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Daten für die Entscheidungsfindung konzentrieren sich Unternehmen jeder Größe auf die Implementierung effektiver Data-Governance-Frameworks, um nicht nur den Betrieb sicher, effizient und konform zu unterstützen, sondern auch die allgemeine Analysereife zu verbessern und ihren Wettbewerbsvorteil zu erhöhen.

Laut einem Bericht von Mordor Intelligence wurde der globale Markt für Data Governance im Jahr 2021 auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt und wird zwischen 2021 und no-code voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22 % wachsen. no-code Entwicklungsplattformen haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, diese Einführung voranzutreiben, da no-code Plattformen von Natur aus dazu geeignet sind, mehr Benutzern die Erstellung von Anwendungen ohne technisches Fachwissen zu ermöglichen. Daher benötigen diese Plattformen robuste Data-Governance-Funktionen, um die angemessene Nutzung von Daten über ein umfangreicheres Spektrum von Anwendungen und Datenquellen hinweg sicherzustellen.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, ermöglicht Kunden die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen in großem Maßstab und sorgt gleichzeitig für die Datenverwaltung auf folgende Weise:

Datenmodellierung und Schemadefinition: AppMaster können Benutzer Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell definieren, ohne dass eine manuelle Codierung erforderlich ist. Dadurch werden standardisierte und strukturierte Datenschemata eingesetzt, die die Grundlage für eine effektive Datenverwaltung bilden. Geschäftsprozessmanagement: Mit dem Business Process (BP) Designer von AppMaster können Benutzer Geschäftslogik visuell erstellen und so sicherstellen, dass bei der Verwendung von Daten in Anwendungen die richtigen Praktiken, Regeln und Verfahren eingehalten werden. API-Management: Mit AppMaster werden REST-API- und WebSocket Secure (WSS) endpoints automatisch generiert, damit Entwickler sicher auf Daten zugreifen und Datenzugriffsprotokolle verwalten können. Eine ordnungsgemäße API-Verwaltung ist für eine robuste Datenverwaltung von entscheidender Bedeutung, da APIs Sicherheitsgrenzen, Berechtigungen und Richtlinien für den Zugriff auf die Daten innerhalb der Anwendungen durchsetzen. Quellcodegenerierung und -verwaltung: Der einzigartige Ansatz von AppMaster zur Codegenerierung stellt sicher, dass es in den Anwendungen keine technischen Schulden gibt. Dies wird erreicht, indem die Anwendungen bei jeder Änderung der Blaupausen von Grund auf neu generiert werden. Darüber hinaus können Kunden mit dem Enterprise-Abonnement den Quellcode erhalten und Anwendungen vor Ort hosten, sodass sie ihre Daten-Governance-Richtlinien intern pflegen können. Kompatible Datenbankintegration: AppMaster unterstützt die Integration mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank, wodurch sichergestellt wird, dass Kunden ihre vorhandene Datenbankinfrastruktur nutzen und die Einhaltung branchenüblicher Data-Governance-Vorschriften gewährleisten können. Skalierbare, zustandslose Backend-Anwendungen: AppMaster Anwendungen nutzen die hohe Leistung und Parallelität von Go (Golang) für Backend-Anwendungen und weisen eine bemerkenswerte Skalierbarkeit auf, sodass Kunden Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle sowie Anforderungen an die Datenverwaltung erfüllen können. Systematische Dokumentation und Änderungen: AppMaster generiert automatisch Dokumentationen wie Swagger (OpenAPI) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts, um Änderungen zu verfolgen und die Konsistenz der Anwendungen während des gesamten Entwicklungsprozesses sicherzustellen.

No-Code Data Governance ist die Einführung umfassender Data-Governance-Strategien und -Protokolle in no-code Entwicklungsumgebungen wie AppMaster. Durch die Implementierung einer effektiven Datenverwaltung in no-code Plattformen erhalten Unternehmen die erforderlichen Datenverwaltungs- und Kontrollmechanismen und stellen so Datengenauigkeit, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher. Durch die Konzentration auf No-Code Data Governance können Unternehmen das wahre Potenzial ihrer Daten erschließen und letztendlich in die Lage versetzen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und sich in der heutigen datenzentrierten Geschäftslandschaft einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.