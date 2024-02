Governance dei dati senza codice

La governance dei dati No-Code è un approccio sistematico alla gestione dei dati che garantisce l'uso coerente, accurato e sicuro dei dati nelle piattaforme di sviluppo no-code come AppMaster. Questo metodo prevede l'utilizzo di policy, standard, processi e strumenti che consentono alle aziende di utilizzare le risorse dati in modo più efficace, sfruttare l'intero valore dei propri dati e soddisfare i requisiti di conformità normativa. Data la crescente importanza dei dati nel consentire il processo decisionale, le organizzazioni di tutte le dimensioni si stanno concentrando sull’implementazione di efficaci framework di governance dei dati non solo per supportare le operazioni in modo sicuro, efficiente e conforme, ma anche per migliorare la maturità complessiva dell’analisi e aumentare il proprio vantaggio competitivo.

Secondo un rapporto di Mordor Intelligence, il mercato globale della governance dei dati è stato valutato a oltre 1 miliardo di dollari nel 2021 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 22% tra il 2021 e il 2026. La crescita senza precedenti dell’interesse intorno al no-code le piattaforme di sviluppo no-code hanno svolto un ruolo significativo nel guidare questa adozione poiché le piattaforme no-code si prestano intrinsecamente a consentire a più utenti di creare applicazioni senza alcuna competenza tecnica. Di conseguenza, queste piattaforme richiedono solide capacità di governance dei dati per garantire l’uso appropriato dei dati in una gamma più ampia di applicazioni e origini dati.

AppMaster, una potente piattaforma no-code, consente ai clienti di creare applicazioni backend, web e mobili su larga scala mantenendo la governance dei dati nei seguenti modi:

Modellazione dei dati e definizione dello schema: AppMaster consente agli utenti di definire visivamente i modelli di dati (schema del database) senza la necessità di codifica manuale. Di conseguenza, vengono utilizzati schemi di dati standardizzati e strutturati, che costituiscono la base per un’efficace governance dei dati. Gestione dei processi aziendali: Business Process Designer (BP) di AppMaster consente agli utenti di creare visivamente la logica aziendale, garantendo così che vengano seguite le pratiche, le regole e le procedure corrette quando si utilizzano i dati all'interno delle applicazioni. Gestione API: con AppMaster , endpoints API REST e WebSocket Secure (WSS) vengono generati automaticamente per consentire agli sviluppatori di accedere ai dati in modo sicuro e mantenere i protocolli di accesso ai dati. Una corretta gestione delle API è fondamentale per una solida governance dei dati poiché le API applicano limiti di sicurezza, autorizzazioni e policy per l'accesso ai dati all'interno delle applicazioni. Generazione e gestione del codice sorgente: l'approccio unico di AppMaster alla generazione del codice garantisce che non vi siano debiti tecnici nelle applicazioni. Ciò si ottiene rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che viene apportata una modifica ai progetti. Inoltre, i clienti con abbonamento Enterprise possono ottenere il codice sorgente e ospitare le applicazioni in sede, consentendo loro di mantenere internamente le proprie politiche di governance dei dati. Integrazione di database conforme: AppMaster supporta l'integrazione con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, garantendo che i clienti possano sfruttare l'infrastruttura di database esistente e mantenere la conformità con le normative di governance dei dati standard del settore. Applicazioni backend scalabili e stateless: sfruttando le prestazioni elevate e la concorrenza di Go (golang) per le applicazioni backend, le applicazioni AppMaster dimostrano una notevole scalabilità, consentendo ai clienti di conformarsi ai casi d'uso aziendali e ad alto carico e ai requisiti di governance dei dati. Documentazione e modifiche sistematiche: AppMaster genera automaticamente documentazione come Swagger (OpenAPI) per endpoints server e script di migrazione dello schema del database per tenere traccia delle modifiche e garantire la coerenza delle applicazioni durante tutto il processo di sviluppo.

La governance dei dati No-Code è l'adozione di strategie e protocolli completi di governance dei dati in ambienti di sviluppo no-code come AppMaster. L'implementazione di un'efficace governance dei dati nelle piattaforme no-code fornisce alle organizzazioni i necessari meccanismi di gestione e controllo dei dati, garantendo l'accuratezza dei dati, la sicurezza e la conformità normativa. Concentrandosi sulla governance dei dati No-Code, le organizzazioni possono sbloccare il vero potenziale dei propri dati, consentendo loro di prendere decisioni basate sui dati e mantenere un vantaggio competitivo nell'odierno panorama aziendale incentrato sui dati.