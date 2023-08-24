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无代码数据治理

Aug 24, 2023

No-Code数据治理是一种管理数据的系统方法，可确保在AppMasterno-code开发平台中一致、准确和安全地使用数据。这种方法涉及利用政策、标准、流程和工具，使企业能够更有效地利用数据资源，释放数据的全部价值，并满足监管合规性要求。鉴于数据在决策制定中的重要性日益增加，各种规模的组织都致力于实施有效的数据治理框架，不仅是为了安全、高效和合规地支持运营，而且是为了提高整体分析成熟度并增强竞争优势。

根据 Mordor Intelligence 的报告，2021 年全球数据治理市场价值超过 10 亿美元，预计 2021 年至no-code年间将以 22% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。 no-code开发平台在推动这种采用方面发挥了重要作用，因为no-code平台本身就可以让更多用户无需任何技术专业知识即可创建应用程序。因此，这些平台需要强大的数据治理能力，以确保在更广泛的应用程序和数据源中正确使用数据。

AppMaster是一个强大的no-code平台，使客户能够大规模创建后端、Web 和移动应用程序，同时通过以下方式维护数据治理：

  1. 数据建模和模式定义： AppMaster让用户直观地定义数据模型（数据库模式），而无需手动编码。因此，采用了标准化和结构化的数据模式，这构成了有效数据治理的基础。
  2. 业务流程管理： AppMaster的业务流程（BP）设计器允许用户直观地创建业务逻辑，从而确保在应用程序中使用数据时遵循正确的实践、规则和程序。
  3. API 管理：借助AppMaster ，可以自动生成 REST API 和 WebSocket Secure (WSS) endpoints ，以便开发人员安全地访问数据并维护数据访问协议。正确的 API 管理对于稳健的数据治理至关重要，因为 API 强制执行安全边界、权限和访问应用程序内数据的策略。
  4. 源代码生成和管理： AppMaster独特的代码生成方法可确保应用程序中不存在技术债务。这是通过每当对蓝图进行任何更改时从头开始重新生成应用程序来实现的。此外，企业订阅的客户可以获得源代码并在本地托管应用程序，使他们能够在内部维护其数据治理策略。
  5. 合规的数据库集成： AppMaster支持与任何兼容PostgreSQL的数据库作为主数据库集成，这确保客户可以利用其现有的数据库基础设施并保持符合行业标准数据治理法规。
  6. 可扩展、无状态的后端应用程序：利用 Go (golang) 后端应用程序的高性能和并发性， AppMaster应用程序展现出卓越的可扩展性，使客户能够满足企业和高负载用例以及数据治理要求。
  7. 系统文档和变更： AppMaster自动生成服务器endpoints的 Swagger (OpenAPI) 等文档和数据库架构迁移脚本，以跟踪变更并确保应用程序在整个开发过程中的一致性。

No-Code数据治理是在AppMasterno-code开发环境中采用全面的数据治理策略和协议。在no-code平台中实施有效的数据治理为组织提供了必要的数据管理和控制机制，确保数据的准确性、安全性和法规遵从性。通过关注No-Code数据治理，组织可以释放数据的真正潜力，最终使他们能够做出数据驱动的决策，并在当今以数据为中心的业务环境中保持竞争优势。

探索更多术语:
CDN（内容分发网络） MVP（最小可行产品） 单元测试 持续部署（CD） 数据管道 无代码人力资源管理（HRM） 无代码企业软件 无代码客户关系管理（No-Code CRM） 无代码数据可视化 无代码机器人流程自动化/无代码 RPA 无代码用户体验（UX） 无代码虚拟活动 无代码财务规划 测试驱动开发（TDD） 逻辑流程 防火墙

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