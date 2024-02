Quản trị dữ liệu không cần mã

Quản trị dữ liệu No-Code là một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý dữ liệu nhằm đảm bảo việc sử dụng dữ liệu nhất quán, chính xác và an toàn trong các nền tảng phát triển no-code như AppMaster. Phương pháp này liên quan đến việc sử dụng các chính sách, tiêu chuẩn, quy trình và công cụ cho phép doanh nghiệp sử dụng tài nguyên dữ liệu hiệu quả hơn, khai thác toàn bộ giá trị dữ liệu của họ và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định. Do tầm quan trọng ngày càng tăng của dữ liệu trong việc hỗ trợ việc ra quyết định, các tổ chức thuộc mọi quy mô đang tập trung vào việc triển khai các khung quản trị dữ liệu hiệu quả không chỉ để hỗ trợ các hoạt động một cách an toàn, hiệu quả và tuân thủ mà còn để cải thiện khả năng phân tích tổng thể và tăng lợi thế cạnh tranh của họ.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường quản trị dữ liệu toàn cầu được định giá hơn 1 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 22% từ năm 2021 đến năm 2026. Sự tăng trưởng chưa từng có về lãi suất xung quanh no-code Các nền tảng phát triển no-code đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng này vì các nền tảng no-code vốn đã cho phép nhiều người dùng tạo ứng dụng hơn mà không cần bất kỳ chuyên môn kỹ thuật nào. Do đó, các nền tảng này yêu cầu khả năng quản trị dữ liệu mạnh mẽ để đảm bảo sử dụng dữ liệu phù hợp trên nhiều ứng dụng và nguồn dữ liệu rộng hơn.

AppMaster, một nền tảng no-code mạnh mẽ, cho phép khách hàng tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động trên quy mô lớn trong khi vẫn duy trì quản trị dữ liệu theo những cách sau:

Lập mô hình dữ liệu và Định nghĩa lược đồ: AppMaster cho phép người dùng xác định trực quan các mô hình dữ liệu (lược đồ cơ sở dữ liệu) mà không cần mã hóa thủ công. Do đó, các lược đồ dữ liệu có cấu trúc và tiêu chuẩn hóa được sử dụng, tạo cơ sở cho việc quản trị dữ liệu hiệu quả. Quản lý quy trình nghiệp vụ: Trình thiết kế quy trình nghiệp vụ (BP) của AppMaster cho phép người dùng tạo logic nghiệp vụ một cách trực quan, từ đó đảm bảo rằng các thực tiễn, quy tắc và quy trình chính xác được tuân thủ khi sử dụng dữ liệu trong các ứng dụng. Quản lý API: Với AppMaster , endpoints REST API và WebSocket Secure (WSS) được tạo tự động để các nhà phát triển truy cập dữ liệu một cách an toàn và duy trì các giao thức truy cập dữ liệu. Quản lý API phù hợp là rất quan trọng để quản trị dữ liệu mạnh mẽ vì API thực thi các ranh giới, quyền và chính sách bảo mật để truy cập dữ liệu trong ứng dụng. Tạo và quản lý mã nguồn: Cách tiếp cận độc đáo của AppMaster để tạo mã đảm bảo rằng không có nợ kỹ thuật trong các ứng dụng. Điều này đạt được bằng cách tạo lại các ứng dụng từ đầu bất cứ khi nào có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với bản thiết kế. Ngoài ra, khách hàng đăng ký Enterprise có thể lấy mã nguồn và lưu trữ ứng dụng tại chỗ, cho phép họ duy trì các chính sách quản trị dữ liệu của mình trong nội bộ. Tích hợp cơ sở dữ liệu tuân thủ: AppMaster hỗ trợ tích hợp với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào tương thích với PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu chính, đảm bảo rằng khách hàng có thể tận dụng cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu hiện có của họ và duy trì tuân thủ các quy định quản trị dữ liệu tiêu chuẩn ngành. Các ứng dụng phụ trợ không trạng thái, có thể mở rộng: Tận dụng hiệu suất cao và tính đồng thời của Go (golang) cho các ứng dụng phụ trợ, các ứng dụng AppMaster thể hiện khả năng mở rộng vượt trội, cho phép khách hàng tuân thủ các yêu cầu quản trị dữ liệu và trường hợp sử dụng tải cao của doanh nghiệp. Tài liệu và thay đổi có hệ thống: AppMaster tự động tạo tài liệu như Swagger (OpenAPI) cho endpoints máy chủ và tập lệnh di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu để theo dõi các thay đổi và đảm bảo tính nhất quán trong ứng dụng trong suốt quá trình phát triển.

Quản trị dữ liệu No-Code là việc áp dụng các chiến lược và giao thức quản trị dữ liệu toàn diện trong các môi trường phát triển no-code như AppMaster. Việc triển khai quản trị dữ liệu hiệu quả trên nền tảng no-code sẽ cung cấp cho các tổ chức cơ chế kiểm soát và quản lý dữ liệu cần thiết, đảm bảo tính chính xác, bảo mật và tuân thủ quy định của dữ liệu. Bằng cách tập trung vào Quản trị dữ liệu No-Code, các tổ chức có thể khai thác tiềm năng thực sự của dữ liệu, cuối cùng trao quyền cho họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh tập trung vào dữ liệu ngày nay.