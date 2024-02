Gouvernance des données sans code

La gouvernance des données No-Code est une approche systématique de la gestion des données qui garantit l'utilisation cohérente, précise et sécurisée des données dans les plateformes de développement no-code comme AppMaster. Cette méthode implique l'utilisation de politiques, de normes, de processus et d'outils qui permettent aux entreprises d'utiliser les ressources de données plus efficacement, de libérer la pleine valeur de leurs données et de répondre aux exigences de conformité réglementaire. Compte tenu de l’importance croissante des données dans la prise de décision, les organisations de toutes tailles se concentrent sur la mise en œuvre de cadres de gouvernance des données efficaces, non seulement pour prendre en charge les opérations de manière sécurisée, efficace et conforme, mais également pour améliorer la maturité analytique globale et accroître leur avantage concurrentiel.

Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché mondial de la gouvernance des données était évalué à plus d'un milliard de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 % entre 2021 et 2026. La croissance sans précédent de l'intérêt autour de no-code Les plates-formes de développement no-code ont joué un rôle important dans cette adoption, car les plates no-code se prêtent intrinsèquement à permettre à davantage d'utilisateurs de créer des applications sans aucune expertise technique. Par conséquent, ces plateformes nécessitent de solides capacités de gouvernance des données pour garantir l’utilisation appropriée des données sur un éventail plus étendu d’applications et de sources de données.

AppMaster, une puissante plateforme no-code, permet aux clients de créer des applications backend, Web et mobiles à grande échelle tout en maintenant la gouvernance des données des manières suivantes :

Modélisation des données et définition des schémas : AppMaster permet aux utilisateurs de définir visuellement des modèles de données (schéma de base de données) sans avoir besoin de codage manuel. En conséquence, des schémas de données standardisés et structurés sont utilisés, ce qui constitue la base d'une gouvernance efficace des données. Gestion des processus métier : le concepteur de processus métier (BP) d' AppMaster permet aux utilisateurs de créer visuellement une logique métier, garantissant ainsi que les pratiques, règles et procédures correctes sont suivies lors de l'utilisation des données dans les applications. Gestion des API : avec AppMaster , endpoints de l'API REST et de WebSocket Secure (WSS) sont générés automatiquement pour permettre aux développeurs d'accéder aux données en toute sécurité et de maintenir les protocoles d'accès aux données. Une bonne gestion des API est cruciale pour une gouvernance solide des données, car les API imposent des limites de sécurité, des autorisations et des politiques pour accéder aux données au sein des applications. Génération et gestion du code source : l'approche unique d' AppMaster en matière de génération de code garantit qu'il n'y a aucune dette technique dans les applications. Ceci est réalisé en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois qu'une modification est apportée aux plans. De plus, les clients bénéficiant de l'abonnement Enterprise peuvent obtenir le code source et héberger les applications sur site, ce qui leur permet de maintenir leurs politiques de gouvernance des données en interne. Intégration de base de données conforme : AppMaster prend en charge l'intégration avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, ce qui garantit que les clients peuvent tirer parti de leur infrastructure de base de données existante et maintenir la conformité aux réglementations de gouvernance des données standard du secteur. Applications back-end évolutives et sans état : tirant parti des hautes performances et de la concurrence de Go (golang) pour les applications back-end, les applications AppMaster font preuve d'une évolutivité remarquable, permettant aux clients de se conformer aux cas d'utilisation d'entreprise et à charge élevée et aux exigences de gouvernance des données. Documentation et modifications systématiques : AppMaster génère automatiquement une documentation telle que Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données afin de suivre les modifications et d'assurer la cohérence des applications tout au long du processus de développement.

La gouvernance des données No-Code est l'adoption de stratégies et de protocoles complets de gouvernance des données dans des environnements de développement no-code comme AppMaster. La mise en œuvre d'une gouvernance efficace des données sur des plates no-code fournit aux organisations les mécanismes de gestion et de contrôle des données nécessaires, garantissant l'exactitude, la sécurité et la conformité réglementaire des données. En se concentrant sur la gouvernance des données No-Code, les organisations peuvent libérer le véritable potentiel de leurs données, leur permettant ainsi de prendre des décisions basées sur les données et de conserver un avantage concurrentiel dans le paysage commercial actuel centré sur les données.