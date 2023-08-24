Управление данными No-Code — это систематический подход к управлению данными, который обеспечивает последовательное, точное и безопасное использование данных на платформах разработки no-code таких как AppMaster. Этот метод предполагает использование политик, стандартов, процессов и инструментов, которые позволяют предприятиям более эффективно использовать ресурсы данных, раскрывать всю ценность своих данных и соблюдать нормативные требования. Учитывая растущую важность данных для принятия решений, организации всех размеров сосредотачивают усилия на внедрении эффективных инфраструктур управления данными не только для обеспечения безопасной, эффективной и совместимой деятельности, но также для повышения общей зрелости аналитики и увеличения своих конкурентных преимуществ.

Согласно отчету Mordor Intelligence, глобальный рынок управления данными оценивался более чем в 1 миллиард долларов в 2021 году, и ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 22% в период с 2021 по 2026 no-code. Платформы разработки no-code сыграли значительную роль в этом внедрении, поскольку платформы no-code по своей сути позволяют большему количеству пользователей создавать приложения без каких-либо технических знаний. Следовательно, этим платформам требуются надежные возможности управления данными, чтобы обеспечить правильное использование данных в более широком спектре приложений и источников данных.

AppMaster, мощная платформа no-code, позволяет клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения в большом масштабе, сохраняя при этом управление данными следующими способами:

Моделирование данных и определение схемы: AppMaster позволяет пользователям визуально определять модели данных (схему базы данных) без необходимости ручного кодирования. В результате используются стандартизированные и структурированные схемы данных, которые составляют основу для эффективного управления данными. Управление бизнес-процессами: конструктор бизнес-процессов (BP) AppMaster позволяет пользователям визуально создавать бизнес-логику, тем самым гарантируя соблюдение правильных методов, правил и процедур при использовании данных в приложениях. Управление API: с помощью AppMaster endpoints REST API и WebSocket Secure (WSS) генерируются автоматически, чтобы разработчики могли безопасно получать доступ к данным и поддерживать протоколы доступа к данным. Правильное управление API имеет решающее значение для надежного управления данными, поскольку API обеспечивают соблюдение границ безопасности, разрешений и политик для доступа к данным в приложениях. Генерация исходного кода и управление им. Уникальный подход AppMaster к генерации кода гарантирует отсутствие технических задолженностей в приложениях. Это достигается путем регенерации приложений с нуля при каждом изменении чертежей. Кроме того, клиенты, оформившие подписку Enterprise, могут получить исходный код и размещать приложения локально, что позволяет им поддерживать свои политики управления данными внутри компании. Соответствующая интеграция баз данных: AppMaster поддерживает интеграцию с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, что гарантирует, что клиенты могут использовать существующую инфраструктуру баз данных и поддерживать соответствие стандартным правилам управления данными. Масштабируемые серверные приложения без сохранения состояния. Используя высокую производительность и параллелизм Go (golang) для серверных приложений, приложения AppMaster демонстрируют замечательную масштабируемость, позволяя клиентам соответствовать корпоративным сценариям и сценариям использования с высокой нагрузкой, а также требованиям к управлению данными. Систематическая документация и изменения. AppMaster автоматически генерирует документацию, такую ​​как Swagger (OpenAPI), для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, чтобы отслеживать изменения и обеспечивать согласованность приложений на протяжении всего процесса разработки.

Управление данными No-Code — это внедрение комплексных стратегий и протоколов управления данными в средах разработки no-code, таких как AppMaster. Внедрение эффективного управления данными на платформах no-code предоставляет организациям необходимые механизмы управления и контроля данных, гарантируя точность, безопасность и соответствие нормативным требованиям. Сосредоточив внимание на управлении данными No-Code, организации могут раскрыть истинный потенциал своих данных, что в конечном итоге даст им возможность принимать решения на основе данных и поддерживать конкурентное преимущество в современном бизнесе, ориентированном на данные.