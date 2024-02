Governança de dados sem código

A governança de dados No-Code é uma abordagem sistemática para gerenciar dados que garante o uso consistente, preciso e seguro de dados em plataformas de desenvolvimento no-code, como AppMaster. Este método envolve a utilização de políticas, padrões, processos e ferramentas que permitem às empresas utilizar os recursos de dados de forma mais eficaz, desbloquear o valor total dos seus dados e cumprir os requisitos de conformidade regulamentar. Dada a importância crescente dos dados para permitir a tomada de decisões, organizações de todas as dimensões estão a concentrar-se na implementação de estruturas eficazes de governação de dados, não só para apoiar as operações de forma segura, eficiente e em conformidade, mas também para melhorar a maturidade geral da análise e aumentar a sua vantagem competitiva.

De acordo com um relatório da Mordor Intelligence, o mercado global de governança de dados foi avaliado em mais de US$ 1 bilhão em 2021 e deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 22% entre 2021 e 2026. O crescimento sem precedentes no interesse em torno de no-code As plataformas de desenvolvimento no-code desempenharam um papel significativo na promoção dessa adoção, uma vez que as plataformas no-code se prestam inerentemente a permitir que mais usuários criem aplicativos sem qualquer conhecimento técnico. Consequentemente, estas plataformas requerem capacidades robustas de governação de dados para garantir a utilização adequada dos dados numa gama mais extensa de aplicações e fontes de dados.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, permite que os clientes criem aplicativos back-end, web e móveis em escala, mantendo a governança de dados das seguintes maneiras:

Modelagem de dados e definição de esquema: AppMaster permite aos usuários definir visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) sem a necessidade de codificação manual. Como resultado, são empregados esquemas de dados padronizados e estruturados, que constituem a base para uma governança de dados eficaz. Gerenciamento de processos de negócios: O Business Process (BP) Designer do AppMaster permite que os usuários criem lógica de negócios visualmente, garantindo assim que as práticas, regras e procedimentos corretos sejam seguidos ao usar dados em aplicativos. Gerenciamento de API: Com AppMaster , endpoints REST API e WebSocket Secure (WSS) são gerados automaticamente para que os desenvolvedores acessem os dados com segurança e mantenham protocolos de acesso a dados. O gerenciamento adequado de APIs é crucial para uma governança robusta de dados, uma vez que as APIs impõem limites de segurança, permissões e políticas para acessar os dados dentro dos aplicativos. Geração e gerenciamento de código-fonte: A abordagem exclusiva do AppMaster para geração de código garante que não haja dívidas técnicas nos aplicativos. Isto é conseguido regenerando os aplicativos do zero sempre que qualquer alteração for feita nos blueprints. Além disso, os clientes da assinatura Enterprise podem obter o código-fonte e hospedar aplicativos no local, permitindo-lhes manter internamente suas políticas de governança de dados. Integração de banco de dados compatível: AppMaster oferece suporte à integração com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, o que garante que os clientes possam aproveitar sua infraestrutura de banco de dados existente e manter a conformidade com os regulamentos de governança de dados padrão do setor. Aplicativos de back-end escalonáveis ​​e sem estado: aproveitando o alto desempenho e a simultaneidade do Go (golang) para aplicativos de back-end, os aplicativos AppMaster demonstram escalabilidade notável, permitindo que os clientes cumpram casos de uso corporativos e de alta carga e requisitos de governança de dados. Documentação e alterações sistemáticas: AppMaster gera automaticamente documentação como Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados para acompanhar as alterações e garantir consistência nos aplicativos durante todo o processo de desenvolvimento.

Governança de dados No-Code é a adoção de estratégias e protocolos abrangentes de governança de dados em ambientes de desenvolvimento no-code, como AppMaster. A implementação de uma governança de dados eficaz em plataformas no-code fornece às organizações os mecanismos necessários de gerenciamento e controle de dados, garantindo a precisão dos dados, a segurança e a conformidade regulatória. Ao focar na governança de dados No-Code, as organizações podem desbloquear o verdadeiro potencial de seus dados, capacitando-as para tomar decisões baseadas em dados e manter uma vantagem competitiva no atual cenário de negócios centrado em dados.