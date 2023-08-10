Kodsuz Abonelik Yönetim Platformu

No-Code Abonelik Yönetimi Platformu (NCSMP), kodsuz geliştirme bağlamında, kullanıcılarına web, mobil dahil olmak üzere çeşitli türde uygulamaları oluşturma, yönetme ve dağıtma yeteneği sağlayan güçlü ve her şeyi kapsayan bir araçtır. ve manuel kodlama veya programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan arka uç uygulamaları. Uygulama bileşenlerini, mantığı ve entegrasyonları oluşturmak için sezgisel ve görsel arabirimler kullanır ve teknik yönlerin çoğunu otomatik olarak ele alır, böylece daha geniş bir kullanıcı yelpazesini, minimum sürtünme ve azaltılmış pazara sunma süresi ile tamamen işlevsel ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma konusunda güçlendirir.

NCSMP konseptinin özünde, tipik olarak geleneksel yazılım geliştirmeyle ilişkilendirilen engellerin kaldırılması yer alır. Kapsamlı bir görsel araçlar ve bileşenler seti ile geliştirme sürecini basitleştirerek ve düzene sokarak NCSMP, çok az kodlama geçmişi olan veya hiç olmayan kullanıcıların işlevsellik, performans ve ölçeklenebilirlik açısından profesyonel olarak kodlanmış muadillerine rakip olabilecek uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bu, uygulama geliştirmeye erişimi demokratikleştirir ve girişimciler, yöneticiler, tasarımcılar, proje yöneticileri ve konu uzmanları dahil olmak üzere çok çeşitli profesyonelleri kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış uygun yazılım çözümleri oluşturma konusunda güçlendirir.

Örnek bir NCSMP olan AppMaster , kullanıcıların kullanımı kolay görsel arayüzler ve araçlar aracılığıyla arka uç uygulamaları, web uygulamaları ve mobil uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır. Arka uç uygulamaları, görsel olarak tanımlanmış veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS endpoints ile oluşturulabilir. Web uygulamaları drag-and-drop kullanıcı arabirimi bileşenleri, mantık ve tam etkileşim kullanılarak oluşturulabilirken, mobil uygulamalar, uygulama mağazalarına yeni sürümler gönderilmeden sorunsuz güncellemeler sağlayan sunucu odaklı bir yaklaşımla geliştirilir. AppMaster desteklenen teknolojiler arasında arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalarda Android için Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI içeren Kotlin yer alır.

AppMaster gibi bir NCSMP kullanmanın önemli bir avantajı, her yinelemede sürekli olarak sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borç birikimini ortadan kaldırmasıdır. Bu, kullanıcılar uygulama gereksinimlerini ve planlarını değiştirdikçe, AppMaster uygulamaları dinamik olarak yeniden oluşturabileceği ve eski bileşenlerin veya mimarilerin zaman içinde birikmesini önleyebileceği anlamına gelir. Bu süreç, geliştirme sürecinde ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın, kaynak kodun her zaman temiz, bakım yapılabilir ve mevcut gereksinimlerle güncel olmasını sağlar.

Ayrıca, AppMaster gibi bir NCSMP tipik olarak, uygulamaların çeşitli harici sistemler, veritabanları ve üçüncü taraf hizmetleri ile iletişim kurmasına izin veren sağlam entegrasyon yeteneklerine sahiptir. Örneğin AppMaster uygulamaları, herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla birincil veri kaynağı olarak çalışarak sorunsuz entegrasyon ve veri alışverişi sağlar. Go gibi güçlü teknolojilerin kullanımı, oluşturulan arka uç uygulamalarının etkileyici ölçeklenebilirlik sergilemesini sağlayarak küçük işletmelerin, kuruluşların ve yüksek yüklü uygulamaların değişen taleplerini karşılar.

Abonelik yönetimi yönünün bir parçası olarak, bir NCSMP, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını ve kısıtlamalarını karşılamak için birden fazla fiyatlandırma planı sunar. Örneğin, AppMaster özelliklere artan erişim düzeyleriyle Business, Business+ ve Enterprise gibi çeşitli abonelik katmanları sağlar. Aboneliğe dayalı bu model, kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duydukları kaynaklar ve işlevler için ödeme yapmalarını sağlayarak, platformu çok çeşitli müşteriler için ekonomik ve etkili bir çözüm haline getirir.

Kapsamlı dokümantasyon üretimi, NCSMP'nin bir başka kritik yönüdür. Örneğin AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması taşıma betikleri için Open API ve Swagger belgelerini otomatik olarak oluşturur. Bu işlevsellik, geliştiricilerin ve paydaşların uygulamaların teknik yönleri hakkında net ve güncel bir anlayışa sahip olmasını sağlayarak, yanlış anlama olasılığını azaltır ve ekipler arasında daha sorunsuz işbirliğine olanak tanır.

No-Code Subscription Management Platform, çeşitli platformlar ve işletim sistemlerinde yazılım uygulamaları oluşturma, yönetme ve dağıtma sürecini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış her şey dahil bir çözümdür. Bir NCSMP, görsel araçların ve bileşenlerin gücünden yararlanarak, minimum kodlama uzmanlığına sahip kullanıcıların gelişmiş, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, kendi özel ihtiyaç ve gereksinimlerine göre uyarlanmış çok çeşitli işlevlere, belgelere ve desteğe erişim elde etmek için abonelik tabanlı modelden yararlanabilir. AppMaster etkili bir NCSMP örneği olarak, kullanıcılarına uygulama geliştirme için güçlü, kapsamlı ve esnek bir ortam sunarak onu hem küçük işletmeler hem de büyük işletmeler için ideal bir seçim haline getirir.