Gegevensbeheer zonder code

No-Code Data Governance is een systematische benadering voor het beheren van gegevens die zorgt voor een consistent, accuraat en veilig gebruik van gegevens in no-code ontwikkelplatforms zoals AppMaster. Deze methode omvat het gebruik van beleid, standaarden, processen en hulpmiddelen waarmee bedrijven databronnen effectiever kunnen gebruiken, de volledige waarde van hun data kunnen ontsluiten en kunnen voldoen aan de vereisten voor naleving van de regelgeving. Gezien het toenemende belang van data bij het mogelijk maken van besluitvorming, richten organisaties van elke omvang zich op het implementeren van effectieve raamwerken voor databeheer, niet alleen om activiteiten veilig, efficiënt en conform de regels te ondersteunen, maar ook om de algehele volwassenheid van analyses te verbeteren en hun concurrentievoordeel te vergroten.

Volgens een rapport van Mordor Intelligence werd de mondiale data governance-markt in 2021 gewaardeerd op ruim $1 miljard en zal deze naar verwachting tussen 2021 en no-code groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 22%. platforms voor no-code hebben een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van deze adoptie, omdat platforms no-code zich inherent lenen om meer gebruikers in staat te stellen applicaties te maken zonder enige technische expertise. Bijgevolg vereisen deze platforms robuuste mogelijkheden voor gegevensbeheer om het juiste gebruik van gegevens in een uitgebreider scala aan applicaties en gegevensbronnen te garanderen.

AppMaster, een krachtig platform no-code, stelt klanten in staat om op de volgende manieren backend-, web- en mobiele applicaties te creëren met behoud van databeheer:

Gegevensmodellering en schemadefinitie: Met AppMaster kunnen gebruikers gegevensmodellen (databaseschema) visueel definiëren zonder dat handmatige codering nodig is. Als gevolg hiervan wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en gestructureerde dataschema's, die de basis vormen voor effectief databeheer. Business Process Management: AppMaster 's Business Process (BP) Designer stelt gebruikers in staat om visueel bedrijfslogica te creëren, waardoor ervoor wordt gezorgd dat de juiste praktijken, regels en procedures worden gevolgd bij het gebruik van gegevens binnen applicaties. API-beheer: Met AppMaster worden REST API- en WebSocket Secure (WSS) endpoints automatisch gegenereerd zodat ontwikkelaars veilig toegang kunnen krijgen tot gegevens en protocollen voor gegevenstoegang kunnen onderhouden. Goed API-beheer is van cruciaal belang voor robuust databeheer, aangezien API's beveiligingsgrenzen, machtigingen en beleid voor toegang tot de gegevens binnen de applicaties afdwingen. Genereren en beheren van broncodes: AppMaster 's unieke benadering van het genereren van code zorgt ervoor dat er geen technische schulden in de applicaties zitten. Dit wordt bereikt door de applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer er wijzigingen in de blauwdrukken worden aangebracht. Bovendien kunnen klanten met het Enterprise-abonnement de broncode verkrijgen en applicaties lokaal hosten, waardoor ze hun data governance-beleid intern kunnen handhaven. Compliant database-integratie: AppMaster ondersteunt integratie met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire database, wat ervoor zorgt dat klanten hun bestaande database-infrastructuur kunnen benutten en kunnen voldoen aan de industriestandaard data governance-regelgeving. Schaalbare, staatloze backend-applicaties: Door gebruik te maken van de hoge prestaties en gelijktijdigheid van Go (golang) voor backend-applicaties, demonstreren AppMaster applicaties opmerkelijke schaalbaarheid, waardoor klanten kunnen voldoen aan bedrijfs- en high-load use cases en data governance-vereisten. Systematische documentatie en wijzigingen: AppMaster genereert automatisch documentatie zoals Swagger (OpenAPI) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's om wijzigingen bij te houden en consistentie in de applicaties gedurende het hele ontwikkelingsproces te garanderen.

No-Code Data Governance is de adoptie van uitgebreide data governance-strategieën en -protocollen in no-code ontwikkelomgevingen zoals AppMaster. Het implementeren van effectief databeheer in no-code platforms biedt organisaties de nodige databeheer- en controlemechanismen, waardoor de nauwkeurigheid, beveiliging en naleving van de regelgeving wordt gewaarborgd. Door zich te concentreren op No-Code Data Governance kunnen organisaties het ware potentieel van hun data ontsluiten, waardoor ze uiteindelijk datagestuurde beslissingen kunnen nemen en een concurrentievoordeel kunnen behouden in het huidige datacentrische zakelijke landschap.