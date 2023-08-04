Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Kodsuz Müşteri İlişkileri Yönetimi (Kodsuz CRM)

Ağu 04, 2023

No-Code Müşteri İlişkileri Yönetimi ( No-Code CRM), geleneksel kodlama veya komut dosyası oluşturma teknikleri gerektirmeyen müşteri ilişkileri ve etkileşimlerini yönetmeye yönelik devrim niteliğinde bir yaklaşımı ifade eder. Sezgisel sürükle ve bırak arabirimlerine, önceden oluşturulmuş şablonlara ve modüler bileşenlere dayanan görsel programlama ve otomasyonun gücünden yararlanır. Bu, kullanıcıların iş akışlarını kolayca yapılandırmasına, iletişim yolları kurmasına ve müşteri verilerini kontrol etmesine, analiz etmesine ve sentezlemesine olanak tanır.

Kapsamlı kodlama ve teknik uzmanlık gerektiren geleneksel CRM sistemlerinden farklı olarak No-Code CRM platformları, işletmelerin ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre özel yazılım çözümleri tasarlamasına ve dağıtmasına olanak tanır. Modülleri ve arayüzleri manipüle etme yeteneği, süreci görsel olarak basitleştirir. Teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir kılar, böylece teknolojiyi demokratikleştirir ve daha geniş bir kullanıcı tabanının erişimine sunar.

No-Code CRM çözümlerinin pratik uygulamaları çok yönlüdür. Belirli müşteri bilgilerini kapsamak için veri modellerinin oluşturulmasını, müşteri ilişkilerinin elde edilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için iş süreçlerinin tasarlanmasını ve bu süreçlerin kontrol edilmesi için uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırırlar ve bunların hepsini tek bir kod satırı yazmaya gerek kalmadan gerçekleştirirler.

AppMaster gibi platformlar, modern teknoloji trendleriyle uyumlu çok yönlü ve ölçeklenebilir bir ortam sunarak No-Code CRM'nin yeteneklerini örneklendirir. Bu tür platformlarla işletmeler, müşteri ilişkileri yönetimi çabalarının verimliliğini ve etkililiğini artırırken, tipik olarak yazılım geliştirme için gereken zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltabilir.

2020'de Statista tarafından Kurumsal Uygulama Yazılımı Anketi'nde bulunan ve yanıt verenlerin CRM yazılımlarının %50'sinin bir Hizmet Olarak Yazılım ( SaaS ) sağlayıcısından geldiğini bildiren istatistikler, AppMaster gibi esnek No-Code CRM platformlarının artan ilgisini göstermektedir. .

No-Code CRM sistemleri büyük şirketler için uygundur ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) tarafından giderek daha fazla benimsenmektedir. Teknoloji ilerledikçe, No-Code CRM'yi çeşitli iş sektörlerinde bir standart olarak daha fazla yerleştirerek daha karmaşık özellikler dahil edilmektedir. Gartner gibi araştırma firmaları tarafından yapılan tahminler, 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirmelerinin %65'inin no-code platformlarda gerçekleştirileceğini öngörüyor ve bu da CRM dahil çeşitli iş fonksiyonlarında benimsemede belirgin bir artışa işaret ediyor.

No-Code CRM'nin önemi, uzak operasyonlara yönelik küresel geçiş ve dağıtılmış ekiplerin artan yaygınlığıyla da artıyor. 2020'de yapılan bir IDC anketi, çalışanların %72'sinin o yıl itibariyle uzaktan çalışacağını ortaya çıkardı ve bu da dijital, merkezi olmayan bir iş gücüne uyum sağlayabilecek araçlara duyulan ihtiyacın altını çizdi. No-Code CRM çözümleri, esneklikleri, özelleştirilebilir uygulama tasarımları, gerçek zamanlı veri erişilebilirlikleri ve platformdan bağımsız işlevsellikleri ile bu yeni çalışma çağında müşteri ilişkileri yönetimi için temel araçlar haline geliyor.

Sonuç olarak, No-Code CRM, kuruluşların müşteri ilişkileri yönetimine yaklaşımında temel bir dönüşümü temsil eder. Geleneksel kodlamanın engellerini ortadan kaldırarak ve görsel olarak yönlendirilen modüler çözümler sunarak, daha geniş bir kullanıcı yelpazesinin teknolojiyle etkileşim kurmasını sağlar. Müşteri ilişkilerini yönetmek için daha çevik ve uyarlanabilir bir yaklaşımı teşvik eder. Teknoloji geliştikçe, No-Code CRM'nin rolü büyük olasılıkla genişleyecek ve sağlamlaşacak, bu da onu her büyüklükteki kuruluşun iş stratejilerinde çok önemli bir bileşen haline getirecektir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Açılış Sayfası Biletleme Sistemi Bileşen HTTPS Hata İzleme Kodsuz Eşler Arası Pazar Yeri Kodsuz Finansal Planlama Kodsuz Müşteri Etkileşimi Kodsuz SEO Optimizasyonu Kodsuz Ses Uygulamaları Kodsuz Web Sitesi Kodsuz İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Kullanıcı Hikayesi Veri Görselleştirme WebSocket'ler Çevik Metodoloji

İlgili Mesajlar

İş Alanınız için Doğru Görsel Uygulama Oluşturucuyu Seçme
date Şub 14, 2024 clock 8 Min
İş Alanınız için Doğru Görsel Uygulama Oluşturucuyu Seçme
Sektörünüzün gereksinimlerine göre uyarlanmış en iyi görsel uygulama oluşturucuyu nasıl seçeceğinizi keşfedin. Verimli uygulama geliştirme için doğru platformun temel kriterlerini ve avantajlarını öğrenin.
No-code App Builder Business
Kurumsal Çözümler için Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Yazılım
date Şub 13, 2024 clock 8 Min
Kurumsal Çözümler için Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Yazılım
Kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmaya yönelik önde gelen yazılım platformlarını keşfedin. Karmaşık iş çözümlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran özellikleri keşfedin.
Software No-code
Görsel Uygulama Oluşturucular Prototip Geliştirme için Neden İdealdir
date Şub 12, 2024 clock 6 Min
Görsel Uygulama Oluşturucular Prototip Geliştirme için Neden İdealdir
Verimli bir şekilde prototip oluşturmada görsel uygulama oluşturucuların dönüştürücü rolünü keşfedin. Fikirlerin doğrulanması ve geliştirme sürecinin hızlandırılması açısından neden önemli olduklarını öğrenin.
No-code App Builder Productivity
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin