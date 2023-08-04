Kodsuz Müşteri İlişkileri Yönetimi (Kodsuz CRM)

No-Code Müşteri İlişkileri Yönetimi ( No-Code CRM), geleneksel kodlama veya komut dosyası oluşturma teknikleri gerektirmeyen müşteri ilişkileri ve etkileşimlerini yönetmeye yönelik devrim niteliğinde bir yaklaşımı ifade eder. Sezgisel sürükle ve bırak arabirimlerine, önceden oluşturulmuş şablonlara ve modüler bileşenlere dayanan görsel programlama ve otomasyonun gücünden yararlanır. Bu, kullanıcıların iş akışlarını kolayca yapılandırmasına, iletişim yolları kurmasına ve müşteri verilerini kontrol etmesine, analiz etmesine ve sentezlemesine olanak tanır.

Kapsamlı kodlama ve teknik uzmanlık gerektiren geleneksel CRM sistemlerinden farklı olarak No-Code CRM platformları, işletmelerin ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre özel yazılım çözümleri tasarlamasına ve dağıtmasına olanak tanır. Modülleri ve arayüzleri manipüle etme yeteneği, süreci görsel olarak basitleştirir. Teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir kılar, böylece teknolojiyi demokratikleştirir ve daha geniş bir kullanıcı tabanının erişimine sunar.

No-Code CRM çözümlerinin pratik uygulamaları çok yönlüdür. Belirli müşteri bilgilerini kapsamak için veri modellerinin oluşturulmasını, müşteri ilişkilerinin elde edilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için iş süreçlerinin tasarlanmasını ve bu süreçlerin kontrol edilmesi için uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırırlar ve bunların hepsini tek bir kod satırı yazmaya gerek kalmadan gerçekleştirirler.

AppMaster gibi platformlar, modern teknoloji trendleriyle uyumlu çok yönlü ve ölçeklenebilir bir ortam sunarak No-Code CRM'nin yeteneklerini örneklendirir. Bu tür platformlarla işletmeler, müşteri ilişkileri yönetimi çabalarının verimliliğini ve etkililiğini artırırken, tipik olarak yazılım geliştirme için gereken zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltabilir.

2020'de Statista tarafından Kurumsal Uygulama Yazılımı Anketi'nde bulunan ve yanıt verenlerin CRM yazılımlarının %50'sinin bir Hizmet Olarak Yazılım ( SaaS ) sağlayıcısından geldiğini bildiren istatistikler, AppMaster gibi esnek No-Code CRM platformlarının artan ilgisini göstermektedir. .

No-Code CRM sistemleri büyük şirketler için uygundur ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) tarafından giderek daha fazla benimsenmektedir. Teknoloji ilerledikçe, No-Code CRM'yi çeşitli iş sektörlerinde bir standart olarak daha fazla yerleştirerek daha karmaşık özellikler dahil edilmektedir. Gartner gibi araştırma firmaları tarafından yapılan tahminler, 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirmelerinin %65'inin no-code platformlarda gerçekleştirileceğini öngörüyor ve bu da CRM dahil çeşitli iş fonksiyonlarında benimsemede belirgin bir artışa işaret ediyor.

No-Code CRM'nin önemi, uzak operasyonlara yönelik küresel geçiş ve dağıtılmış ekiplerin artan yaygınlığıyla da artıyor. 2020'de yapılan bir IDC anketi, çalışanların %72'sinin o yıl itibariyle uzaktan çalışacağını ortaya çıkardı ve bu da dijital, merkezi olmayan bir iş gücüne uyum sağlayabilecek araçlara duyulan ihtiyacın altını çizdi. No-Code CRM çözümleri, esneklikleri, özelleştirilebilir uygulama tasarımları, gerçek zamanlı veri erişilebilirlikleri ve platformdan bağımsız işlevsellikleri ile bu yeni çalışma çağında müşteri ilişkileri yönetimi için temel araçlar haline geliyor.

Sonuç olarak, No-Code CRM, kuruluşların müşteri ilişkileri yönetimine yaklaşımında temel bir dönüşümü temsil eder. Geleneksel kodlamanın engellerini ortadan kaldırarak ve görsel olarak yönlendirilen modüler çözümler sunarak, daha geniş bir kullanıcı yelpazesinin teknolojiyle etkileşim kurmasını sağlar. Müşteri ilişkilerini yönetmek için daha çevik ve uyarlanabilir bir yaklaşımı teşvik eder. Teknoloji geliştikçe, No-Code CRM'nin rolü büyük olasılıkla genişleyecek ve sağlamlaşacak, bu da onu her büyüklükteki kuruluşun iş stratejilerinde çok önemli bir bileşen haline getirecektir.