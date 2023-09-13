Web sitesi geliştirme alanında ileri bir teknoloji olan Websocket, tek ve uzun ömürlü bir bağlantı üzerinden istemci ile sunucu arasında çift yönlü, tam çift yönlü iletişim kanalları sağlayan bir iletişim protokolüdür. HTTP ve HTTPS ile aynı bağlantı noktaları (sırasıyla 80 ve 443 numaralı bağlantı noktaları) üzerinden çalışır ve modern web uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelerek gerçek zamanlı veri aktarımına olanak tanır ve istemci tarafından sürekli yoklama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Websocket protokolü, geleneksel HTTP tabanlı iletişimin belirli sınırlamalarını gidermek için ortaya çıktı. HTTP bir istek-yanıt modeli üzerinde çalışırken, Websockets sürekli, olay odaklı veri alışverişine izin vererek gecikmeyi önemli ölçüde azaltır ve web uygulamalarının performansını artırır. Çoğu modern tarayıcının desteğiyle Websockets, canlı sohbet sistemleri, gerçek zamanlı izleme panoları, çevrimiçi oyun ve işbirlikçi düzenleme dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda kullanım alanı buldu.

Websocket'lerin temel faydaları, yeni bağlantılara veya sunucu kaynaklarına ihtiyaç duymadan birden fazla veri aktarımını aynı anda ve bağımsız olarak gerçekleştirebilme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Üstelik Websocket protokolüyle ilişkili başlık ek yükü, geleneksel HTTP'ye göre önemli ölçüde daha düşüktür, böylece ağ verimliliği artar. Sonuç olarak, Websocket'lerden yararlanan web uygulamaları, sunucu altyapısının performansını etkilemeden daha fazla sayıda eşzamanlı kullanıcıyı barındıracak şekilde ölçeklenebilir.

AppMaster platformunda müşteriler, arka uç, web ve mobil istemciler arasında gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştıran ölçeklenebilir ve verimli web uygulamaları oluşturmak için Websocket teknolojisinin avantajlarından yararlanabilirler.

Websocket'leri bir AppMaster uygulamasına entegre etmek için, web ve mobil istemciler tarafından çağrılabilen Websocket endpoints oluşturulabilir. Bu endpoints, iki yönlü veri akışlarını yöneterek, sunucu ve istemcilerin, geleneksel istek-yanıt döngülerine veya yoklamaya ihtiyaç duymadan sürekli olarak bilgi alışverişinde bulunmasına olanak tanır. Müşteriler, görsel BP (İş Süreci) tasarımcısını kullanarak bu Websocket mesajlarıyla ilişkili karmaşık iş mantığını kolayca tasarlayabilir ve uygulayabilir, olay odaklı işlemeyi uygulamalarına dahil edebilir.

Ayrıca AppMaster, verimliliği ve eşzamanlı işlemlere uygunluğuyla bilinen Go (Golang) programlama diliyle oluşturulmuş arka uç uygulamaları oluşturur ve dağıtır. Bu, AppMaster platformunda Websockets kullanan uygulamaların birden fazla eşzamanlı bağlantıyı yönetecek ve son kullanıcılara kusursuz performans sunacak şekilde iyi donanımlı olmasını sağlar.

AppMaster kimlik doğrulama, mesaj işleme, serileştirme ve yayınlama gibi çeşitli senaryolar için Websocket endpoints özelleştirmeye yönelik araçlar sunarak geliştiricilere daha da güç verir. Kullanıcılar ayrıca endpoints, ağ kesintileri veya istemci cihazının askıya alınması sırasında otomatik olarak yeniden bağlanacak ve kalıcı bir durumu koruyacak şekilde yapılandırabilir, böylece uygulamanın genel güvenilirliğini artırabilir.

Websockets'in entegrasyonuyla AppMaster kullanılarak oluşturulan web uygulamaları, canlı bildirimler ve veri güncellemeleri gibi gerçek zamanlı özellikleri kolayca destekleyebilir. Örneğin, bir e-ticaret işletmesi, envanter seviyelerini anında güncellemek ve müşterilere güncel ürün bulunabilirliği bilgileri sağlamak, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla satış sağlamak için Websockets'i kullanabilir. Ek olarak Websockets, paylaşılan projeler üzerinde çalışan kullanıcılar için canlı işbirliğine olanak tanıyarak güncellemelerin anında paylaşılmasına olanak tanır ve verimli ekip çalışmasını teşvik eder.

Sonuç olarak Websocket'ler, istemciler ve sunucular arasında gerçek zamanlı, çift yönlü iletişimi sağlama yetenekleri nedeniyle modern web sitesi geliştirmenin vazgeçilmez bir bileşeni haline geldi. Geleneksel HTTP tabanlı tekniklere göre önemli performans avantajları sunarlar ve çeşitli web uygulamaları için ölçeklenebilir ve verimli bir çözüm sunarlar. AppMaster görsel BP tasarımcısı, Golang arka uç üretimi ve kapsamlı entegre geliştirme ortamı (IDE) ile no-code platformu, geliştiricilere Websockets'in tam potansiyelinden yararlanma, web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma konusunda yetki verir. Günümüzün dijital dünyasının talepleri.