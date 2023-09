Cross-Origin Resource Sharing (CORS) is een fundamenteel beveiligingsmechanisme in moderne webontwikkeling dat veilige communicatie en gegevensuitwisseling tussen verschillende domeinen mogelijk maakt. Het is een essentieel onderdeel voor het goed functioneren van webapplicaties, vooral in de context van gedistribueerde systemen en cloudgebaseerde infrastructuur. Met CORS kan een webapplicatie die op één domein (origin) draait, bronnen, zoals lettertypen, afbeeldingen, scripts of API-gegevens, opvragen uit een ander domein zonder het ingebouwde Same-Origin Policy (SOP) van de webbrowser te schenden. De SOP is een beveiligingsfunctie die de interactie van webpagina's met bronnen van een andere oorsprong verhindert, waardoor gebruikers worden beschermd tegen potentiële beveiligingsproblemen zoals cross-site request forgery (XSRF) en cross-site scripting (XSS)-aanvallen.

In een CORS-compatibele omgeving nemen zowel de client (webbrowser) als de server (bronprovider) deel aan een onderhandelingsproces om te bepalen of het delen van bronnen over meerdere bronnen is toegestaan. Dit onderhandelingsproces, bekend als het CORS-protocol, omvat de uitwisseling van HTTP-headers tussen de client en de server. Het CORS-protocol bestaat uit twee hoofdcomponenten: preflightverzoeken en daadwerkelijke verzoeken.

Een preflightverzoek is een HTTP OPTIONS-verzoek dat door de client wordt verzonden vóór het daadwerkelijke verzoek, om te bepalen of de server de noodzakelijke CORS-instellingen ondersteunt om het daadwerkelijke verzoek te laten slagen. De server reageert met specifieke CORS-gerelateerde headers, waarmee hij aangeeft bereid te zijn cross-origin-verzoeken en eventuele aanvullende voorwaarden of beperkingen (zoals toegestane HTTP-methoden en headers) te accepteren. Als het preflightverzoek succesvol is, gaat de client verder met het daadwerkelijke verzoek, dat een HTTP GET, POST, PUT, DELETE of een andere ondersteunde methode kan zijn.

Om CORS te ondersteunen, moeten webservers en applicaties de juiste CORS-gerelateerde HTTP-headers in hun antwoorden opnemen. Deze kopteksten omvatten:

Access-Control-Allow-Origin : Geeft de oorsprong (domeinen) aan die toegang hebben tot de bronnen. Het kan worden ingesteld op een specifiek domein of op een wildcard (*) om elk domein toe te staan.

: Geeft de oorsprong (domeinen) aan die toegang hebben tot de bronnen. Het kan worden ingesteld op een specifiek domein of op een wildcard (*) om elk domein toe te staan. Access-Control-Allow-Methods : geeft een overzicht van de toegestane HTTP-methoden voor cross-origin-aanvragen, zoals GET, POST, PUT, DELETE, enz.

: geeft een overzicht van de toegestane HTTP-methoden voor cross-origin-aanvragen, zoals GET, POST, PUT, DELETE, enz. Access-Control-Allow-Headers : Specificeert de toegestane HTTP-headers voor cross-origin-aanvragen, zoals Content-Type, Authorization, enz.

: Specificeert de toegestane HTTP-headers voor cross-origin-aanvragen, zoals Content-Type, Authorization, enz. Access-Control-Expose-Headers : Geeft een overzicht van de headers waartoe de client toegang heeft in het antwoord van de server, waardoor de client aangepaste headers van de server kan lezen.

: Geeft een overzicht van de headers waartoe de client toegang heeft in het antwoord van de server, waardoor de client aangepaste headers van de server kan lezen. Access-Control-Allow-Credentials : Geeft aan of cross-origin-aanvragen met cookies of andere inloggegevens zijn toegestaan.

: Geeft aan of cross-origin-aanvragen met cookies of andere inloggegevens zijn toegestaan. Access-Control-Max-Age : Specificeert de maximale tijd (in seconden) dat de client de resultaten van de preflight-aanvragen in de cache kan opslaan, waardoor de noodzaak voor meerdere preflight-aanvragen wordt verminderd.

Bij AppMaster worden de gegenereerde backend-applicaties gebouwd met CORS-ondersteuning, waardoor een naadloze integratie mogelijk is met web- en mobiele applicaties die op verschillende domeinen kunnen worden gehost. Bovendien biedt het AppMaster platform een ​​handige interface voor het beheren van CORS-instellingen, waardoor het voor ontwikkelaars eenvoudiger wordt om de juiste CORS-gerelateerde headers te configureren voor hun specifieke gebruiksscenario's. Dit zorgt ervoor dat de gegenereerde applicaties voldoen aan de best practices op het gebied van webbeveiliging, terwijl flexibiliteit in de implementatie en integratie met andere services mogelijk is.

Naast de ingebouwde ondersteuning van AppMaster voor CORS, kunnen webontwikkelaars ook gebruik maken van verschillende open-source bibliotheken en middleware-oplossingen om CORS in hun applicaties in te schakelen. Enkele populaire bibliotheken zijn onder meer:

cors voor Node.js en Express

voor Node.js en Express rack-cors voor Ruby- en Rack-toepassingen

voor Ruby- en Rack-toepassingen django-cors-headers voor Django-webapplicaties

voor Django-webapplicaties flask-cors voor Flask-webapplicaties

Concluderend is Cross-Origin Resource Sharing (CORS) een cruciaal aspect van moderne webontwikkeling dat het veilig delen van bronnen en gegevens tussen verschillende domeinen mogelijk maakt. Het biedt een essentiële oplossing om de beperkingen van het Same-Origin Policy te overwinnen, terwijl toch het beveiligingsniveau behouden blijft dat vereist is in de onderling verbonden wereld van webapplicaties. Het no-code platform van AppMaster omarmt het CORS-mechanisme en genereert backend-, web- en mobiele applicaties die voldoen aan de best practices op het gebied van webbeveiliging. Op deze manier stelt AppMaster ontwikkelaars en bedrijven in staat om sneller en kosteneffectiever dan ooit tevoren schaalbare en veilige applicaties te creëren.