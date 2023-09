Udostępnianie zasobów między źródłami (CORS)

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) to podstawowy mechanizm bezpieczeństwa w nowoczesnym tworzeniu stron internetowych, który umożliwia bezpieczną komunikację i wymianę danych między różnymi domenami. Jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania aplikacji webowych, szczególnie w kontekście systemów rozproszonych i infrastruktury opartej na chmurze. CORS umożliwia aplikacji internetowej działającej w jednej domenie (origin) żądanie zasobów, takich jak czcionki, obrazy, skrypty lub dane API, z innej domeny bez naruszania wbudowanej w przeglądarkę internetową zasady Same-Origin Policy (SOP). SOP to funkcja zabezpieczeń, która uniemożliwia stronom internetowym interakcję z zasobami innego pochodzenia, chroniąc użytkowników przed potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach, takimi jak ataki typu cross-site request forgery (XSRF) i cross-site scripting (XSS).

W środowisku obsługującym CORS zarówno klient (przeglądarka internetowa), jak i serwer (dostawca zasobów) uczestniczą w procesie negocjacji w celu ustalenia, czy dozwolone jest udostępnianie zasobów między źródłami. Ten proces negocjacji, znany jako protokół CORS, obejmuje wymianę nagłówków HTTP między klientem a serwerem. Protokół CORS składa się z dwóch głównych komponentów: żądań inspekcji wstępnej i żądań rzeczywistych.

Żądanie wstępnej inspekcji to żądanie HTTP OPTIONS wysłane przez klienta przed faktycznym żądaniem w celu ustalenia, czy serwer obsługuje ustawienia CORS niezbędne do powodzenia rzeczywistego żądania. Serwer odpowiada określonymi nagłówkami związanymi z CORS, wskazując chęć akceptowania żądań pochodzących z różnych źródeł oraz wszelkich dodatkowych warunków lub ograniczeń (takich jak dozwolone metody i nagłówki HTTP). Jeśli żądanie wstępne przebiegnie pomyślnie, klient kontynuuje rzeczywiste żądanie, którym może być HTTP GET, POST, PUT, DELETE lub inna obsługiwana metoda.

Aby obsługiwać CORS, serwery internetowe i aplikacje muszą zawierać w swoich odpowiedziach odpowiednie nagłówki HTTP związane z CORS. Nagłówki te obejmują:

Access-Control-Allow-Origin : Wskazuje źródła (domeny), które mają zezwolenie na dostęp do zasobów. Można go ustawić na konkretną domenę lub symbol wieloznaczny (*), aby zezwolić na dowolną domenę.

: Wskazuje źródła (domeny), które mają zezwolenie na dostęp do zasobów. Można go ustawić na konkretną domenę lub symbol wieloznaczny (*), aby zezwolić na dowolną domenę. Access-Control-Allow-Methods : wyświetla listę dozwolonych metod HTTP dla żądań pochodzących z różnych źródeł, takich jak GET, POST, PUT, DELETE itp.

: wyświetla listę dozwolonych metod HTTP dla żądań pochodzących z różnych źródeł, takich jak GET, POST, PUT, DELETE itp. Access-Control-Allow-Headers : Określa dozwolone nagłówki HTTP dla żądań pochodzących z różnych źródeł, takie jak typ zawartości, autoryzacja itp.

: Określa dozwolone nagłówki HTTP dla żądań pochodzących z różnych źródeł, takie jak typ zawartości, autoryzacja itp. Access-Control-Expose-Headers : Wyświetla listę nagłówków, do których klient może uzyskać dostęp w odpowiedzi serwera, umożliwiając klientowi odczytanie niestandardowych nagłówków z serwera.

: Wyświetla listę nagłówków, do których klient może uzyskać dostęp w odpowiedzi serwera, umożliwiając klientowi odczytanie niestandardowych nagłówków z serwera. Access-Control-Allow-Credentials : Wskazuje, czy dozwolone są żądania między źródłami zawierające pliki cookie lub inne poświadczenia.

: Wskazuje, czy dozwolone są żądania między źródłami zawierające pliki cookie lub inne poświadczenia. Access-Control-Max-Age : Określa maksymalny czas (w sekundach), przez który klient może buforować wyniki żądań inspekcji wstępnej, zmniejszając potrzebę wysyłania wielu żądań inspekcji wstępnej.

W AppMaster generowane aplikacje backendowe są budowane z obsługą CORS, umożliwiając bezproblemową integrację z aplikacjami internetowymi i mobilnymi, które mogą być hostowane w różnych domenach. Co więcej, platforma AppMaster zapewnia wygodny interfejs do zarządzania ustawieniami CORS, ułatwiając programistom konfigurowanie odpowiednich nagłówków związanych z CORS, aby odpowiadały ich konkretnym przypadkom użycia. Zapewnia to zgodność generowanych aplikacji z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, zapewniając jednocześnie elastyczność we wdrażaniu i integracji z innymi usługami.

Oprócz wbudowanej obsługi CORS AppMaster twórcy stron internetowych mogą również wykorzystywać różne biblioteki open source i rozwiązania oprogramowania pośredniego, aby włączyć CORS w swoich aplikacjach. Niektóre popularne biblioteki obejmują:

cors dla Node.js i Express

dla Node.js i Express rack-cors do zastosowań Ruby i Rack

do zastosowań Ruby i Rack django-cors-headers dla aplikacji internetowych Django

dla aplikacji internetowych Django flask-cors dla aplikacji internetowych Flask

Podsumowując, współdzielenie zasobów między źródłami (CORS) to kluczowy aspekt współczesnego tworzenia stron internetowych, który umożliwia bezpieczne udostępnianie zasobów i danych między różnymi domenami. Zapewnia niezbędne rozwiązanie umożliwiające przezwyciężenie ograniczeń Polityki Same-Origin, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa wymaganego w połączonym świecie aplikacji internetowych. Platforma AppMaster no-code obejmuje mechanizm CORS, generujący aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, które są zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa sieciowego. W ten sposób AppMaster umożliwia programistom i firmom tworzenie skalowalnych i bezpiecznych aplikacji szybciej i taniej niż kiedykolwiek wcześniej.