Compartilhamento de recursos entre origens (CORS)

O Cross-Origin Resource Sharing (CORS) é um mecanismo de segurança fundamental no desenvolvimento web moderno que permite comunicação segura e troca de dados entre diferentes domínios. É um componente essencial para o bom funcionamento das aplicações web, especialmente no contexto de sistemas distribuídos e infraestruturas baseadas em nuvem. O CORS permite que um aplicativo da web executado em um domínio (origem) solicite recursos, como fontes, imagens, scripts ou dados de API, de um domínio diferente sem violar a Política de Mesma Origem (SOP) integrada do navegador da web. O SOP é um recurso de segurança que restringe a interação de páginas da Web com recursos de uma origem diferente, protegendo os usuários de possíveis vulnerabilidades de segurança, como ataques de falsificação de solicitação entre sites (XSRF) e scripts entre sites (XSS).

Em um ambiente habilitado para CORS, tanto o cliente (navegador da web) quanto o servidor (provedor de recursos) participam de um processo de negociação para determinar se o compartilhamento de recursos entre origens é permitido. Este processo de negociação, conhecido como protocolo CORS, envolve a troca de cabeçalhos HTTP entre o cliente e o servidor. O protocolo CORS consiste em dois componentes principais: solicitações de simulação e solicitações reais.

Uma solicitação de simulação é uma solicitação HTTP OPTIONS enviada pelo cliente antes da solicitação real, para determinar se o servidor oferece suporte às configurações CORS necessárias para que a solicitação real seja bem-sucedida. O servidor responde com cabeçalhos específicos relacionados ao CORS, indicando sua disposição em aceitar solicitações de origem cruzada e quaisquer condições ou restrições adicionais (como métodos e cabeçalhos HTTP permitidos). Se a solicitação de simulação for bem-sucedida, o cliente continuará com a solicitação real, que pode ser HTTP GET, POST, PUT, DELETE ou qualquer outro método compatível.

Para oferecer suporte ao CORS, os servidores web e os aplicativos devem incluir cabeçalhos HTTP apropriados relacionados ao CORS em suas respostas. Esses cabeçalhos incluem:

Access-Control-Allow-Origin : Indica as origens (domínios) permitidas para acessar os recursos. Pode ser definido como um domínio específico ou um curinga (*) para permitir qualquer domínio.

: Indica as origens (domínios) permitidas para acessar os recursos. Pode ser definido como um domínio específico ou um curinga (*) para permitir qualquer domínio. Access-Control-Allow-Methods : lista os métodos HTTP permitidos para solicitações de origem cruzada, como GET, POST, PUT, DELETE, etc.

: lista os métodos HTTP permitidos para solicitações de origem cruzada, como GET, POST, PUT, DELETE, etc. Access-Control-Allow-Headers : especifica os cabeçalhos HTTP permitidos para solicitações de origem cruzada, como Content-Type, Authorization, etc.

: especifica os cabeçalhos HTTP permitidos para solicitações de origem cruzada, como Content-Type, Authorization, etc. Access-Control-Expose-Headers : lista os cabeçalhos que o cliente pode acessar na resposta do servidor, permitindo que o cliente leia cabeçalhos personalizados do servidor.

: lista os cabeçalhos que o cliente pode acessar na resposta do servidor, permitindo que o cliente leia cabeçalhos personalizados do servidor. Access-Control-Allow-Credentials : Indica se solicitações de origem cruzada com cookies ou outras credenciais são permitidas.

: Indica se solicitações de origem cruzada com cookies ou outras credenciais são permitidas. Access-Control-Max-Age : especifica o tempo máximo (em segundos) que o cliente pode armazenar em cache os resultados da solicitação de simulação, reduzindo a necessidade de várias solicitações de simulação.

No AppMaster, os aplicativos backend gerados são construídos com suporte CORS, permitindo integração perfeita com aplicativos web e móveis que podem estar hospedados em diferentes domínios. Além disso, a plataforma AppMaster fornece uma interface conveniente para gerenciar configurações de CORS, tornando mais fácil para os desenvolvedores configurarem os cabeçalhos apropriados relacionados ao CORS para atender aos seus casos de uso específicos. Isso garante que os aplicativos gerados estejam em conformidade com as melhores práticas de segurança da Web, ao mesmo tempo que permite flexibilidade na implantação e integração com outros serviços.

Além do suporte integrado do AppMaster para CORS, os desenvolvedores web também podem aproveitar várias bibliotecas de código aberto e soluções de middleware para habilitar o CORS em seus aplicativos. Algumas bibliotecas populares incluem:

cors para Node.js e Express

para Node.js e Express rack-cors para aplicações Ruby e Rack

para aplicações Ruby e Rack django-cors-headers para aplicações web Django

para aplicações web Django flask-cors para aplicações web Flask

Concluindo, o Cross-Origin Resource Sharing (CORS) é um aspecto crucial do desenvolvimento web moderno que permite o compartilhamento seguro de recursos e dados entre diferentes domínios. Ele fornece uma solução essencial para superar as limitações da Política de Mesma Origem, ao mesmo tempo em que mantém o nível de segurança exigido no mundo interconectado das aplicações web. A plataforma no-code do AppMaster adota o mecanismo CORS, gerando aplicativos back-end, web e móveis que aderem às melhores práticas em segurança web. Dessa forma, AppMaster capacita desenvolvedores e empresas a criar aplicativos escaláveis ​​e seguros de forma mais rápida e econômica do que nunca.