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Совместное использование ресурсов между источниками (CORS)

15, сент. 2023

Совместное использование ресурсов между источниками (CORS) — это фундаментальный механизм безопасности в современной веб-разработке, который обеспечивает безопасную связь и обмен данными между различными доменами. Это важный компонент для правильного функционирования веб-приложений, особенно в контексте распределенных систем и облачной инфраструктуры. CORS позволяет веб-приложению, работающему в одном домене (источнике), запрашивать ресурсы, такие как шрифты, изображения, сценарии или данные API, из другого домена, не нарушая встроенную в веб-браузер политику одинакового происхождения (SOP). SOP — это функция безопасности, которая ограничивает взаимодействие веб-страниц с ресурсами из другого источника, защищая пользователей от потенциальных уязвимостей безопасности, таких как подделка межсайтовых запросов (XSRF) и атаки с использованием межсайтовых сценариев (XSS).

В среде с поддержкой CORS и клиент (веб-браузер), и сервер (поставщик ресурсов) участвуют в процессе переговоров, чтобы определить, разрешено ли совместное использование ресурсов между источниками. Этот процесс переговоров, известный как протокол CORS, включает обмен заголовками HTTP между клиентом и сервером. Протокол CORS состоит из двух основных компонентов: предполетных запросов и фактических запросов.

Предварительный запрос — это запрос HTTP OPTIONS, отправленный клиентом перед фактическим запросом, чтобы определить, поддерживает ли сервер необходимые настройки CORS для успешного выполнения фактического запроса. Сервер отвечает определенными заголовками, связанными с CORS, указывая на свою готовность принимать запросы между источниками и любые дополнительные условия или ограничения (например, разрешенные методы и заголовки HTTP). Если предварительный запрос успешен, клиент переходит к фактическому запросу, который может быть HTTP GET, POST, PUT, DELETE или любым другим поддерживаемым методом.

Для поддержки CORS веб-серверы и приложения должны включать в свои ответы соответствующие HTTP-заголовки, связанные с CORS. Эти заголовки включают в себя:

  • Access-Control-Allow-Origin : указывает источники (домены), которым разрешен доступ к ресурсам. Для него можно указать конкретный домен или подстановочный знак (*), чтобы разрешить любой домен.
  • Access-Control-Allow-Methods : список разрешенных методов HTTP для запросов между источниками, таких как GET, POST, PUT, DELETE и т. д.
  • Access-Control-Allow-Headers : указывает разрешенные HTTP-заголовки для запросов между источниками, таких как Content-Type, Authorization и т. д.
  • Access-Control-Expose-Headers : список заголовков, к которым клиент может получить доступ в ответе сервера, что позволяет клиенту читать пользовательские заголовки с сервера.
  • Access-Control-Allow-Credentials : указывает, разрешены ли запросы между источниками с использованием файлов cookie или других учетных данных.
  • Access-Control-Max-Age : указывает максимальное время (в секундах), в течение которого клиент может кэшировать результаты предполетного запроса, что снижает необходимость в нескольких предварительных запросах.

В AppMaster созданные серверные приложения создаются с поддержкой CORS, что обеспечивает плавную интеграцию с веб- и мобильными приложениями, которые могут размещаться в разных доменах. Более того, платформа AppMaster предоставляет удобный интерфейс для управления настройками CORS, упрощая разработчикам настройку соответствующих заголовков, связанных с CORS, в соответствии с их конкретными сценариями использования. Это гарантирует, что созданные приложения соответствуют лучшим практикам веб-безопасности, обеспечивая при этом гибкость в развертывании и интеграции с другими службами.

В дополнение к встроенной поддержке CORS AppMaster веб-разработчики также могут использовать различные библиотеки с открытым исходным кодом и решения промежуточного программного обеспечения для включения CORS в своих приложениях. Некоторые популярные библиотеки включают в себя:

  • cors для Node.js и Express
  • rack-cors для приложений Ruby и Rack
  • django-cors-headers для веб-приложений Django
  • flask-cors для веб-приложений Flask

В заключение, совместное использование ресурсов между источниками (CORS) — это важнейший аспект современной веб-разработки, который обеспечивает безопасное совместное использование ресурсов и данных между различными доменами. Он обеспечивает важное решение для преодоления ограничений политики одного и того же происхождения, сохраняя при этом уровень безопасности, необходимый во взаимосвязанном мире веб-приложений. Платформа AppMaster no-code использует механизм CORS, создавая серверные, веб- и мобильные приложения, соответствующие лучшим практикам веб-безопасности. Таким образом, AppMaster дает разработчикам и предприятиям возможность создавать масштабируемые и безопасные приложения быстрее и с меньшими затратами, чем когда-либо прежде.

Изучите больше терминов:
API (интерфейс прикладного программирования) CDN (сеть доставки контента) DOM (объектная модель документа) NPM (Менеджер пакетов узлов) Веб-пакет Веб-сервер Доменное имя КАПЧА Привязка Прикрепленный заголовок Реакция Серверная часть Структура Фавикон Экспресс.js карта сайта.xml

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