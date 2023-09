Partage de ressources multi-origines (CORS)

Le partage de ressources cross-origine (CORS) est un mécanisme de sécurité fondamental dans le développement Web moderne qui permet une communication et un échange de données sécurisés entre différents domaines. Il s'agit d'un composant essentiel au bon fonctionnement des applications Web, notamment dans le contexte des systèmes distribués et des infrastructures basées sur le cloud. CORS permet à une application Web exécutée sur un domaine (origine) de demander des ressources, telles que des polices, des images, des scripts ou des données API, à partir d'un domaine différent sans violer la politique de même origine (SOP) intégrée du navigateur Web. Le SOP est une fonctionnalité de sécurité qui empêche les pages Web d'interagir avec des ressources d'origine différente, protégeant ainsi les utilisateurs contre les vulnérabilités de sécurité potentielles telles que les attaques de falsification de requêtes intersites (XSRF) et de scripts intersites (XSS).

Dans un environnement compatible CORS, le client (navigateur Web) et le serveur (fournisseur de ressources) participent à un processus de négociation pour déterminer si le partage de ressources d'origine croisée est autorisé. Ce processus de négociation, connu sous le nom de protocole CORS, implique l'échange d'en-têtes HTTP entre le client et le serveur. Le protocole CORS se compose de deux composants principaux : les demandes de contrôle en amont et les demandes réelles.

Une requête de contrôle en amont est une requête HTTP OPTIONS envoyée par le client avant la requête réelle, pour déterminer si le serveur prend en charge les paramètres CORS nécessaires pour que la requête réelle réussisse. Le serveur répond avec des en-têtes spécifiques liés à CORS, indiquant sa volonté d'accepter les requêtes d'origine croisée et toute condition ou restriction supplémentaire (telle que les méthodes et en-têtes HTTP autorisés). Si la demande de contrôle en amont réussit, le client poursuit la demande réelle, qui peut être une méthode HTTP GET, POST, PUT, DELETE ou toute autre méthode prise en charge.

Pour prendre en charge CORS, les serveurs Web et les applications doivent inclure les en-têtes HTTP appropriés liés à CORS dans leurs réponses. Ces en-têtes incluent :

Access-Control-Allow-Origin : Indique les origines (domaines) autorisées à accéder aux ressources. Il peut être défini sur un domaine spécifique ou sur un caractère générique (*) pour autoriser n'importe quel domaine.

Access-Control-Allow-Methods : répertorie les méthodes HTTP autorisées pour les requêtes d'origine croisée, telles que GET, POST, PUT, DELETE, etc.

Access-Control-Allow-Headers : Spécifie les en-têtes HTTP autorisés pour les requêtes d'origine croisée, telles que Content-Type, Authorization, etc.

Access-Control-Expose-Headers : répertorie les en-têtes auxquels le client peut accéder dans la réponse du serveur, permettant au client de lire les en-têtes personnalisés du serveur.

Access-Control-Allow-Credentials : indique si les demandes d'origine croisée avec des cookies ou d'autres informations d'identification sont autorisées.

Access-Control-Max-Age : Spécifie la durée maximale (en secondes) pendant laquelle le client peut mettre en cache les résultats de la demande de contrôle en amont, réduisant ainsi le besoin de plusieurs demandes de contrôle en amont.

Chez AppMaster, les applications backend générées sont construites avec le support CORS, permettant une intégration transparente avec les applications Web et mobiles qui peuvent être hébergées sur différents domaines. De plus, la plate-forme AppMaster fournit une interface pratique pour gérer les paramètres CORS, permettant aux développeurs de configurer plus facilement les en-têtes CORS appropriés en fonction de leurs cas d'utilisation spécifiques. Cela garantit que les applications générées sont conformes aux meilleures pratiques en matière de sécurité Web tout en permettant une flexibilité de déploiement et d'intégration avec d'autres services.

En plus de la prise en charge intégrée d' AppMaster pour CORS, les développeurs Web peuvent également exploiter diverses bibliothèques open source et solutions middleware pour activer CORS dans leurs applications. Certaines bibliothèques populaires incluent :

cors pour Node.js et Express

rack-cors pour les applications Ruby et Rack

django-cors-headers pour les applications Web Django

pour les applications Web Django flask-cors pour les applications Web Flask

En conclusion, le partage de ressources cross-origine (CORS) est un aspect crucial du développement Web moderne qui permet le partage sécurisé de ressources et de données entre différents domaines. Il constitue une solution essentielle pour surmonter les limites de la politique de même origine, tout en conservant un niveau de sécurité requis dans le monde interconnecté des applications Web. La plate no-code d' AppMaster adopte le mécanisme CORS, générant des applications backend, Web et mobiles qui adhèrent aux meilleures pratiques en matière de sécurité Web. De cette manière, AppMaster permet aux développeurs et aux entreprises de créer des applications évolutives et sécurisées plus rapidement et de manière plus rentable que jamais.