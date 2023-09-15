跨源资源共享 (CORS) 是现代 Web 开发中的基本安全机制，可实现不同域之间的安全通信和数据交换。它是 Web 应用程序正常运行的重要组成部分，特别是在分布式系统和基于云的基础设施的环境中。 CORS 允许在一个域（源）上运行的 Web 应用程序从不同的域请求资源，例如字体、图像、脚本或 API 数据，而不会违反 Web 浏览器的内置同源策略 (SOP)。 SOP 是一项安全功能，可限制网页与不同来源的资源进行交互，从而保护用户免受跨站点请求伪造 (XSRF) 和跨站点脚本 (XSS) 攻击等潜在安全漏洞的影响。

在启用 CORS 的环境中，客户端（Web 浏览器）和服务器（资源提供者）都会参与协商过程以确定是否允许跨域资源共享。此协商过程称为 CORS 协议，涉及客户端和服务器之间的 HTTP 标头交换。 CORS 协议由两个主要组件组成：预检请求和实际请求。

预检请求是客户端在实际请求之前发送的 HTTP OPTIONS 请求，用于确定服务器是否支持实际请求成功所需的 CORS 设置。服务器使用特定的 CORS 相关标头进行响应，表明其愿意接受跨域请求以及任何附加条件或限制（例如允许的 HTTP 方法和标头）。如果预检请求成功，客户端将继续执行实际请求，该请求可以是 HTTP GET、POST、PUT、DELETE 或任何其他受支持的方法。

为了支持 CORS，Web 服务器和应用程序必须在其响应中包含适当的 CORS 相关 HTTP 标头。这些标头包括：

Access-Control-Allow-Origin ：指示允许访问资源的源（域）。可以将其设置为特定域或通配符 (*) 以允许任何域。

：指示允许访问资源的源（域）。可以将其设置为特定域或通配符 (*) 以允许任何域。 Access-Control-Allow-Methods ：列出允许跨域请求的 HTTP 方法，例如 GET、POST、PUT、DELETE 等。

：列出允许跨域请求的 HTTP 方法，例如 GET、POST、PUT、DELETE 等。 Access-Control-Allow-Headers ：指定跨域请求允许的 HTTP 标头，例如 Content-Type、Authorization 等。

：指定跨域请求允许的 HTTP 标头，例如 Content-Type、Authorization 等。 Access-Control-Expose-Headers ：列出客户端可以在服务器响应中访问的标头，使客户端能够从服务器读取自定义标头。

：列出客户端可以在服务器响应中访问的标头，使客户端能够从服务器读取自定义标头。 Access-Control-Allow-Credentials ：指示是否允许使用 cookie 或其他凭据的跨源请求。

：指示是否允许使用 cookie 或其他凭据的跨源请求。 Access-Control-Max-Age ：指定客户端可以缓存预检请求结果的最长时间（以秒为单位），从而减少多次预检请求的需要。

在AppMaster中，生成的后端应用程序是通过 CORS 支持构建的，从而能够与可能托管在不同域上的 Web 和移动应用程序无缝集成。此外， AppMaster平台提供了一个方便的界面来管理CORS设置，使开发人员可以更轻松地配置适当的CORS相关标头以适应其特定用例。这可确保生成的应用程序符合 Web 安全的最佳实践，同时允许部署和与其他服​​务集成的灵活性。

除了AppMaster对 CORS 的内置支持之外，Web 开发人员还可以利用各种开源库和中间件解决方案在其应用程序中启用 CORS。一些流行的库包括：

适用于 Node.js 和 Express 的 cors

用于 Ruby 和 Rack 应用程序的 rack-cors

用于 Django Web 应用程序的 django-cors-headers

flask-cors 用于 Flask Web 应用程序

总之，跨域资源共享 (CORS) 是现代 Web 开发的一个重要方面，它能够在不同域之间安全共享资源和数据。它提供了一个重要的解决方案，用于克服同源策略的限制，同时仍然保持 Web 应用程序互连世界所需的安全级别。 AppMaster的no-code平台采用 CORS 机制，生成遵循 Web 安全最佳实践的后端、Web 和移动应用程序。通过这种方式， AppMaster使开发人员和企业能够比以往更快、更经济高效地创建可扩展且安全的应用程序。