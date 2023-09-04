Görsel Programlama, geleneksel metin tabanlı programlama yaklaşımı yerine kodu oluşturmak, yapılandırmak ve işlemek için öğelerin grafiksel temsilini ve bunların ara bağlantılarını kullanan bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Geliştiricilerin karmaşık algoritmaları, veri yapılarını ve sistem tasarımlarını ifade etmeleri ve modellemeleri için soyut, sezgisel ve son derece etkileşimli bir arayüz sağlamayı, böylece geliştirme sürecini daha verimli, daha az hataya açık ve daha geniş bir yelpazedeki kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Farklı uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılar.

Programlama paradigmaları bağlamında, görsel programlama, kullanıcıların sorun alanına ve sistem gereksinimlerine odaklanmasını sağlarken, altta yatan teknik ayrıntıların, kodlama kurallarının ve sözdizimsel yapıların çoğunu soyutlayan daha yüksek düzeyde bir soyutlama olarak düşünülebilir. Bu soyutlama, değişkenler, işlevler, kontrol yapıları ve veri yapıları gibi programlama yapılarının, grafiksel bir düzenleme ortamı kullanılarak görsel bir tuval üzerinde kolayca birleştirilebilen, bağlanabilen veya etkileşime girilebilen, görsel olarak tanımlanabilir ve değiştirilebilir bileşenler olarak temsil edilmesiyle elde edilir. .

Farklı uygulama alanlarına, kullanıcı gruplarına ve beceri düzeylerine hitap eden çeşitli görsel programlama dilleri (VPL'ler) ve çerçeveler mevcuttur. Dikkate değer örneklerden bazıları Scratch, Blockly, Node-RED, LabVIEW ve Max/MSP'dir. Bu VPL'ler genellikle eğitim, multimedya, veri işleme, otomasyon veya bilimsel araştırma gibi alanlarda özel uygulamaların hızlı prototiplenmesini, oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştıran alana özgü kitaplıklar, bileşenler ve araçlar sağlar.

Görsel programlamanın en önemli faydalarından biri, acemi programcılar, teknik olmayan kullanıcılar veya resmi programlama eğitimi olmayan ancak yine de kendi özel ihtiyaçlarına göre yazılım çözümleri oluşturması veya özelleştirmesi gereken alan uzmanları için giriş engelini azaltmasıdır. VPL'ler, insan bilişinin görsel-uzaysal yeteneklerinden yararlanarak kullanıcıların, metin sözdizimi, dilbilgisi veya kod biçimlendirmesinin karmaşıklığıyla uğraşmak zorunda kalmadan, programlarının altında yatan mantığı, ilişkileri ve anlambilimi hızlı bir şekilde kavramasını sağlar. Sonuç olarak kullanıcılar, geleneksel metin tabanlı programlama dilleriyle ilişkili öğrenme eğrisinin veya bilişsel aşırı yüklemenin üstesinden gelmek yerine, eldeki asıl sorunu çözmeye odaklanabilirler.

Görsel programlamanın bir diğer avantajı, bir yazılım geliştirme projesinde müşteriler, geliştiriciler, tasarımcılar veya test uzmanları gibi çeşitli paydaşlar arasında daha iyi iletişim, işbirliği ve anlayışı teşvik etmesidir. Karmaşık kavramları ve süreçleri görsel olarak sezgisel ve kendini açıklayıcı bir şekilde temsil eden görsel programlama, kullanıcı gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasını, doğrulanmasını ve iyileştirilmesinin yanı sıra yazılım tasarımlarının, mimarilerinin ve uygulamalarının yinelemeli ve artımlı gelişimini kolaylaştırabilir. Ayrıca görsel programlama, bir yazılım sisteminin mantığını, amacını ve gelişimini kolayca anlaşılır ve bakımı yapılabilir bir biçimde yakalayan güçlü bir dokümantasyon ve bilgi yönetimi aracı olarak hizmet edebilir.

Görsel programlamanın zorlukları ve sınırlamaları yok değildir. Örneğin, görsel programlama küçük ila orta ölçekli uygulamalar veya belirli sorun alanları için iyi ölçeklenebilse de, büyük ölçekli, karmaşık veya yüksek düzeyde birbirine bağlı sistemler için yönetilemez, karmaşık veya bilişsel açıdan zorlu hale gelebilir. Üstelik bazı geliştiriciler, özellikle düşük seviyeli kontrol, hassas kod manipülasyonu veya karmaşık dil gerektiren belirli görev türleri, algoritmalar veya optimizasyonlar için görsel yaklaşımın metin tabanlı yaklaşıma göre daha az ifade edici, esnek veya güçlü olduğunu düşünebilir. özellikler.

Son yıllarda AppMaster gibi no-code veya low-code platformların ortaya çıkışı, yazılım endüstrisinde görsel programlamanın kapsamını, yeteneklerini ve benimsenmesini önemli ölçüde genişletti. AppMaster, müşterilere minimum kodlama çabasıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan kapsamlı no-code bir araçtır. AppMaster, görsel programlama tekniklerinden yararlanarak kullanıcıların uygulamaları için veri modelleri, iş süreçleri, kullanıcı arayüzleri ve API endpoints tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanır; Go, Vue3, Kotlin gibi modern teknoloji yığınları, diller ve çerçeveler için tam destek sağlar. Jetpack Compose. Üstelik AppMaster, uygulama yapıtlarının oluşturulması, oluşturulması, test edilmesi ve dağıtılmasının yanı sıra bunların yaşam döngüsünün, kalitesinin ve ölçeklenebilirliğinin yönetilmesi için verimli, otomatikleştirilmiş ve DevOps dostu bir ortam sağlar.

Sonuç olarak görsel programlama, kodu ifade etmek, modellemek ve işlemek için daha sezgisel, soyut ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlayarak yazılım geliştirmenin üretkenliğini, yaratıcılığını ve erişilebilirliğini artırabilen güçlü ve çok yönlü bir paradigmayı temsil eder. Görsel programlama, insan bilişinin ve iletişiminin görsel-mekansal yeteneklerinden yararlanarak, yazılım oluşturmayı demokratikleştirme, daha geniş bir kullanıcı yelpazesini güçlendirme ve çeşitli uygulama alanları ve endüstrilerde yeniliği teşvik etme potansiyeline sahiptir. Görsel programlamada zorluklar ve sınırlamalar olsa da, AppMaster gibi araçlar, platformlar ve tekniklerdeki sürekli gelişmelerin bu sorunları ele alması ve gelecekte bu paradigmanın yaygın şekilde benimsenmesinin yolunu açması muhtemeldir.