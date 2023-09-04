Programlama paradigmaları bağlamında, Dağıtılmış Programlama, hesaplamanın birden çok ve genellikle uzak düğümlerde eşzamanlı olarak gerçekleştirildiği, her birinin programın bir bölümünü yürüttüğü ve birleşik bir hedefe doğru çalışırken birbirleriyle iletişim kurduğu bir yazılım geliştirme yöntemidir. Bu yaklaşım, genel sistemin performansını, güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini artırarak, onu ağlara veya internete yayılmış çeşitli bilgisayar kaynaklarının gücünden yararlanan büyük ölçekli, karmaşık uygulamalar geliştirmeye uygun hale getirir. Uygulanabilirliği, diğerlerinin yanı sıra web hizmetleri, dağıtılmış veritabanları ve yüksek performanslı bilgi işlem kümeleri gibi çeşitli kullanım durumlarına kadar uzanır.

Dağıtılmış Programlama, fiziksel veya sanal olabilen farklı işlem birimleri arasındaki eşzamanlılık, paralellik, iletişim ve koordinasyon ilkelerine dayanır. Bu paradigmanın özü, verimli iletişim protokolleri ve senkronizasyon mekanizmaları sağlarken, hesaplama görevlerinin ve verilerin düğümler arasında etkili bir şekilde bölümlenmesinde yatmaktadır. Dağıtılmış Programlamanın temelinde, arızalara ve öngörülemeyen mesaj iletim sürelerine yatkın kusurlu ortamlarda gevşek bağlı bileşenlerle çalışmanın sonuçlarını araştıran Dağıtılmış Sistemler teorisi vardır.

Dağıtılmış Programlamanın önemli zorluklarından biri, sistemdeki bireysel düğümlerin eşzamansızlığından ve kısmi arızasından kaynaklanan yarış koşulları, kilitlenmeler ve tutarsızlıkların olasılığıdır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için geliştiriciler, diğerlerinin yanı sıra Mesaj Aktarma, Paylaşılan Bellek, Aktör Modeli, Lamport Saatleri ve Vektör Saatleri gibi bir dizi koordinasyon ve tutarlılık modeli kullanır. Ayrıca, Bizans Hata Toleransı (BFT) ve İki Aşamalı Kesinleştirme Protokolü gibi çeşitli algoritmalar ve mimari modeller, kısmi arızalar karşısında tutarlılığı ve kullanılabilirliği korumak için tasarlanmıştır.

Son yıllarda birçok Dağıtık Programlama dilinin, çerçevesinin ve ara yazılımının ortaya çıkışı, dağıtılmış uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırdı. Bazı dikkate değer örnekler arasında yüksek performanslı bilgi işlem için Erlang, Akka ve MPI'nın yanı sıra dağıtılmış veri işleme görevleri için Apache Spark, Hadoop ve TensorFlow yer alır. Ayrıca Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure gibi bulut bilişim platformları çeşitli dağıtılmış hizmetler sunarak dağıtılmış uygulamaların geliştirilmesini ve dağıtılmasını basitleştirir.

AppMaster no-code platformunda, müşterilerimize uygulama geliştirme yolculuklarında ölçeklenebilirlik ve performans sağlamak için Dağıtık Programlama ilkelerinin gücünden yararlanıyoruz. AppMaster, optimum hız ve verimlilik için Go (Golang) kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamalarının eşzamanlılık, paralellik ve hata toleransına odaklanarak tasarlanmasını sağlar. Ayrıca, AppMaster arka uç uygulamalarının durum bilgisi olmayan yapısı, büyük ölçekli dağıtım ortamlarının esnekliğinden ve işlem gücünden yararlanarak birden fazla düğüme kolayca dağıtılabildiklerinden, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için mükemmel ölçeklenebilirlik sunmalarına olanak tanır.

Dağıtılmış programlamanın performans yeteneklerinden yararlanan AppMaster, birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu veritabanlarıyla bütünleşir ve teknik borç ödemeden uygulamalar üretir. Gereksinimler değiştikçe AppMaster, uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak kullanıcıların minimum bakım çabasıyla her zaman güncel, performanslı uygulamalar almasını sağlar.

Sonuç olarak, Dağıtılmış Programlama, yazılım geliştirme dünyasında karmaşık, büyük ölçekli uygulama gereksinimlerini karşılarken hesaplama kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan güçlü bir paradigmadır. İlkeleri, web hizmetlerinden ve dağıtılmış veritabanlarından yüksek performanslı bilgi işlem kümelerine kadar çeşitli yazılım sistemlerinin temelini oluşturur. AppMaster gibi platformlarda dağıtılmış programlama metodolojilerinin benimsenmesi, geliştiricilerin modern yazılım sistemlerinin sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklenebilir, performanslı ve güvenilir yazılım uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.